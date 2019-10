Terza Categoria, resoconto della quarta giornata

Terza Categoria - La quarta giornata si apre con l’atteso anticipo sul sintetico della nuova “Renella” con la sfida tra i locali dell’Fc.Montignoso e la Tirrenia Marina, finita con due gol per parte. Nel sabato di campionato regolare i valligiani dello Zeri conservano il primato, rimandato battuto tra le proprie mura il Fosdinovo; alle spalle non demorde il Cerreto che rifila cinque gol all’Academy Montignoso, rimanendo in scia. A ridosso avanzano i lucchesi della Montagna che strappano un pareggio in casa del Versilia. Vincono in trasferta le due lunigianesi Mulazzo, nel derby a Pallerone, e Villafranchese, a Remola contro il San Vitale. Colpisce anche lo Spartak di Paolo Ulivi sul campo dei Rangers Soliera, successo che proietta i biancorossi al terzo posto.



Iniziamo l’analisi della giornata con la conferma del team di Fabiano Centofanti, la squadra leader sotto una pioggia battente liquida la pratica Fosdinovo ancora con una prestazione di rilievo con i sigilli del solito “bomber” Alessandro Giannotti, imitato da Toninelli e Manganelli, reparto offensivo con 13 centri all’attivo. Al successo dalla capoclassifica rispondono i blucerchiati del Cerreto con cinque gol, in evidenza la nuova coppia del gol Balloni-Conti fatta di esperienza e qualità. Apre la cinquina Tommy Balloni che, dopo la prodezza in coppa, firma una tripletta che spiana il successo sull’Academy, dopo di lui Conti e Manfredi. L’accreditato club di mister Paolo Bertelloni ha iniziato a prendere confidenza con il torneo. L’anticipo del venerdi ha visto il Montignoso di Enrico Mori dominare e portarsi sul doppio vantaggio, per poi nella seconda parte del match subire il ritorno del team di Davide Giusti, apparso inizialmente sulle gambe dopo le fatiche di coppa in settimana. Alle reti di Mancini e Rustighi ha risposto nel finale il talentuoso Braian Kumanaku che rimediava la sconfitta con una preziosa doppietta personale.



Colgono il loro primo successo le cugine della lunigiana Mulazzo e Villafranchese: i rossoblu di mister Fabio Giovannacci espugnano il “Lombardi” di Pallerone con il classico risultato all’inglese,i locali sono scesi in campo con una formazione ridotta all’osso causa i molti infortunati e assenti vari, priva di cambi all’altezza. I gol sono di Baldassini nel finale del primo tempo e raddoppio del subentrato Greco allo scadere; la “sorella” Villafranchese, dopo un inizio di campionato tormentato, fatto di un solo pareggio e sconfitte assai pesanti, rompe il ghiaccio andando a prendersi i tre punti in casa di un buon San vitale Candia. Apre le marcature Bregasi su calcio di rigore, rispondono i massesi con Contadini e nel finale Luca Caroli su punizione porta avanti i compagni, gli attacchi senza sosta dei locali con i due Bongiorni, De Melo, Sarno e Donadel non sono andati a buon fine, consegnano il primo sorriso ai gialloneri di Villafranca.

Colpaccio con una buona prestazione è quello dello Spartak Apuane in alta lunigiana contro i Rangers Soliera, sulla falsa riga della prestazione in coppa il team di mister Paolo Ulivi mette a referto la seconda vittoria stagionale, la prima in esterna, escono da “Gassano” con i tre punti frutto dei sigilli di Guadagni, Magnani e Turba, i lunigianesi avevano pareggiato momentaneamente con Signanini allo scadere della prima frazione.



Infine pareggio esterno della Mtg. Seravezzina nel derby contro il Versilia, al gol lampo di Mattei rispondevano gli ospiti (privi del bomber Federico Tarabella) dopo mezzora di gioco con Lucchesi G., nella ripresa la strapaesana versiliese terminava senza particolari emozioni come era finito il primo tempo.



Risultati 4° giornata:



Fc.Montignoso-Tirrenia Marina 2-2

Cerreto-Academy M.M.

Palleronese-Mulazzo 0-2

Rangers Soliera Spartak Apuane 1-3

San Vitale Candia-Villafranchese 1-2

Vallizeri-Fosdinovo 3-0

Versilia-Mtg Seravezzina 1-1

Ha riposato : Azzurra



Classifica: Vallizeri 12, Cerreto 10, Spartak Apuane 8,Mtg Seravezzina 7, Fc.Montignoso 6, Ranger Soliera 5, Palleronese 4, Tirrenia Marina 4, Mulazzo 4,Academy M.M. 3, San Vitale Candia 3,Fosdinovo 2, , Versilia 1, Azzurra 0.



Prossimo turno (sabato 26/10/2019): Fosdinovo-San Vitale, Academy M.M.-Vallizeri, Myg.Seravezzina-Rangers Soliera, Mulazzo-Versilia Calcio, Spartak Apuane-Fc Montignoso 2019, Tirrenia-Cerreto, Villafranchese-Azzurra. Riposa: Palleronese



Fc.Montignoso-Tirrenia M. 2-2

Fc. Montignoso: De Maria, Bellè, Nicoletti, Tognocchi, Aldovardi, Pucci, Rustighi, Antonioli, Mancini, Manfredi, Borsalino( Toncelli, Rocca, Ricci, Mori, Bugliani, Filkigheddu, Martines, Giorgini) All. Mori

Tirrenia M.: De Nardi, Del Freo, Zvaglia, Lofrese, Lucchesi, Tarantino, Morelli, Vita, Giorgieri, Kumanaku, Lucchi (Colle, Fialdini, Rufrano, Biagini, Neri, Tongiani, Dell’Amico) All. Giusti

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 9’ Mancini, 24’ Rustighi, 73’ Kumanaku, 83’ Kumanaku



Cerreto-Academy M.M. 5-1

Cerreto : Rebellino, Poli, Del Giudice, Gassani, Albano, Rubino, Raffaelli, Manfredi, Balloni, Conti, Aliboni( Farina, Baldi, Gabrielli, Francini) All. Bertelloni

Academy M.M.: Belloni,Ledda, Orlacchio,Coppa, Manfredi E., Mosti, Antompaoli, Bertonelli, Masini, Borghini, Mengaroni (Imelli, Della Piana, Giorgieri,De Santis, Guadagnucci, Sagramoni) All. Montaresi

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 14’ Balloni, 28’ Balloni, 32’ Balloni, 46’ Conti,77’ Masini, 88’ Manfredi



Palleronese-Mulazzo 0-2

Palleronese : Madonna, Leka R.,Franchetti, Mastrini, Maraffetti, Sisti, Amendola (72’ Sartini), Diouf, Leka L.,Moisè, Oligeri (a disp. Massour, Seidi) All. Preti

Mulazzo : Della Bartolomea, Belli, Luccini (46’ Ribolla), Bergamaschi, Franchini, Bianchi, Castellotti E.(68’ Greco), Cham, Ferrara (71’ Uberti), Bregasi (87, Luppi), Baldassini (a disp. Ferrari, Del Rio, Boggi,Tamagna, Castellotti A.) All. Giovannacci

Arbitro : Baranga di Carrara

Marcatori : 40’ Baldassini, 90’ Greco

Note : Espulso all’85’ Oligeri (P) per doppia ammonizione





San Vitale Candia-Villafranchese 1-2

San Vitale Candia : Tonarelli, Gallia, Deda, Fazzi (46’ Bongiorni D.), Finelli, Poli Mariano, Donadel, Sarno, Bongiorni N., Contadini (76’ Damiano), Monti (55’ De Melo) ( a disp. Goracci, Carlesi, Ricci)

Villafranchese : Negrari, Mariani, Cervara, Caroli R., Venuti (36’ Antoniotti), Giubbani, Caroli L., Trevisan, Bregasi, Chelotti, Mandaliti ( Trapani, Bartolini,Botti, Gabrielli N. Gabrielli T. , Petriccioli ) All, Albareni

Arbitro : Benedetti di Carrara

Marcatori :41’ Bregasi A.(rig.), 59’Contadini, 75’ Caroli L.



Vallizeri-Fosdinovo 3-0

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Drago, Lastrucci, Coppola, Essahraoui Imad, Giannotti, Essahraoui Jamal, Guye Pape, Manganelli, Toninelli( Castelletti, Conti A., Chiesa, Conti N., Baratta, Fontana, Pelliccia, RicciZuccarelli)All, Centofanti

Fosdinovo : Zeni, Aquaro, Nouhass, Donazza, Castelli, Stelitano, Della Croce, Di Benedetto, Cafa Luigi, Cantoni, Fusani,( a disp. Morotti, Baldoni) All. Baldoni M.

Arbitro : Bomabarda di Carrara

Marcatori : 16’ Giannotti, 34’ Toninelli, 49’ Manganelli



Versilia-Mtg.Seravezzina 1-1

Versilia : Riccioli, Tonetti A. Antonucci, Tedeschi, Tonetti N., Rossi, Celi, Mattei, Moschetti, Dini, Bascherini( Santini, Barattini, Salvatori, Bazzichi,Silicani, Maremmani, Nicoletti, Frediani) All. Maganzi

Mtg.Seravezzina: Bertoni, Tovani, Fiaschi(Bazzichi), Lucchesi G.,Bacci, Giannecchini, Pellegrini(Pellizzarri), Lucchesi D., Berti(Sacchelli), Moscardini.

All. Paolini

Arbitro : Marsili di Viareggio

Marcatori : 1’ Mattei, 35’ Lucchesi



Rangers Soliera-Spartak Apuane 1-3

Rangers Soliera: Fornesi(40’ Serafini), Argenti M.,Goeders, Rossi, Mandorlini, Bertolotti M.,Van Asselt, Moscatelli, Cosci, Mazzoni (80’ Lorenzani), Signanini(70’ Contarino) (a disp, Maraglia, Argenti D., Micheli, Bertolotti D., Lombardi)All. Bambini/Velazquez

Spartak Apuane : De Vita , Canciello, Bernacca,N., Marinoi, Daldini(90°+1’ Alibani), Marchini (62’ Bertaccini), Bianchi, Ulivi T., Guadagni(65’ Turba), Tassinari (28’ Baldoni), Magnani(76’ Galizia)) (a disp. Cervetti,Tongiani)

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 42’ Guadagni, 45’ + 1’ Signanini, 76’ Magnani, 90°+2’ Turba