Terza Categoria, si gioca solo per un posto play off

Terza Categoria - Il penultimo turno di campionato è improntato sulla lotta a tre, le compagini sono chiamate a giocarsi l’ultimo posto (il 5°) disponibile nella griglia dei play off. In lizza ci sono l’Azzurra (38), Spartak Apuane (37), Academy Massa Montignoso (37). Come da regolamento la Lega Territoriale ha disposto che nelle ultime due giornate le squadre interessate giochino in contemporanea, con lo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento del campionato. Il programma della 12° giornata vede la trasferta della capolista Sporting Forte dei Marmi in casa del Barbarasco, gli avenzini dell’Attuoni in casa del Fosdinovo e l’atteso confronto interno del San Vitale Candia contro l’Academy Massa Montignoso, tutte e tre le partite avranno dunque inizio alle ore 15,00. Il resto della giornata il calendario presenta l’attesa sfida tra i versiliesi dell’Azzurra contro lo Spartak Apuane, il derby tutto ”massese” tra il Real Marina di Massa opposto ai cugini del Cinquale e infine la strapaesana tutta lunigianese tra il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti e la Palleronese.



Programma gare, arbitro di sabato 6/4/2019



Barbarasco-Sp.Forte dei Marmi (“Allende” 15,°° Daniele Cavallini di Carrara)



Fosdinovo-Attuoni Avenza(“Comunale”,15,°°, Simone Lorenzini di Carrara)



San Vitale Candia-Academy M.M. (Remola, 15,°°, Alessandro Patanè di Carrara)



Azzurra-Spartak Apuane (“M.Aliboni”,14,30, Alfiro Angelo Giacometti di Viareggio)



Mt. Seravezzina- Un.Montignoso (Munazzana,15,30, Luca Lossi di Viareggio)



Real Marina di Massa-Cinquale (Via Casola, 15,°°, Albino Berti di Carrara)



Vallizeri-Palleronese (Coloretta,15,30, Fabio Marchi di Carrara)