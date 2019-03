Terza Categoria, si gioca l´ottava di ritorno

Azzurra-Attuoni e San Vitale-Barbarasco sfide play off

Terza Categoria - L’ottavo turno del campionato di Terza Categoria è improntato sulla alla volata per le qualificazioni play off. Il calendario propone due interessanti sfide senza dubbio da seguire. Inoltre la lega territoriale ha fissato la data della finale di coppa provinciale per mercoledi 13 marzo presso il sintetico “P. Deste” di via Covetta, tra i lunigianesi del Barbarasco e il Real Marina di Massa (con inizio ore 20,30).



Il turno odierno presenta alcuni match sicuramente di rilievo come l’Azzurra opposto agli avenzini dell’Attuoni, i due club sono in piena lotta per un posto fisso nel girone degli spareggi: i versiliesi sono in serie positiva da otto giornate e intendono dare continuità al loro progetto; l’Attuoni di mister Augusto Secchiari, reduce da tre convincenti successi, vuole proteggere la preziosa posizione e cercare di tenere lontano le eventuali inseguitrici.



L’altro test sotto i riflettori è quello tra il San Vitale Candia e i lunigianesi del Barbarasco, sfida indubbiamente in ottica play off: per i locali di mister Luca Bennati c’è l’obiettivo di consolidare la seconda piazza in possesso da diverse giornate, per gli ospiti di mister Dario Giorgi riscattare lo scivolone interno con l’Azzurra e rimanere in scia delle prime.



Il resto della giornata vede la capolista salire in alta Lunigiana in casa dei valligiani di Zeri, reduci da due sconfitte consecutive, il team di mister Fabiano Centofanti è deciso di poter invertire la rotta già dall’insidioso test casalingo contro i versiliesi.



Infine al Raffi di Romagnano va in scena il derby tra lo Spartak Apuane e il Cinquale, due squadre in crisi di risultati ma intenzionate a lanciare la sfida per l’unico (al momento) posto libero nei play off.



Chiude il programma odierno il confronto di Pallerone tra i granata di Massimo Preti e il fanalino Unione Montignoso.



Programma gare, arbitro di sabato 9/2/2019



Azzurra-Attuoni Avenza (“M.Aliboni”, 18,10, Joe Dalessandro di Viareggio)

Mont:Seravezzina-Fosdinovo(Minazzana, 15,00, Matteo Lorenzini di Viareggio))

Palleronese-Un. Montignoso (“Lombardi”, 15,00, Roberto Cosentini di Carrara)

Real Marina di Massa-Academy M.Montignoso (Via casola,15,00, Fabio Marchi di Carrara,)

San Vitale Candia-Barbarasco (Remola, 14,30, Simone Chiarelli di Carrara)

Spartak Apuane-Cinquale (“Raffi”, 14,30, Alessandro Patanè di Carrara)