Terza Categoria, resoconto della terza giornata

Delle tre capoliste ne rimane una sola al comando e sono i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi

Terza Categoria - Delle tre capoliste ne rimane una sola al comando e sono i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi che fanno centro per la terza volta dopo tre turni. Cadono dopo mezzora di gioco gli avenzini di mister Secchiari scesi all’Aliboni con differenti intenzioni. Celentano e due gol di Maggi regalano il primato ai nero azzurri di mister Marco Picchi. Per la seconda piazza rimangono al palo l’Azzurra, che viene sconfitta e agganciata in classifica dal San Vitale di mister Bennati, e a sopracitata Polisportiva Attuoni, caduta a forte dei Marmi.



A ridosso delle prime viaggiano appaiate Barbarasco e Spartak che nello scontro diretto del “Raffi” si dividono la posta in palio. Partono forte i lunigianesi, Andrea Oligeri mette ancora la sua firma nei tabellini dei marcatori. I locali di mister Paolo Ulivi dopo aver iniziato il match sotto tono, con l’innesto dell’esperto Turba nella ripresa rimettono in parità l’atteso confronto su calcio di rigore.



Da registrare il primo sorrisi della stagione per il Cinquale del neo mister Rino Ciregia contro un’ostico Fosdinovo, dopo un primo tempo a reti inviolate il match winner della sfida di Marina di Massa è il solito Matteo Poli (foto).



Stessi punti anche per la Palleronese di mister Massimo Preti che può disporre della rosa al completo e piega le resistenze dei lucchesi della Montagna Seravezzina con tre sigilli. Apre le marcatura capitan Daniele Maraffetti di testa, raddoppia quasi subito Albert Guiza su pennellata dal limite, dopo il gol ospite del subentrato Maremmani nel finale Brtegasi chiude il match del “Lombardi”.



Grande entusiasmo invece a “Coloretta” per il primo successo ricco di gol in campionato del Vallizeri di mister Fabiano Centofanti contro il Real Marina di Massa al secondo stop consecutivo. I valligiani dove hanno iniziato a recuperare pedine determinati del loro scacchiere hanno finalmente rotto il ghiaccio nel torneo che si preannuncia anche quest’anno assai avvincente.



Secondo pareggio della giornata è quello del derby delle due squadre di Montignoso, sul neutro di Via Casola di Marina di Massa, dimora attualmente di molte compagini, sono usciti dalla sfida montignosina senza vincitori. Botta e risposta tutta nel secondo tempo al gol iniziale di Giroletti per i locali dell’Unione rispondeva Orlacchio poco dopo per l’Academy di mister Riccardo Montaresi conquistando il primo punto della stagione.



Risultati 3° giornata



Cinquale-Fosdinovo 1-0

Palleronese-Montagna Seravezzina 3-1

San Vitale-Azzurra 3-0

Spartak Apuane-Barbarasco 1-1

Sp.Forte dei Marmi-Attuoni 3-0

Un. Montignoso-Academy M.M. 1-1

Vallizeri-Real Marina di Massa 4-2



Classifica Forte dei Marmi 9, Attuoni Avenza 6, Azzurra 6, San Vitale Candia 6, Barbarasco 5, Spartak Apuane 5, Montagna Seravezzina 4, Cinquale 4, Real Marina di Massa 3, Palleronese 3, Vallizeri 3, Unione Montignoso 2, Fosdinovo 1, Academy Montignoso 1



Prossimo turno: 4° giornata (3/11/2018)



Academy Massa Montignoso-Spartak Apuane

Barbarasco-Vallezeri

Fosdinovo-Palleronese

M.Seravezzina-Azzurra

Attuoni-Cinquale

Real Marina di Massa-San Vitale Candia

Sp.Forte dei Marmi-Un. Montignoso