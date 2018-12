Terza categoria, sconfitta a tavolino per l´Attuoni Avenza

La squadra di Secchiari contro l'Azzurra aveva schierato un giocatore ancora tesserato con altra società

Terza Categoria - Sono costate care all'Attuoni Avenza ventiquattr'ore, ossia quelle necessarie affinche' il passaggio da una società all'altra in fase di mercato potesse essere valido.

Contro l'Azzurra Forte dei Marmi infatti aveva fatto l'esordio in biancoblu il portiere Simone Volpi tesserato in prestito lo stesso giorno del match ossia il 1 dicembre.



Questo il testo pubblicato sul comunicato provinciale Figc del 12/12.

Gara Polistortyiva Attuoni Avenza-Azzurra del 1.12.2018 risultato 1 - 1.

Reclamo ritualmente presentato dalla Soc. Azzurra ( avverso la regolarità della gara in epigrafe.

“La società istante evidenzia che la società Attuoni Avenza ha impiegato il giocatore Simone Volpi senza averne titolo in quanto lo stesso era tesserato con altra squadra e che quindi non poteva scendere in campo visto che il mercato si era aperto il medesimo giorno e non erano trascorse le 24 ore obbligatorie per essere trasferito tra i due club come citato dal regolamento e chiede pertanto la vittoria a tavolino”.

Il reclamo è fondato e quindi va accolto.

Questo G.S.T. dall'indagine effettuata presso l’Ufficio Tesseramento ha appurato che, il giocatoreSimone Volpi è stato Trasferito in prestito in data 1.12.2018 e che a norma ed in applicazione dell'art. 104 delle N.O.I.F. che recita:

Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

P.Q.M.

Il Giudice Sportico in accoglimento del reclamo proposto dalla società Azzurra avverso la gara in epigrafe dispone nei confronti della società Polisportiva Attuoni Avenza a norma dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.

Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo"



Cambia quindi la classifica che vede adesso Attuoni ed Azzurra appaiate a quota 12 punti.



La nuova classifica di Terza.

Sporting Forte dei Marmi 15, San Vitale 18, Cinquale 15, Montagna Seravezzaina 14, Barbarasco 13, Attuoni 12, Azzurra 12, Spartak Apuane 12, Academy MM 12, Real Marina di Massa 11, Palleronese 10, Vallizeri 9, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 2.