Terza Categoria, semifinale di Coppa Provinciale: vincono Barbarasco e Spartak

Hanno la meglio su Attuoni Avenza e Real Marina di Massa

Terza Categoria - Le prima gara di andata delle semifinali di coppa Provinciale di Terza Categoria ha visto il successo interno del Barbarasco di mister Dario Giorgi sull’Attuoni Avenza grazie al gol vittoria a inizio ripresa di Signanini. I granata hanno applicato il turnover, tra gli assenti anche bomber Oligeri, dando riposo a diversi titolari ma ciò nonostante sono riusciti a vincere. Tra due giorni saranno nuovamente in campo per la terza gara in cinque giorni: incombe il turno di campionato, gara interna contro i cugini del Fosdinovo.



Nella seconda semifinale i biancorossi dello Spartak hanno ragione sui massesi del Real Marina di Massa con una rete per tempo: dopo mezzora a segno capitan Tommaso Ulivi con un bel diagonale, emulato da Maccarone su calcio di punizione nella ripresa. Al “Raffi” di Romagnano si è visto una delle migliori prestazioni della stagione dei ragazzi di di mister Paolino Ulivi, per il gran volume di gioco espresso e soprattutto per le diverse occasioni mancate, vedi quelle di Magnani e Tonlazzerini nel primo tempo e dal neo entrato Turba nella ripresa. Da segnalare che i locali dal decimo minuto del primo tempo hanno in dieci uomini per un fallo di reazione di bomber Jason Manfredi.



Le gare di ritorno sono fissate per il giorno mercoledi 9 gennaio 2019, orari da stabilire.



I tabellini



Barbarasco-Attuoni Avenza 1-0

Barbarasco: Casciari, Gerali Paolo, Maloni, Trippa, Gerali Mattia, Ture, Gerali Manuel, Nanti, Magnanini, Giromini, Yanchuk (Cavalier Doro, Cini, Bondi, Chiocca, Bertoli, Puppi, Gabrielli, Signanini) All. Giorgi

Attuoni Avenza: Bordigoni, Prampolini, Menconi, Guzzonato, Bernacca, Ussi, Ceccarelli, Musetti, Ghirlanda, Da Pozzo, Dell’Amicio (Ambrosi, Thneibat, Tormen) All.Secchiari

Arbitro: Cosentini di Carrara

Marcatori: 57’ Magnanini



Spartak Apuane-Real M.Massa 2-0

Spartak Apuane: Del Sarto, Bianchi, Nicoletti, Canciello, Pacolini, Ulivi T., Magnani, Mussi, Andreani, Tonlazzerini, Mamnfredi (Tovani, Tgalizia, Maccarone, Marino, Martisca, Mezzi, Sodini, Turba, Jacob Sebastiuan) All. Ulivi P.

Real Marina di Massa: Ricci, Lucchesi, Lofrese, Cappè, Esposito, Neri, Cucurnia, Tarantino, Panesi, Kumanaku, Lucchi (Zavaglia, Del Freo, Brizi, Bugliani, Dell’Amico) All.Vita

Arbitro: Malacarni di Carrara

Marcatori: 30’ Ulivi T., 90+1’ Maccarone

Note: al 10’ p.t. espulso Manfredi (Spk) per reazione.