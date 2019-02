Terza Categoria, rinviate tre gare

Stasera il derby Academy M.Montignoso-Un.Montignoso

Terza Categoria - Come era accaduto alla settima giornata, il 24 novembre scorso, le condizioni del maltempo fatto si che si siano disputate solamente tre partite in programma. Non iniziano neppure le sfide dell’Allende di Barbarasco, tra i locali di mister Dario Giorgi, e gli apuani dello Spartak, la continua e copiosa pioggia dopo vani sopralluoghi ha rispedito le due compagini a casa. Stesso esito per il Real Marina di Massa opposto ai valligiani dello Zeri, gran parte del terreno di Via Casola era simile ad una piscina con le fasce completamente allagate. Da notare per la formazione ospite che sono due gare consecutive che devono essere recuperate, prima la neve lo scorso sabato e questo la pioggia hanno fermato la formazione di mister Centofanti. Già fissato il primo recupero contro il San Vitale Candia per mercoledi 6 febbraio, presso il sussidiario sintetico del Lunezia di Pontremoli, inizio ore 20,30. Per quanto riguarda la gara di Fosdinovo, tra i locali di mister Matteo Baldoni e il Cinquale, appena passata la mezzora di gioco, con cinque reti segnate, il maltempo ha imperversato sul comunale costringendo i 22 in campo di abbandonare la scena.



La partita di cartello era concentrata sul campo “Paolo Deste” della Covetta tra gli avenzini dell’Attuoni e la capolista Sporting Forte dei Marmi. Alla fine il risultato ha sorriso ai versiliesi ma grazie all’estremo difensore ospite Marco Federigi che ha abbassato la saracinesca della sua porta per tutto l’incontro neutralizzando diverse occasioni dei locali. La capolista salita ad Avenza senza diverse pedine titolari, quali Manfredi, Macchiarini, Tarabella e l’ultimo arrivato Alessio Maggi infortunato (rottura tibia), ha respinto tutte le offensive degli avenzini con una buona dose di fortuna, portando a casa un prezioso risultato e allungando a + 13 il distacco dal San Vitale Candia.



Il secondo successo della giornata è stato quello della ritrovata Montagna Seravezzina che, dopo il blitz nell’anticipo in casa del Cinquale, si è ripetuta rimandando battuta una buona Palleronese. Nella partita delle “Iare” di Pietrasanta, nonostante il campo al limite della praticabilità, le due squadre si sono affrontate senza timori con l’obiettivo per entrambe dei tre punti. I lunigianesi stavano attraversando un buon momento, dimostrato dalle occasioni iniziali di Moisè e Sisti, poi passata la sfuriata i locali di mister Fabio Cagnoni passano con Mazzei e raddoppiano con Ricci prima della mezzora, l’intramontabile Maffetti riapriva la gara per i granata, nel finale una deviazione del compagno di reparto Mastrini dava il gol della sicurezza ai locali.



Infine pareggio con sei gol è stato l’esito della sfida tra l’Azzurra e San Vitale (nella foto Bongiorni), due squadre in salute che hanno dato vita ad una emozionante altalena di gol, vantaggio ospite con Contadini, dopo pochi giri di lancetta, Bresciani e Landi ribaltavano il risultato per la formazione di mister Luca Bennati. Nella ripresa la doppietta di Fabio Aliboni riportava avanti i biancoazzurri nelle battute finali venivano raggiunti dal neo entrato Coluccini che fissava il pirotecnico e divertente pareggio.



Risultati 3° giornata ritorno



Azzurra-San Vitale Candia 3-3

Barbaraasco-Spartak Apuane n.d. (p.i.c.)

Fodinovo-Cinquale sosp.

Mont.Seravezzina-Palleronese 3-1

Attuoni Avenza-Sp.Forte dei Marmi 0-2

Real Marina di Massa-Vallizeri n.d. (p.i.c.)

Academy M.Montignoso-Un.Montignoso (lunedi 4/2/19)



Classifica: Sp. Forte dei Marmi 44, San Vitale Candia 31, Attuoni Avenza 27, Spartak Apuane 25, Cinquale 21, Azzurra 22, Palleronese 21, Montagna Seravezzina 22, Barbarasco 20, Academy Massa Montignoso 17, Real Marina di Massa 15, Vallizeri 14, Fosdinovo 10, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (sabato 9/2/2019) Spartak Apuane-Academy Massa, Montignoso, Vallizeri-Barbarasco, Palleronese-Fosdinovo, Azzurra-Montagna Seravezzina, Cinquale- Attuoni, San Vitale Candia-Real Marina di Massa, Unione Montignoso-Sporting Forte dei Marmi.



Tabellini



Azzurra-San Vitale Candia 3-3

Azzurra: Michetti, Polloni, Bresciani,Quadrelli, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani M., Landi, Alberti, Pillon (Coluccini, Mandoli, Gazzoli,Viacava) All. Giorgini

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Bongiorni, Carlesi, Finelli,Sarno, Donadel, Giulianelli, Aliboni,Conti, Contadini (Gallia, Rustighi, Della Pina, Ricci, Damiano, Tonlazzerini) All. Bennati

Arbitrio: Gravina di Viareggio

Marcatori: 3’ Contadini,17’ Bresciani M.,35’ Landi, 50’ Aliboni,60’Aliboni,78’ Coluccini



Mont.Seravezzina-Palleronese 3-1

Mont. Seravezzina: Bertoni, Fiaschi, Bacci, Consigli, Rossi, Mazzei, Mattei Michele,Tarabella, Ricci (81’ Marrai M.), Antonucci (60’ Salvatori), Pellizzarri (59’ Frediani) (a disp. Bazzichi, Berti, Cagnoni, Marrai N., Sacchelli) All.Cagnoni F.

Palleronese: Ricci, Leka Robert, Franchetti, Mastrini, Baldini, Sisti, Leka Lucian, Maraffetti, Diouf (79’ Amendola), Sartini (85’ Diallo), Moisè (a disp. Zannardi, Massour, Bucci) All.Preti

Arbitro: Lossi di Viareggio

Marcatorti: 22’ Mazzei, 30’ Ricci,57’ Maraffetti, 88’ Mastrini (autorete)



Attuoni-Sp. Forte dei Marmi 0-2

Attuoni: Volpi, Prampolini, Ussi, Pappagallo, Guzzonato, Pierami, Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni (Ambrosi, Francini, Bertolucci, Secchiari M., Dell’Amico, Ghirlanda) All. Secchiari A.

Sp.Forte dei Marmi: Federigi, Prosperi, Lorenzoni, Pelliuccia, Pardini (75’ Tarabella E.), Coppedè, Celentano, Rosi (60’ Lorenzi), Maggi G., Folliero, Alaimo (58’Viti) All. Picchi

Arbitro: Pio Lombardo di Carrara

Marcatori: 15’ Rosi, 55’ Maggi G.

Note: Espulso Matteo Secchiari dell’Attuoni