Terza Categoria, resoconto della seconda di ritorno

Sporting gioca a tennis a Fosdinovo, rinviata per neve Vallizeri-San Vitale Candia, Attuoni e Spartak Apuane vittoriose si avvicinano al secondo posto

Terza Categoria - Il secondo turno del campionato di Terza Categoria consacra per l’ennesimo sabato la capolista Sporting Forte dei Marmi che sbriga al meglio la pratica interna contro il Fosdinovo e porta a +11 il vantaggio sul San Vitale Candia, fermato dalla neve in alta lunigiana. Anche nel nuovo anno il tema del girone non cambia, il club versiliese di mister Marco Picchi continua a vincere, lasciando solo briciole agli avversari, nel test casalingo i neroazzurri partono forte e sbloccano la sfida con Maggi Alessio che nel corso del primo tempo deve uscire per infortunio. Allo scadere della prima frazione raddoppia Rosi svegliando i compagni dalla lunga reazione degli ospiti. Nella ripresa la doppietta di Macchiarini e i punti di Prosperi e Folliero chiudono la contesa .



L’inseguitrice San Vitale Candia aveva il compito di consolidare la seconda piazza, ma le condizioni meteo di questi giorni hanno impedito ai massesi di raggiungere Zeri per il match contro i locali valligiani, la partita verrà recuperata in data da destinarsi, secondo il comune accordo tra le due squadre.



Chi ha ripreso la rincorsa al secondo posto è la polisportiva Attuoni, gli avenzini hanno battuto l’Academy Massa Montignoso dopo una piacevole e combattuta gara. Alla doppietta lampo di Fabio Lucetti rispondevano i bianco neri con Antompaoli che accorciava le distanze. Nel secondo tempo al tris firmato dal ritrovato Giorgio Da Pozzo replicava il subentrato Mengaroni, l’Attuoni legittimava l’importante successo con le occasioni sprecate da Bertolucci (incrocio) e allo scadere da Da Pozzo che a porta vuota manda fuori.



Quarto risultato positivo dello Spartak che vince con il classico risultato all’inglese contro il Real Marina di Massa che da continuità alla rincorsa sui cugini dell’Attuoni. “Riscattata” la semifinale di coppa dopo una gara giocata ad alti ritmi e intensità, il penalty trasformato da Turba dopo pochi minuti ha spianato la gara al team di mister Paolo Ulivi che in diverse occasioni non riusciva a chiudere il match del “Raffi”. Solo a metà ripresa un’invenzione di Tommaso Ulivi lanciava Maccarone, saltata tutta la difesa e segnava il gol della sicurezza sul palo del giovane portiere ospite Nardini. Successo che consolida il terzo posto, staccando di quattro lunghezze il Cinquale di Rino Ciregia. Termina in pareggio la sfida tra Palleronese e i versiliesi dell’Azzurra, era molto atteso il confronto del “Lombardi” tra due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma. Il match è stata una sfida personale tra i due attaccanti Gabriele Moisè e per i versiliesi Alessandro Pillon, autori di una doppietta a testa.



Infine da segnalare due successi esterni, quello del Barbarasco in casa del fanalino Unione Montignoso e della Montagna Seravezzina nell’anticipo contro il Cinquale. I granata di mister Dario Giorgi rifilano una cinquina di reti ai locali dell’Unione Montignoso, in evidenza il centravanti ospite Kostyantin Yanchuk, autore di una preziosa tripletta.



Una rete di Mattei nel primo tempo ha fruttato i tre punti alla Montagna Seravezzina in casa del Cinquale nell’anticipo di venerdi sera. stop che ha permesso l’aggancio al quinto posto dalla coppia Azzurra-Palleronese.



Risultati 2° giornata



Cinquale-Montagna Seravezzina 0-1

Attuoni-Academy M.Montignoso 3-2

Palleronese-Azzurra 2-2

Un.Montignoso-Barbarasco 1-5

Sp.Forte dei Marmi-Fosdinovo 6-1

Spartak Apuane-Real Marina di Massa 2-0

Vallizeri-San Vitale Candia n.d.



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 41, San Vitale Candia 30, Attuoni 27, Spartak Apuane 25, Cinquale 21, Palleronese 21, Azzurra 21, Barbarasco 20, Montagna Seravezzina 19, Academy Massa Montignoso 17, Real Marina di Massa 15, Vallizeri 14, Fosdinovo 10, Unuione Montignoso 5.



Prossimo turno (2/2/2019): Azzurra-San Vitale Candia, Barbarasco-Spartak Apuane, Fosdinovo-Cinquale, Montagna Seravezzina-Palleronese, Attuoni-Sporting Forte dei Marmi, Real Marina di Massa-Vallizeri, Academy Massa Montignoso-Unione Montignoso (anticipo venerdi 1/2/2019, ore 20,30).



Tabellini



Cinquale-Mont. Seravezzina 0-1

Cinquale: Ricci, Gabrielli G., Baldini, Ceragioli, Baldi, Pelliccia, Mignani, Scali, Rocca, Poli, Masini ( Giannoni,Grassi,Pieroni,Farina, Mori, Baccei, Lenzetti, Gabrielli J. ,El Bannaoui) All.Ciregia

Mont. Seravezzina: Bertone, Filiè, Bacci, Fiaschi, Rossi, Mazzei, Consigli, Tarabella N.,Ricci, Tarabella A., Mattei (Cagnnoi S., Frediani, Marrai, Pellizzarri, Sacchelli, Salvatori) All. Cagnnoni F.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 35’ Mattei



Attuoni-Academy M.Montignoso 3-2

Attuoni: Volpi, Prampolini, Ussi, Bernacca, Guzzonato, Pierami, Esposito, Musetti, Lucetti (55’ Bertolkucci), Da Pozzo, Brugioni (84’ Francini) (a disp. Bordigoni, Ghirlanda, Omar, Zaccara, Ambrosi, D’Amico) All.Secchiari

Academy M.M.: Tognocchi (46’ Ambrosini), Della Pina, Lorenzetti, Baldini, Gaina (75’ Giovannucci), Orlacchio, Antompaoli, Bertonelli, Ceragioli Luigi, Borghini, Diouf (59’ Mengaroni) (a disp. Ambrosi, Ceragioli Massimo, De Santis) All. Montaresi

Arbitro: Alessandro Patanè

Marcatori: 3’ Lucetti, 18’ Lucetti, 34’ Antompaoli, 61’ Da Pozzo, 62’Mengaroni



Palleronese-Azzurra 2-2

Palleronese: Ricci, Leka, Franchetti, Diouf (87’ Diallo), Baldini, Sisti, Amendola (59’ Mastrini), Maraffetti, Guza, Sartini, Moisè (Zanbnardi, Guerra, Massour, Bucci) All. Preti

Azzurra: Michetti, Polloni, Tognocchi (41’ Bellè), Quadrelli, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani, Coluccini, Alberti, Pillon (64’ Landi) (a disp. Biancalani,Viacava) All. Giorgini

Arbitro: Cosentini di Carrara

Marcatori: 30’ Pillon, 67’ Moisè, 82’ Pillon, 90’ Moisè (rig.)



Un.Montignoso-Barbarasco 1-5

Un.Montignoso: Infantino,Moriconi, Bonfigli, Guiorgieri, Serrouk, Lenzetti, Bertilorenzi, Giunta, Signorino,Grillotti, Pietri (a disp. Pallonetto) All. Mariotti

Marcatori: 5’ ,9’ Yanchuk, 45’pt. Giorgieri, 56’ Yanchuk, 60’ Nanti, 80’ Giansoldati,



Sp.Forte dei Marmi-Fosdinovo 6-1

Sp.Forte dei Marmi: Federigi , Prosperi (70’Manfredi), Lorenzoni, Pelliccia, Meucci (65’ Mattei), Coppedè, Celentano, Maggi A..( 27’ Pardini), Maggi G. (60’ Lorenzi), Rosi (55’ Folliero), Macchiarini (a disp.Viti ) All. Picchi

Fosdinovo: Morotti Cristian, , Conti, Nouhass, Donazza, Tenerani, Morotti Mattia, La Terra, Perlongo, Peonia, Coraci, Fusani (Deliallisi, Corsini, Castelli, Gomez, Baldioni) All. Baldoni

Arbitro: Daniele Verona di Viareggio

Marcatori: 12’ Maggi A., 45’ Rosi, 50’ Macchiarini, 52’ Macchiarini, 55’Morotti, 61’ Prosperi, 72’ Folliero



Spartak Apuane-Real Marina di Massa 2-0

Spartak Apuane: Tovani, Binchi, Nicoletti, Pacolini, Alibani, Ulivi T., Maccarone, Marchini, Magnani,Turba, Mussi (Del Sarto, Canciello, Galizia, Marino, Tonlazzerini)

All. Ulivi P.

Real Marina di Massa: Nardini, Marchi, Esposito, Lucchesi, Lofrese, Dell’Amico, Pratali, Tognocchi, Panesi, Kumanaku, Zavaglia (Del Freo, Cucurnia, Cappè, Giusti,Tarantino) All. Guazzelli

Arbitro: Diletta Pisi di Carrara

Marcatori: 5’ Turba, 67’ Maccarone