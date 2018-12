Terza Categoria, sorprese nell´ottavo turno

L'Academy Massa Montignoso si aggiudica il posticipo

Terza Categoria - Non conosce avversari la compagine versiliese dello Sporting Forte dei Marmi, vera macchina da gol, che porta a casa il settimo acuto consecutivo, dilagando contro il mai domo Vallizeri e mantenendo sei lunghezze sulle inseguitrici. Ora al secondo posto sale il San Vitale Candia che frena la corsa del Barbarasco. In terza fila si inserisce il Cinquale che nell’anticipo ha ragione sullo Spartak Apuane, il team di mister Ciregia con una gara da recuperare contro la capolista potrebbe scavalcare tutte le dirette concorrenti, avvicinandosi prepotentemente alla vetta. Rallenta l’Attuoni che divide la posta contro i versiliesi dell’Azzurra, mentre si avvicinano alla zona che conta la Palleronese, la Montagna Seravezziana corsara a Fosdinovo, e l'Academy Massa Montignoso che nella vittoria del posticipo contro il Marina Di Massa supera tutti e si porta in scia al girone dei play off.



L’anteprima del campionato sorride al Cinquale nel rituale anticipo, di misura supera lo Spartak Apuane in una bella gara, a tratti vibrante, al gol di Rocca alla mezzora del primo tempo rispondono i bianco rossi con le occasioni di Maccarone e Manfredi risultate senza esito. Il quarto successo stagionale di Matteo Poli & soci consolida il posto nei play off proiettando il Cinquale, dopo appena qualche mese di attività, nei posti di vertice della classifica. "Colpaccio” del San Vitale in quel di Barbarasco, successo ottenuto contro una diretta concorrente in ottica posti nobili, i granata di mister Dario Giorgi privi del bomber Oligeri lasciano i tre punti al club massese, il gol partita del centro “Allende” è firmato da Conti a metà della ripresa.



Non va a buon fine il riscatto dell’Attuoni contro una organizzata Azzurra, la formazione avenzina non riesce a sfruttare al meglio il turno interno. Dopo un paio di occasioni sprecate, la più clamorosa con Brugioni, lo stesso rimedia l’errore con il gol del vantaggio allo scadere del tempo, i locali che presentavano il nuovo arrivato portiere ex di Cerreto e Atletico Carrara Simone Volpi si fanno raggiungere nel finale dal subentrato versiliese Coluccini.



Si muove la classifica nella parte destra dove la Palleronese di mister Massimo Preti coglie il secondo successo consecutivo e con una doppietta di Aldo Bregasi batte al “Lombardi” il fanalino Unione Montignoso, posizionandosi a ridosso della griglia del girone degli spareggi.



Seguono ad un punto i lucchesi della Montagna Seravezzina di mister Fabrizio Maganzi che passano con il classico risultato all’inglese sul campo del Fosdinovo, match-winner del “Don Rodrigo” è stato il neo entrato Fabrizio Frediani che mette a referto una preziosa doppietta.



Un grandissimo tiro di Coppa da oltre 30 metri decide il derby massese tra Massa Montignoso e Rela Marina di Massa. Il sigillo arriva a metà del primo tempo, poi i locali sono bravi a tenere il risultato e a vincere meritatamente una gara che lancia i ragazzi del direttor Enzo Tarantola (foto) nelle parti nobili della graduatoria.



Risultati 8° giornata



Cinquale-Spartak Apuane 1-0

Barbarasco-San Vitale Candia 0-1

Fosdinovo-Montagna Seravezzina 0-2

Attuoni-Azzurra 1-1

Sp.Forte dei Marmi-Vallizeri 6-3

Un.Montingoso-Palleronese 1-2

Massa Monttignoso-Marina di Massa 1-0



Classifica Sporting Forte dei Marmi 21, San Vitale Candia 15, Cinquale 14, Barbarasco 13, Attuoni 13, Massa Montignoso 11, Palleronese 10, Azzurra 10, Montagna Seravezzina 10, Spartak Apuane 9, Real Marina di Massa 9, Vallizeri 8, Fosdinovo 6, Unione Montignoso 2.



Prossimo turno - 8/12/2018: Azzurra-Academy M.Montignoso, Montagna Seravezzina-Barbarasco, Palleronese-Sporting Forte dei Marmi, Real Marina di Massa-Fosdinovo, San Vitale-Cinquale, Spartak Apuane-Unione Montignoso, Vallizeri-Attuoni