Terza Categoria, sfida aperta per i play off

Terza Categoria - Visto il predominio assoluto dello Sporting forte Dei Marmi, destinato a vincere, il torneo è improntato sulle inseguitrici. Al momento nella lista delle pretendenti risultano ben cinque squadre, in ordine di classifica il San Vitale Candia (41 punti), Attuoni (35), Barbarasco (33), Azzurra (29), Barbarasco(28) e Cinquale a quota 27. Nelle parti nobili del girone attualmente la “forbice” non è ancora presa in considerazione visto la vicinanza dei punti tra le antagoniste della leader Sporting Forte dei Marmi.



Il calendario del settimo turno presenta ben due scontri diretti in ottica play off: il Barbarasco opposto ai versiliesi dell’Azzurra; l’Attuoni riceve la visita dello Spartak Apuane. Il rimanente programma vede la sfida testa-coda tra il San Vitale Candia e il fanalino Unione Montignoso, la gara tra la Montagna Seravezzina e il Real Marina di Massa e il derby tra le due luniginaesi Fosdinovo e Vallizeri, appaiate al penultimo posto della classifica. Infine si prospetta proibitiva (sulla carta) la trasferta del Cinquale in casa della capolista Sporting Forte dei Marmi, nel match di andata di Via Casola i massesi rallentarono la marcia dei versiliesi, la gara per la cronaca terminò con il pirotecnico due a due. Lunedi 4 marzo conclude la settima giornata il posticipo tra l’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi e i granata della Palleronese, decisi a riscattare il recente stop interno patito con gli avenzini dell’Attuoni.



Programma gare, arbitro di sabato 2/3/2019



Barbarasco-Azzurra (“Allende”, 15,00, Badr Serrar di Carrara)



Fosdinovo-Vallizeri (“Comunale”,15,00, Umberto Benedetti di Carrara)



Mont. Seravezzina-Real Marina di Massa (Minazzana ,15,00, Francesco Gravina di Viareggio)



Attuoni-Spartak Apuane (“Paolo Deste”, 18,30, Manuel Foci di Carrara)



Sp. Forte dei Marmi-Cinquale (M. Ali boni, 14,30, Francesco Formisano di Viareggio)



Un. Montignoso-San Vitale (Via Casola, 17,00, Alessandro Patanè di Carrara)



Lunedi 4/3/2019 (ore 20,30 - posticipo)



Academy Massa Montignoso-Palleronese (Via Casola)