Terza Categoria, si parte con la Coppa Provinciale

Terza Categoria - Il prossimo weekend prende il via la 23° edizione Torneo “Coppa Provinciale” riservato alle società di Terza Categoria, X° Memorial Marco Orlandi. Ai nastri di partenza ci sono le "nostre" dodici compagini territoriali. Le sei lunigianesi quali Mulazzo (retrocessa), Villafranchese (nuova), Vallizeri, Fosdinovo, Palleronese e Rangers Solikera (nuova) ; le altre sei appartenenti ai comuni di Massa Carrara e Montignoso, il Cerreto (retrocesso), San Vitale Candia, Spartak Apuane,Tirrenia-Marina, Montignoso F.c.2019 (nuova) e l’Academy Massa Montignoso.



Seguindo il criterio logistico del territorio la federazione ha creato quattro gironi da tre squadre così suddivisi:



Girone A: Mulazzo, Vallizeri e Villafranchese

Girone B: Fosdinovo, Palleronese e Rangers Soliera

Girone C : Cerreto, San Vitale Candia, Spartak Apuane

Girone D : Tirrenia-Marina, Montignoso Fc.2019 e Academi M. Montignoso.



I quattro raggruppamenti con gara di sola andata inizieranno sabato 21 c.m. Nel raggruppamento A derby, inedito scontro tra la formazione del Mulazzo del neo mister Giovannacci e i cugini del Vallizeri del tecnico Fabiano Centofanti, riposeranno i giallo neri di Villafranca. Nel B confronto storico tra il Fosdinovo e i granata della Palleronese di mister Massimo Preti al “Lombardi” di Pallerone, osserveranno il riposo i Rangers di Soliera. Nel girone C scende in campo la “corazzata” della coppia Del Freo-Della Pina che ha scaldato l’estate con i numerosi colpi di mercato sparati a raffica. Ospiti dei blu cerchiati di mister Paolo Bertelloni (foto) sono i bianco blu del San Vitale Candia. Infine esordio interno della nuova Tirrenia-Marina di mister Giusti che riceve la visita della neonata società Fc. Montignoso 2019, guidata dall’esperto tecnico Enrico Mori.



La seconda e terza giornata del primo turno sono fissate nei mercoledi 2 e 16 ottobre 2019, lasciando spazio all’inizio del campionato previsto per sabato 28 settembre. Passando a quest'ultimo, alla prima giornata il Cerreto va in Versilia a far visita all’Azzurra dell’ex mister Emiliano Bertelloni; il nuovo Montignoso salirà al “Bottero” di Villafranca per misurarsi con la nuova categoria; lo Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi affronterà i lunigianesi del Mulazzo. Per la nuova società Tirrenia-Marina subito un test delicato contro la blasonata formazione granata della Palleronese di mister Massimo Preti, mentre l’esordio della neonata Rangers Soliera sarà la trasferta di Fosdinovo. Infine esordio interno per il San Vitale Candia e Academy Massa Montignoso: i massesi ospitano a “Remola” il Vallizeri di Fabiano Centofanti, invece i bianconeri di dell’Academy ricevono sul nuovo sintetico di Montignoso il Versilia Calcio, osserverà il primo turno di riposo la Montagna Seravezzina.



Programma gare, di sabato 21/9/2019 (Coppa provinciale)



Mulazzo-Vallizeri (“Calani Groppoli”, ore 15,30)

Fosdinovo-Palleronese (Comunale, ore 15,30)

Cerreto-San Vitale Candia (“Del Freo Renella”, ore 15,00)

Tirrenia 1973/Marina-Montignoso 2019 (Ronchi, ore 18,00)