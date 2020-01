Terza Categoria, scontro al vertice Mtg.Seravezzina-Mulazzo

Terza Categoria - Il secondo turno del torneo di terza categoria propone una giornata da bollino “rosso”. Ci sono quattro squadre racchiuse in soli tre punti, i capo classifica della Mtg. Seravezzina comandano il girone davanti alla coppia Mulazzo-Cerreto, i lunigianesi di mister Fabio Giovannacci sono attesi dal difficile esame contro la leader del campionato. I gialloneri di mister Paolini, imbattuti tra le mura amiche, dopo aver ricaricato le energie e recuperato qualche pedina durante il turno di riposo, hanno il compito di respingere le insidie del Mulazzo che marcia spedito a suon di vittorie verso il vertice. Il secondo scontro della giornata regolare di sabato è la trasferta dei blucerchiati di mister Paolo Bertelloni, dopo il mezzo passo falso interno contro l’Azzurra, Tommy Balloni & compagni dovranno andare a prendersi quei punti lasciati per strada nelle ultime gare del girone di andata. Al “Bottero” contro la rinvigorita Villafranchese, tre vittorie nelle altrettante prove, servirà un’attenzione maggiore per uscire con un risultato positivo. Terzo ed ultimo big-match è quello del sintetico di Forte dei Marmi tra la temibile Azzurra e i valligiani di Zeri, i differenti stati d’animo delle due compagini preannunciano un match di ottimo profilo, cosa che in questo campionato è ormai una consuetudine, viste le numerose squadre attrezzatissime. Il team di mister Emiliano Bertelloni vuole dare continuità alla risalita, gli ospiti di Matteo Della Bartolomea riscattare lo stop interno contro il San Vitale Candia. Infine chiudono il programma gare la Pallerornese, ospite dello Spartak Apuane, scivolata in quarta fila ma sempre a contatto con le posizioni di vertice; la Tirrenia Marina alla ricerca della vittoria contro il Versilia, gara posticipata a lunedi 27, inizio ore 20,00 presso l’impianto “Raffi” di Romagnano; e il Fosdinovo, opposto all’Fc. Montignoso. Per quanto concerne l’anticipo sono di scena i bianconeri dell’Academy che ricevono la visita dei lunigianesi Rangers Soliera.



Programma gare:

Venerdi 24/1/2020

Academy M.M.-Rangers Soliera (“Del Freo” 21,00, Albino Berti di Carrara)



Sabato 25/1/2020:

Azzurra-Vallizeri (“Aliboni”, 17,°°, Mirco Ricci di Viareggio)

Fosdinovo-Fc.Montignoso (Comunale,14,30, Alessandro Bianchi di Carrara)

Mtg.Seravezzina-Mulazzo (“Minazzana”,15,°°, Davide Carulli di Viareggio)

Spartak Apuane-Palleronese (Via Casola, 15,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Villafranchese-Cerrerto (“Bottero”,15,°°, Roberto Cosentini di Carrara)



Lunedi 27/1/2020 posticipo:

Tirrenia Marina-Versilia(“Raffi”, 20,°°, Daniele Panighini di Carrara)

Riposa: San Vitale Candia