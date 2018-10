Terza Categoria, scontro al vertice Forte dei Marmi-Attuoni

Delicata trasferta dell’Azzurra in casa del San Vitale Candia,

Terza Categoria - Prime super sfide per le squadre leader dal campionato. La Polisportiva Attuoni di mister Augusto Secchiari scende in Versilia per il primo test di alto livello, ospite dello Sporting Forte dei Marmi, uno dei club accreditati per la vittoria finale. Gli avenzini potranno recuperare alcune pedine assenti nel posticipo di lunedi contro l’Academy Montignoso.



L’altra capolista Azzurra salirà a “Remola” con l’intento di difendere il primato. I biancoazzurri di mister Bennati, al secondo impegno casalingo consecutivo, dopo il successo contro i lunigianesi del Vallizeri intendono rallentare la corsa dei versiliesi di mister Gianluca Giorgini e cercare di rimanere nelle zone nobili della classifica.



Di eguale importanza è la gara in programma al “Raffi” tra lo Spartak Apuane e il Barbarasco di mister Dario Giorgi, i rinnovati biancorossi cercheranno di incamerare l’intera posta in palio contro Oligeri & soci, squadra partita con ambiziosi progetti.



Insidiosa esterna è quella che attende la Montagna Seravezzina di scena al “Lombardi” di Pallerone contro i granata di mister Massimo Preti, ancora all’asciutto di risultati.



Match in alta Lunigiana per i tentativi di riscatto di Real Marina di Massa e Vallizeri. Il nuovo club guidato da mister Fabiano Centofanti vorrà sbloccarsi e mettere a referto i primi punti della stagione; per gli ospiti massesi serve un pronto riscatto, dopo lo stop interno subito dallo Spartak Apuane.



Altro match da vivere, purché di bassa classifica è il derby tra Unione Montignoso del presidente Livio Grillotti e l'Academy Massa Montignoso, così come quello tra la matricola Cinquale e il Fosdinovo. Quattro squadre in difficoltà che aspettano la prima vittoria scaccia crisi.



Programma gare, arbitro di sabato 27/10/2018



Cinquale-Fosdinovo (“Via Casola ore 18,30, Andrea Valese di Carrara)

Palleronese-M.Seravezzina (“Lombardi”, ore 15,30, Francesco Bianco di Carrara)

San Vitale Candia-Azzurra (Remola, ore 14,30, Alessandro Patanè di Carrara)

Spartak Apuane-Barbarasco (“Raffi”, ore 15,°°, Alessio Bragoni di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Attuoni (“Aliboni”, ore 14,30, Nicola Pellegrini di Carrara)

ValliZeri-Real Marina di Massa (“Coloretta”,ore 15,30, Giorgio Malacarni di Carrara)

Un.Montignoso-Academy M.M. (“Ronchi”,ore 14,30 Giacomo Sergiampietri di Carrara)