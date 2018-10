Terza Categoria, resoconto della seconda giornata

Il campionato parla “versileise”, la coppia Azzurra-Sporting Forte dei Marmi al comando. Primi sorrisi per Barbrasco, San Vitale e Spartak Apuane

Terza Categoria - Dopo due turni del campionato di Terza Categoria viaggiano a punteggio pieno le verisiliesi Azzurra e Sporting Forte dei Marmi. Da segnalare i primi tre punti della stagione per la Montagna Seravezzina sui massesi del Cinquale, il blitz dello Spartak Apuane in casa del Real Marina di Massa, il tris di reti del San Vitale contro il Vallizeri. La coppia di vertice rimane in attesa del posticipo fissato per lunedi tra l’Academy Montignoso e la Polisportiva Attuoni Avenza.



L’Azzurra di mister GianLuca Giorgini, dopo il successo a Zeri si ripete contro un’altra lunigianese bissando un tris di gol ai granata della Palleronese. Nel tabellino dei marcatori dei versiliesi si annotano Alberti, Quadrelli, più un’autorete ospite.



Mantiene la vetta lo Sporting Forte dei Marmi, pur privo di diversi titolari, che soffre tantissimo sul campo di un buon Fosdinovo, riesce con il minimo scarto ad uscire dal “Don Rodrigo” con i tre punti in tasca. Il match-winner è stato di Rosi a metà del secondo tempo, in evidenza nelle file ospiti il play difensivo Alessio Del Punta.



A ridosso delle attuali due prime della classe, incalzano tre compagini alla loro prima vittoria stagionale. Si riscatta il Barbarasco che supera con il classico risultato all’inglese l’Unione Montignoso, con una doppietta del solito Andrea Oligeri che proietta i compagni nei piani alti della classifica.



Convincente invece il successo dello Spartak sul campo del Real Marina di Massa, il match della giornata è andato ai bianco rossi di mister Paolino Ulivi, passata la “paura” iniziale con il rigore parato da Tovani a l’ex Bugliani con un gol per tempo Maccarone & soci regolano e poi controllano i cugini bianconeri con la doppietta di Daniele Manfredi.



Infine la Montagna Seravezzina rimanda battuto il Cinquale, i massesi presentavano in panchina il nuovo tecnico Rino Ciregia, il match di Minazzana vedeva il doppio vantaggio dei gialloblu dopo mezzora di gioco, con i guizzi di Filiè e Tarabella. I bianco celesti massesi riaprivano la gara nelle prime battute della ripresa con l’esterno Rocca, punto che però non bastava per uscire indenne alla trasferta nelle colline lucchesi.



Chi fa valere il fattore campo è stato il San Vitale Candia che rifila tre gol al nuovo club dell’alta lunigiana ValliZeri, i locali di mister Luca Bennati mettono a frutto la loro pressione con Bongiorni su rigore, Benedetti e Giulianelli nel finale.



Risultati



Azzurra-Palleronese 3-1

Barbarasco-Un.Montignoso 2-0

Fosdinovo-Sp.Forte dei Marmi 0-1

M. Seravezzia-Cinquale 2-1

Real Marina di Massa-Spartak Apuane 0-2

San Vitale Candia-ValleZeri 3-0

Academy Montignoso-Attuoni (lunedi 22/10/ ore 20,30)



Classifica: Azzurra e Sporting Forte dei Marmi 6, Montagna Seravezzina 4, Barbarasco 4, Spartak Apuane 4, Real Marina di Massa 3, Attuoni Avenza 3, San Vitale Candia 3, Fosdinovo1, Unione Montignoso 1, Cinquale 1, Academy Massa Montignoso, Palleronese e ValliZeri 0. Note: Academy Montignoso e Attuoni una gara in meno



Prossimo turno (27/10/2018)



Cinquale-Fosdinovo, Palleronese-M.Seravezzina, San Vitale-Azzurra, Spartak Apuane-Barbarasco, Sp.Forte dei Marmi-Attuoni Avenza, Un.Montignoso-Academy M.Montignoso, ValliZeri-Real Marina di Massa.



Tabellini:



Azzurra-Palleronese 3-1

Azzurra: Michetti, Biancolani, Tognocchi, Quadrelli, Cinquini, Bigini, Chioni, Duccini, Landi, Alberti A., Pillon(Alberti I.,Pardini, Viacava, Granaiola, Bresciani, Martines, Coluccini, Polloni) All. Giorgini

Palleronese: Ricci, Sisti, Costa, Mastrini, Baldini, Bestazzoni, Franchetti, Maraffetti, Migliore, Bregasi, Leka (Zannardi, Massour, Guerra, Amendola, Bucci)All. Preti

Arbitro: Verona di Viareggio

Marcatori: 22’ Alberti A., 24’ Bregasi, 69’ Quadrelli, 89’ autorete.



Barbarasco-Un.Montignoso 2-0

Barbarasco: Cavalier doro, Lunini, Puppi, Trippa, Giansoldati, Bondi, Gereali M.,Nanti, Signanini, Gerali P. Oligeri( Cascuiari, Cini, Ture, Giromini,Yanchuk, Chiocca, Maloni, Carlotti, Gabrielli)All. Giorgi

Un. Montignoso: Caivano, Giorgetti, Bonfigli, Giunta, Rebaa, Tocci, Grillotti, Lorenzetti, Serroukh, Baudoni (Lorenzini, Pallonetto, Pieri, Lenzetti, Signorini) All. Mariotti

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori: 30’, 47 ‘ Oligeri



Fosdinovo-Sp.Forte dei Marmi 0-1

Fosdinovo: Morotti C., Conti, Houhass, Tenerani, Bugliani, Morotti M., Cantoni, Perlongo, Fusani, La Terra, Isoppo(Corsini, Cattozzi, Trabucchi, Donazza, Baldini) All. Baldoni

Sp.Forte dei Marmi: Federigi , Lorenzoni,Toncelli, Del Punta, Coppede, Celentano, Pardini, Macchinari, Folliero, Rosi (Viti, Meucci, Papini, Mattei, Tarabella) All. Picchi

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatore: 17’ st. Rosi



M.Seravezzina-Cinquale 2-1

M.Seravezzina: Bertoni, Filiè, Bacci, Tovani, Rossi, Mattei, Tarabaella, Pellegrini, Ricci, Berti, Frediani (Sacchelli, Salvatori, Antonacci, Maremmani, Cagnoni) All. Maganzi

Cinquale: Ricci, Gabrielli G., Grassi, Baldi, Pelliccia, Gabrielli J., Palai, Mignani, Masini, Poli, Rocca(Mori, Farina, Francini, Alberti, Giorgetti, Coli) All. Ciregia

Arbitro: Lossi di Viareggio

Marcatori: 29’ Filiè, 32’ Tarabella, 50’ Rocca



Real Marina di Massa-Spartak Apuane 0-2

Real M.Massa: Nardini, Giroletti, Zavaglia, Lucchesi, Lofrese, Tarantino, Antompaoli, Fialdini, Kumanaku, Lucchi, Bugliani(Pratali,Marchi,Neri,Tognini,Giusti,Cucurnia) All. Vinazzani

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Alibani, Alberti, Ulivi t., Maccarone, Borsalino, Sodini, Marchini,Manfredi (Del Sarto, Marino, Galizia , Martisca, Mezzi, Pacolini,Tonlazzerini, Magnani) All. Ulivi P.

Arbitro: Laganà di Carrara

Marcatori: 30’ , 63’ Manfredi

Note: al 5’ Bugliani si faceva parare un calcio di rigore da Tovani.



San Vitale Candia-ValleZeri 3-0

San Vitale Candia: Romani, Di Benedetti, Deda, Della Pina Jonathan, Fazzi, Della Pina Andrea, Contadinmi, Giulianelli, Alioboni, Conti, Bongiorni (Novani, Pettinati, Donadel, Ciberti, Berti, Damiano, Gallia) All. Bennati

ValleZeri: Brunotti, Kadiu, Ricci, Lastrucci, Tonelli, Conti, Pucci, Drago, Ferrari A., Giacopinelli, Gjoxhaj, (Bertoni M., Bertoni A., Ferrari L., Khidm, Scudellari, Pasquotti,Ghio) All..Centofanti

Arbitro: Pucciarelli di Carrara

Marcatori:30’ Bongiorni(rig.), 69’ Benedetti, 84’ Giulianelli