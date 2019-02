Terza Categoria, si gioca la quarta di ritorno

Stasera anticipo Cinquale-Attuoni

Terza Categoria - Il campionato di Terza Categoria è più che mai nel vivo (dal secondo porto in poi...). Il calendario al quarto turno presenta importanti match con diversi derby. In terra lunigianese ritorna lo storico derby tra due nobili decadute del calcio nostrano, Palleronese e Fosdinovo. Si ripete per la quarta volta in stagione la sfida tra i Vallizeri e Barbarasco: il team del bomberino Michele Polloni cercherà di riscattare lo scivolone subito nel recupero, i granata di mister Dario Giorgi vogliono dare continuità al buon stato di forma che stanno attraversando, con il preciso intento di inserirsi nelle migliori posizioni. Da non perdere la sfide tra lo Spartak Apuane e l’Academy Massa Montignoso e la strapaesana in versilia tra l’Azzurra e la Montagna Seravezzina.



La stracittadina più attesa è tra le due compagini di Massa, il San Vitale Candia e il Real Marina di Massa. Nel derby “massese” di Remola i padroni di casa del San Vitale Candia sono determinati a “vendicare” la sconfitta dell’andata è più che mai lanciata per un campionato da protagonista, mentre il Real di mister Giancarlo Guazzelli avrà a disposizione due sfide (recupero compreso) per allontanarsi dalle parti basse della classifica iniziare a pensare in grande.



Per quanto riguarda il Cinquale (foto) questa sera riceve la visita degli avenzini di mister Augusto Secchiari, alle prese con qualche defezione nell’organico. Il match in programma sul rettangolo dei Ronchi si preannuncia interessante, soprattutto per il team di Rino Ciregia intenzionato a entrare in zona play off.



Infine la lega territoriale, di comune accordo con le società, ha fissato la data relativa ai tre recuperi. Le gare erano state rinviate causa maltempo e di giocheranno mercoledi 13 febbraio: Barbarasco-Spartak Apuane (“Don Bosco” di Monti, ore 20,30), Fosdinovo-Cinquale (Comunale, 15,00), Real Marina di Massa-Vallizeri(Via Casola, 20,30)



Le gare della quarta di ritorno



Anticipo Venerdi 8/2/2019: Cinquale-Attuoni (“Ronchi”, 20,30, Davide Cavallini di Carrara)



Sabato 9/2/2019:



Azzurra-Mont.Seravezzina (“M.Aliboni”, 18.10, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Palleronese-Fosdinovo (“Lombardi, 15.00, Andrea Valese di Carrara)

San Vitale Candia-Real Marina di Massa (”Remola, 14.30, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Spartak Apuane-Academy M. Montignoso (“Raffi”, 18.30, Simone Lorenzini di Carrara)

Un.Montignoso-Sp.Forte dei Marmi (“Ronchi”, 14.30, Fabio Marchi di Carrara)

Vallizeri-Barbarasco (“Coloretta, 15.00, Francesco Bianco di Carrara)