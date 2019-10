Terza Categoria, scontro tra titani al `Del Freo` di Montignoso

Terza Categoria - Il calendario della seconda giornata di Terza Categoria propone un interessante match tra la nuova Villafranchese e l’accreditato Cerreto. Nel consueto anticipo settimanale c’è l’esordio casalingo del nuovo Montignoso 2019 di mister Enrico Mori contro i lunigianesi del Fosdinovo. I montignosini alla prima di campionato hanno impattato a Villafranca, uscendo dal Bottero a testa alta, mentre i Fosdinovesi di mister Matteo Baldoni hanno acciuffato il pareggio interno contro i Rangers Soliera della coppia tecnica Bambini-Velasque.



Di sicuro la gara di cartello della giornata è Cerreto-Villafranchese, le due quotate squadre sono di scena sul sintetico della ”Renella”, casa dei blucerchiati di mister Paolo Bertelloni. I padroni di casa sono reduci dal prezioso successo in Coppa in Versilia, mentre i gialloneri dal pareggio interno contro il nuovo Montignoso. I presupposti per un match di alto profilo ci sono tutti, viste le rose di altissima qualità. Esordio interno per le tre “sorelle” della Lunigiana Mulazzo, Palleronese e Vallizeri: per i rossoblu di mister Giovannacci esame contro i lucchesi della Montagna Seravezzina con l’intento di conquistare i tre punti; la capolista Vallizeri, dopo il pareggio in coppa con i cugini della Villafranchese, vuole consolidare il primo posto e cerca con decisione la vittoria; l’altra capolista Palleronese riceve la visita dell’ostico Spartak Apuane, reduce dai due pareggi consecutivi, coppa compresa. Anche al “Lombardi” di Pallerone si dovrebbe assistere ad una importante sfida tra due club che vogliono diventare seri protagonisti del campionato. Concludono il programma della seconda giornata l’esordio nel torneo dei Rangers Soliera che ospitano l’Academy Montignoso e la delicata trasferta della Tirrenia-Marina in casa del Versilia Calcio.



Programma gare e arbitri



Anticipo venerdi 4/10/2019



Fc. Montignoso 2019-Fosdinovo (“Del Freo”, ore 20,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)



Sabato 5/10/2019



Cerreto-Villafranchese (“Del Freo” ,ore 18,30, Nicolò Stabile di Carrara)

Mulazzo-Montagna Seravezzina (“Calani”,ore 15,00, Franceso Cecchini di Carrara)

Palleronese-Spartak Apuane (“Lombardi”,ore 15,00,Manuel Foci di Carrara)

Rangers Soliera-Academy M.M (Gassano, ore 15,30,Renato Cosentini di Carrara)

Vallizeri-Azzurra (“Coloretta”,ore 15,30,Giorgio Puccinelli di Carrara)

Versilia-Tirrenia-Marina (“Pruniccia”,ore 15,00,Daniele Verona di Viareggio)