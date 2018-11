Terza Categoria, San Vitale e Palleronese giocano a poker

La capolista Sporting Forte Dei Marmi fermata dal maltempo

Terza Categoria - L’atteso match tra il Cinquale e la capolista Sporting Forte dei Marmi è stato rinviato per causa maltempo. Due gare su le sette a calendario non si sono giocate, nello stesso campo dove il Cinquale affrontava i versiliesi dello Sporting non si è disputata il giorno successivo nemmeno quella tra il Real Marina di Massa e la Montagna Seravezzina. I due confronti verranno recuperati in data da destinarsi.



Il settimo turno ha riservato più di una sorpresa. Ferma la capolista, balza al secondo posto solitario il Barbarasco corsaro in versilia in casa dell’Azzurra. Vittoria in rimonta per il team di mister Dario Giorgi: prima dell’intervallo Puppi rimedia lo svantaggio iniziale di Alberti, mentre il gol che vale i tre punti è di Manuel Giromini.



La sorpresa della giornata è lo scivolone della compagine avenzina di mister Augusto Secchiari sul campo dello Spartak. Non tragga inganno il risultato, gli ospiti disputano una delle migliori partite della stagione, però tornano a casa a mani vuote. Vantaggio biancorosso allo scadere della prima frazione con Tonlazzerini con un gran gol al volo sugli sviluppi di una punizione laterale. Dopo varie conclusioni sventate dal portiere locale Tovani pareggia per gli avenzini il subentrato Lucetti. Nell’agitato finale di gara, dopo un espulsione per parte, lo Spartak passa con il neo entrato Turba che riprende una respinta del portiere Ambrosi.



Con due gol per tempo il San Vitale Candia rimanda battuto il fanalino del girone Unione Montignoso, il poker tra le mura amiche è firmato dai sigilli di Aliboni (doppietta), Giulianelli e Carlesi. Per "buldozzer" Della Pina e compagni successo che li proietta al terzo posto, in piena zona play off, in compagnia della Polisportiva Attuoni.



Altro risultato importante è stato quello della Palleronese contro i bianco neri dell’Academy di mister Riccardo Montaresi, salito al “Lombardi” con qualche defezione nell’organico. I quattro gol del match, che riscattano quelli presi dall’ Attuoni, portano la firma di giocatori diversi quali Bregasi, Leka Lucian, Sartini e Diouf.



Risultato ad occhiali invece per il Vallizeri nell’inedito derby lunigianese contro il Fosdinovo: le due compagini erano reduci dal doppio stop esterno, l’annunciata reazione e riscatto non c’è stato, dopo un match combattuto dove i locali di mister Fabiano Centofanti hanno gettato al vento diverse occasioni per passare e sopratutto la possibilità di consolidare la zona play off.



Risultati 7° giornata



Cinquale-Sporting Forte dei Marmi (n.d. p.i.c.)

Azzurra-Barbarasco 1-2

Palleronese-Academy M.Montignoso 4-0

Vallizeri-Fosdinovo 0-0

Real Marina di Massa-M.Seravezzina (n.d. p.i.c.)

San Vitale Candia-Un.Montignoso 4-0

Spartak Apuane-Attuoni 2-1



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 18, Barbarasco 13, Attuoni Avenza 12, San Vitale Candia 12, Cinquale 11, Spartak Apuane 9, Real Marina di Massa 9, Vallizeri 9, Azzurra 9, Academy M.Montignoso 8, Palleronese 7, Montagna Seravezzina 7, Fosdinovo 6, Unione Montignoso 2. Note: Cinquale, Sporting F. Marmi, Real M.Massa, Montagna Servezzina una gara in meno.



Prossimo turno (01/12/2018)



Anticipo venerdi 30/11/2018 Cinquale-Spartak Apuane

Barbarasco-San Vitale Candia

Fosdinovo-Montagna Seravezzina

Attuoni-Azzurra

Sporting Forte dei Marmi-Vallizeri

Unione Montignoso-Palleronse

Academy Massa Montignoso-Real Marina di Massa (posticipo lunedi 3/12/)



Tabellini



Cinquale-Sp.Forte dei Marmi (Rinviata)

Cinquale: Ricci, Gabrielli Gianni, Gabrielli Johna, Ceragioli, Grassi, Pelliccia, El Bannaoui, Scali, Masini, Poli, Rocca (Giorgetti, Mignani, Baldini, Lenzetti, Baldi, Pieroni, Landucci) All.Ciregia

Sp.Forte dei Marmi: Federigi, Prosperi, Toncelli, Manfredi, Coppedè, Celentano, Pelliccia, Lorenzoni, Meucci, Maggi, Folliero All. Picchi

Arbitro: Pucci di Carrara





Azzurra-Barbarasco 1-2

Azzurra: Michetti, Biancalani, Tognocchi , Quadrelli, Pardini, Bigini, Bresciani Michele, Chioni, Coluccini, Alberti, Pollon (Gazzoli, Bresciani Lucio, Bellè, Mandoli, Viacava)All. Giorgini

Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa, Giansoldati, Bondi, Gerali Paolo, Nanti, Yanchuk, Giromini, Oligeri (Casciari, Cini, Chiocca, Ture, Gerali Manuel, Bertoli, Signanini) All. Giorgi

Arbitro: Agostini di Viareggio

Marcatori: 25’ Alberti, 42’ Puppi, 48’ Giromini



Palleronese-Academy M.M. 4-0

Palleronese: Ricci, Leka Robert, Franchetti, Mastrini, Baldini, Sisti, Diouf, Maraffetti, Leka Lucion (67’ Sartini), Bregasi (81’ Giovi), Amendola ( a disp. Zanardi, Guerra, Bucci) All. Preti

Academy M.Montignoso: Ambrosini, Della Pina, Guadagnucci, Jallow, Sagramoni, Mosti, Bertanelli, Orlacchio, Borghini, Pitanti (82’ Gaina), Grande (46’ Diouf) (a disp. Imelli., Fatty, Ceragioli) All. Montaresi

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatori: 30’ Bregasi,49’ Leka Lucian, 73’ Sartini, 90+2’ Diouf



Vallizeri-Fosdinovo 0-0

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Stilo, Lastrucci, Conti Nicolò, Pucci, Giannotti, Ghio, Admir, Giacopinelli,Tonelli (Bertoni M., Ferrari A,, Ferrari L., Khdim, Chiesa, Ricci, Bertoni) All. Centofanti

Fosdinovo: Zeni, Conti, Della Valle, Aquaro (85’ Gomez), Bugliani, Morotti Mattia, Cantoni, Perlongo, Coppa,Tenerani, Baldini (59’ Donazza) ( a dsip. Baldoni M.) All. Baldoni M.

Arbitro: Malacarni di Carrara



Real Marina di Massa-M.Seravezzina (n.d. p.i.c.)

Real M.Massa: Di Maria, Marchi, Lucchesi, Esposito, Lofrese , Fialdini, Tognocchi, Tarantino, Cucurnia, Kumanaku, Lucchi (Nardini, Bugliani, Pratali, Ravenna, Antompaoli, Cappe, Neri, Giroletti) All. Vinazzani

M.Seravezzina: Bertoni, Cagnoni, Bacci, Filiè, Rossi, Mazzei, Marrai, Mattei, Maremmani, Pellegrini, Pellizzarri (Sacchelli, Beerti) All. Maganzi

Arbitro: Patanè di Carrara



San Vitale Candia-Un.Montignoso 4-0

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Deda, Fazzi, Dell Pina A., Sarno, Donadel, Giulianelli, Aliboni, Conti, Bongiorni (Romani, Ricci, Della Pina J., Finelli, Carlesi, Berti, Damiano) All. Bennati

Un. Montignoso: Viviani, Pardini, Lenzetti, Giunta, Battolla, Rebaa, Grillotti, Giorgieri, Lorenzetti, Signorino, Pellegrini (Pallonetto, Morriconi, Pietri, Infantino) All.Mariotti

Arbitro: Pisi di Carrara

Marcatori: 18’ Aliboni, 30’ Giulianelli, 75’ Carlesi, 81’ Aliboni



Spartak Apuane-Attuoni Avenza 2-1

Spartak Apuane: Tiovani, Pacolini, Nicoletti, Alibani, Marino, Ulivi T., Maccarone, Marchini, Magnani, Tonlazzerini, Bianchi (Del Sarto, Galizia, Manfredi, Martisca, Mezzi, Turba) All. Ulivi P.

Attuoni Avenza: Cattaneo, Bernacca, Dell’Amico, Pierami, Pappagallo, Musetti, Ussi (Ambrosi), Esposito, Da Pozzo, Menconi (Lucetti, Ceccarelli, Secchiari M., Ghirlanda,Thneibat) All.Secchiari A.

Arbitro: Bragoni di Carrara

Marcatori: 43’ Tonlazzerini, 74’ Lucetti, 89’ Turba

Note: Espulsi Cattaneo (A.), Marchni (Sp.)