Terza Categoria, resoconto della prima giornata

Terza Categoria - E’ iniziato il campionato di Terza Categoria. Per il secondo anno consecutivo partite a “spezzatino”, si gioca dal venerdi al lunedi. Nei primi due anticipi della stagione nessun vincitore, né al “Bottero” di Villafranca, né allo splendido nuovo sintetico della “Renella”di Montignoso. Pareggio senza reti tra l’Academy Massa Montignoso e il Versilia Calcio, mentre in lunigiana il pari e con sei gol tra due squadre che secondo gli addetti ai lavori saranno le protagoniste del torneo. Al “Del Freo” dopo un primo tempo abbastanza noioso con solo due emozioni degne di nota, rovesciata entro l’area di Coppa per il team di mister Riccardo Montaresi, che colpisce in pieno la traversa, e allo scadere, per gli ospiti, diagonale angolato di Moschetti che l’attento Belloni respinge. Nella ripresa abbastanza vivacizzata, si registrano diverse azioni da gol tutte senza esito, più propositivi i versiliesi di mister Maganzi agevolati anche dall’espulsione del difensore Ledda a quindici minuti dalla fine. Per i locali solo azioni pungenti in ripartenza però non finalizzate.



Tutt’altro pareggio è scaturito a Villafranca dove Villafranchese e Montignoso si sono dati battaglia fino all’ultimo minuto per portare a casa il successo, ma non è stato così: al termine si sono dovuti dividere la posta in palio. Gli ospiti di mister Enrico Mori, dopo lo stop in coppa con il Tirrenia-Marina, conquistano il primo punto del loro primo campionato federale. Il match del Bottero è stato un rincorrersi continuo, sei reti con altrettante occasioni sprecate dalle due compagini, appena passata la mezzora l’indiscussa del calcio lunigianese Luca Caldi apre le marcature, di testa su assist di Luca Caroli. Ad inizio ripresa sono i “rossoblu” montignosini a pareggiare con il neo entrato Toncelli, imitato subito dopo dal compagno Rocca dagli undici metri per il sorpasso. Immediato è il pareggio dei gialloneri con Cervara, le continue offensive della formazione di mister Albareni portano nuovamente al vantaggio ancora con l’intramontabile Luca Caldi, gol che veniva vanificato dal pareggio ospite di Menchini.



Nella giornata regolare nei quattro confronti si registrano i successi delle due formazioni della lunigiana, la Palleronese in casa della nuova Tirrenia Marina e il Vallizeri a “Remola” contro il San Vitale, per le altre solo pareggi. I valligiani di mister Fabiano Centofanti fanno bottino pieno in casa del San Vitale Candia, il gol del vantaggio è dopo venti minuti con il nuovo acquisto ex Mulazzo Jamal che sotto misura mette dentro, lo stesso si ripete ad inizio ripresa, per una distrazione difensiva dei massesi, firmando il raddoppio. A metà del secondo tempo i locali riaprono la gara con il subentrato Monti su pennellata di Contadini. Il risultato però rimarrà così fino al triplice fischio.



E’ grazie alla rete del bomber Andrea Oligeri la vittoria di misura dei granata di mister Massimo Preti a Marina di Massa. Per la Tirrena-Marina diverse occasioni non concretizzate in un match giocato prevalentemente a centrocampo.



Botta e risposta al comunale di Fosdinovo tra il team di mister Matteo Baldoni e la new entry del campionato Rangers Soliera. I due gol tutti nella seconda parte della gara, al vantaggio ospite del neo entrato Contarino risponde Morotti. Infine pareggio senza gol tra lo Spartak Apuane e i lunigianesi del Mulazzo, gara con poche emozioni ma giocata dalle due compagini con tanta intensità, nelle note del match due punizioni dal limite, una per parte, prima Canciello poi Cham ma enreambe senza esito. Nel finale occasionissima per Emanuele Castellanotti, quasi un rigore in movimento calciato a lato.



Questa sera l’atteso posticipo che chiude la prima giornata di campionato. alle ore 20.30 si affrontano l’Azzurra di Emiliano Bertelloni e il quotato Cerreto di apolo Bertelloni.



Risultati:



Villafranchese-Montignoso 2019 3-3

Academy M.Montignoso-Versilia 0-0

Tirrenia Marina-Palleronese 0-1

Fosdinovo-Rangers Soliera 1-1

San Vitale Candia-Vallizeri 1-2

Spartak Apuane-Mulazzo 0-0

Azzurra-Cerreto lunedi 30/9/2019 ore 20,30

Ha riposato: Montagna Seravezzina



Classifica: Vallizeri 3, Palleronese 3, Villafranchese 1. Montignoso 2019 1, Academy Massa Montignoso 1, Versilia 1, Spartak Apuane 1, Mulazzo 1, Fosdinovo 1, Rangers Soliera 1, Tirrenia Marina 0, San Vitale Candia 0, Azzurra 0, Cerreto 0, Montagna Seravezzina 0.



Prossimo turno (5/10/2019): Cerreto-Villafranchese, Montignoso 2019-Fosdinovo , Mulazzo-Montagna Seravezzina, Palleronese-Spartak Apuane, Rangers Soliera-Academy Massa Montignoso, Vallizeri-Azzurra, Versilia-Tirrenia Marina, riposa San Vitale Candia



Tabellini:



Villafranchese-Montignoso 2019 3-3

Villafranchese: Negrari, Cervara, Antoniotti, Caldi, Venuti, Giacopinelli, Caroli Trapani, Bregasi, Trevisan, Ginesi (Varoli, Bartolini, Botti, Chelotti, Gabrielli, Petriccioli, Giubbani, Mandaliti, Gabrielli) All. Albareni

Montignoso: Di Maria, Bellè, Nicoletti, Aldovardi, Tonarelli, Pucci, Vita, Baldini, Rocca, Mancini, Menchini (Antonioli, Tognocchi, Mori, Toncelli, Rustighi, Giorgini) All. Mori

Arbitro: Bombarda di Carrara

Marcatori: 36’ Caldi, 49’ Toncelli, 51’ Rocca(rig.), 54’ Cervara, 73’ Caldi, 77’ Menchini



Academy M.Montignoso-Versilia 0-0

Academy M.M.: Belloni, Ledda, Mosti(30’ Sagramoni), Coppa, Manfredi, Orlacchio, Della Pina, Borghini(62’ Bertonelli), Masini, Sorrentino(59’ Mengaroni), Lenzetti(61’ Giannini) ( a disp. Imelli, Giorgieri, Pucci, Lorenzetti, Vignali) All. Montaresi

Versilia: Riccioli, Rossi, Giorgi,Tedeschi,Tonetti Nicola, Mattei, Celi(27’st. Mazzei), Silicani(16’st. Antonucci), Moschetti, Dini, Bascherini(69’ Frediani) (a disp. Santini, Maremmani, Tonetti Alessio, Bazzichi) All. Maganzi

Arbitro: Particelli di Carrara



Tirrenia/Marina- Palleronese 0-1

Tirrenia-Marina: De Nardi, Fialdini(Giusti), Lofrese(Tongiani), Lucchi(Giorgeri), Lucchesi, Tarantino, Morelli, Biagini, Manfredi, Kumanaku, Zavaglia(Neri) (a disp.Viviani, Dell’Amico, Neri, Cappè, Del Freo, Colle) All.Giusti

Palleronese: Madonna, Diouf, Leka, Seidi, Maraffetti, Sisti, Amendola(80’ Franchetti), Mastrini, Guza(65’ Diallo), Moisè(76’ Sartini), Oligeri. All.Preti

Arbitro: Marescalchi di Carrara

Marcatori: 55’ Oligeri



Fosdinovo-Rangers Soliera 1-1

Fosdinovo: Zeni, Della Valle, Nouhass, Morotti M., Bugliani,Tenerani, Cafa Luigi, Di Benedetto, Stelitano, Cafa Moro, Fusani (a disp. Baldini, Donazza, Bartoletti, Maggiani, Cantoni, Baldoni, Castelli, Peonia) All. Baldoni Matteo

Rangers Soliera: Ceci, Goeders, Maraglia (46’ Argenti M.) Rossi(58’ Elisei), Mandorlini, Micheli,Van Asselt, Moscatelli(82’ Ferrari), Mazzoni, Signanini(67’ Varanini), Lombardi(46’ Contarino) All. Bambini Stefano

Arbitro: Puccinelli di Carrara

Marcatori: 71’ Contarino, 82’ Morotti

Note: Espulso al 87’ Van Asselt (RS)



San Vitale Candia-Vallizeri 1-2

San Vitale Candia: Lupetti, Gallia(80’ Damiano), Deda, Sarno, Finelli(59’ Di Benedetti), Poli, Donadel, Contadini, Bongiorni(65’ Di Melo), Berti, Ndrenko(46’ Monti) (a disp. Tonarelli, Carlesi, Lorieri).

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Ricci(79’ Armanetti), Conti(65’ Zuccarelli), Coppola, Essahraoui Imad, Giannotti, Drago(79’ Fontana), Essahraoui Jamal, Manganelli, Toninelli (a disp. Pelliccia,Lastrucci,Scudellari) All. Centofanti

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 25’ e 47’ Jamal Essahraoui, 64’ Monti

Note: Espulsi al 55’ Berti(SV.) e Imad Essaharaoui (V.)



Spartak Apuane-Mulazzo 0-0

Spartak Apuane: De Vita, Galizia, Bernacca, Guadagni, Marino, Ulivi T., Marchini(90’ Tonlazzerini), Baldini(66’ Bianchi), Magnani(71’ Bianchi), Turba(84’ Cavalletti), Canciello (a disp. Del Sarto, Tassinari, Bertaccini) All. Ulivi P.

Mulazzo: Della Bartolomea, Bergamaschi, Bianchi, Belli, Boggi, Cham, Castellotti Alessandro, Baldassini, Castellotti Emanuele, Ferrara(64’ Greco), Bregasi (72’ Tamagna). All. Giovannacci

Arbitro: Scotto di Carrara