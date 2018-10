Terza Categoria, resoconto della prima giornata

Attuoni, Real Marina di Massa, Azzurra e Sporting Forte dei Marmi primi acuti

Terza Categoria - Il campionato di Terza Categoria delegazione provinciale della Figc di Massa Carrara è iniziato con l’anticipo in notturna Cinquale e Barbarasco. Ne è uscito un pareggio senza reti dopo un confronto ricco di occasioni sprecate da entrambe le squadre. La prima parte della partita sul rettangolo di Via Casola ha visto le due formazioni affrontarsi a viso aperto, il team lunigianese di mister Dario Giorgi ha messo davanti al portiere locale ben tre ghiotte occasioni per passare, un paio capitate a Signanini sotto porta e l’altra a Gerali Paolo; i locali di Roberto Pardini rispondevano con Palai che imitava gli avversari sprecando due clamorose palle gol. Allo scadere del tiratissimo match, dopo una girandola di sostituzioni, i granata beneficiavano un calcio di rigore, atterramento in area dell’icona Oligeri lo stesso si faceva neutralizzare il penalty dal bravo portiere Ricci.



Dopo l’ineditio anticipo nella giornata regolare si sono registrate quattro vittorie, delle quali due fuori casa e tre pareggi, segno di un buon equilibrio tra le protagoniste. Iniziamo dal match di via Covetta dove l’Attuoni in rimonta batte un buon San Vitale Candia: gli avenzini vanno sotto nelle prime battute dell’atteso confronto con il missile di Conti sulla respinta di un calcio di punizione. La formazione di mister Augusto Secchiari prima del riposo finalizza al meglio due azioni da gol, pareggio con un eurogol di Da Pozzo, seguito allo scadere dal vantaggio dell’ex di San Marco Avenza Giorgio Dughetti. Nella ripresa Cattaneo e soci mettono in ghiacciaia il risultato con il rigore di Ceccarelli per fallo da tergo su Da Pozzo.



Convincente vittoria in lunigiana del Real Marina di Massa che mette a segno quattro reti in casa della Palleronese, i punti di Fialdini e Antompaoli seguiti dalla doppietta dell’ex Versilia calcio Brian Kumanaku.



Con un gol di scarto i versiliesi dell’Azzurra espugnano il campo di Coloretta contro il nuovo ValliZeri di mister Fabiano Centofanti: match-winner Chioni a metà della ripresa.



Chi ha continuato a vincere dopo il triplete è lo Sporting Forte dei Marmi che liquida la pratica contro l’Academy M. Montignoso con un poker di gol, riproponendosi una delle squadre da battere anche per questa stagione.



Unione Montignoso e il nuovo Fosdinovo targato Matteo Baldoni escono dal loro primo impegno della stagione senza vincitori e senza reti. Stesso esito è stata la bella sfida del “Raffi” tra lo Spartak e la Montagna Seravezzina, nella quale i biancorossi di mister Paolino Ulivi hanno la supremazia sul campo con diverse occasioni non concretizzate. La gara sotto un’incessante tifo dei supporter locali sui accende nei minuti finali, micidiale ripartenza ospite che dopo una gara di attesa e difesa piazza il gol del vantaggio con il subentrato Pellizzarri. In piena zona “Cesarini” dopo una percussione il neo entrato Turba, che semina avversari, viene atterrato in area e nel successivo calcio di rigore pareggia il conto.



Tabellini



Cinquale-Barbarasco 0-0

Cinquale: Ricci, Baldi, Lorenzetti, Grassi, Gabrielli, Palai, Coli, Masini, Poli, Rocca (entrati Francini, Mignani, Farina, Mori) All. Pardini

Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Gerali Paolo, Trippa, Cini, Ture, Gerali Manuel, Nanti, Signanini, Giromini (entrati Bondi, Chiocca, Puppi) a disp. Casciari, Carlotti, Gabrielli, All. Giorgi

Arbitro : Diletta Pisi di Carrara

Note : al 41’ st. Oligeri sbaglia calcio di rigore



Palleronese-Real Marina di Massa 0-4

Palleronese: Ricci, Baldini, Giovi, Leka Robert, Sisti, Bestazzoni, Migliore (Amendola), Maraffetti, Leka Lucian, Mastrini, Sartini (Bregasi) a disp. Zannardi, Massour, Costa, Bucci, Guza) All. Preti

Real M. Massa: Nardini, Giroletti (Bugliani), Zavaglia, Del Freo, Lofrese, Tarantino, Antompaoli (Marchi), Fialdini, Cucurnia (Tognini), Kumanaku, Lucchi (a disp. Simonini, Giusti, Neri) All. Vinazzani

Arbitro : Lorenzini di Carrara

Marcatori: 13’ Fialdini, 46’ Antompaoli, 58’ e 90’ Kumanaku

Note: Espulsi 46’ Preti (P), 70’Arrighi (P), 70’ Leka Robert



Attuoni-San Vitale Candia 3-1

Attuoni Avenza: Cattaneo, Bernacca, Borghetti (Secchiari M.), Pappagallo, Dell’Amico, Pierami (Esposito), Brugioni, Dughetti, Ceccarelli, Da Pozzo (Musetti), Menconi (Ambrosi, Giuliani, Lucetti, Ghirlanda, Ussi, Menconi N.) All.Secchiari A.

San Vitale C. : Baldini, Di Benedetti, Deda, Della Pina J.(Contadini), Finelli, Fazzi, Berti (Donadel), Bongiorni (Giulianelli), Rustighui, Conti, Aliboni (Novani, Gallia, Damiano)All. Bennati

Arbitro: Alessio Bragoni di Carrara

Marcatori: 12’ Conti, 38’ Da Pozzo, 45’ Dughetti, 59’ Ceccarelli(rig.)



Spartak Apuane-M.Seravezzina 1-1

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Alibani, Alberi, Ulivi T., Maccarone, Tonlazzerini, Sodini, Fubiani, Manfredi (Pacolini, Borsalino, Marchini, Turba, Galizai, Martisca, Marinio) All. Ulivi P.

M.Seravezzina: Bertoni, Cagnoni, Bacci, Rossi, Filiè, Mattei, Tarabella, Pellegrini, Maremmani, Berti, Ricci (Marrai, Pellizzarri, Tovani, Bazzichi, Frediani) All. Marchi

Arbitro: Foci di Carrara

Marcatori: 89’ Pellizzarri , 90+2 Turba(rig.)



Sp.Forte dei Marmi-Academy M.M. 4-1

Sp.Forte dei Marmi: Federigi, Lorenzoni, Tarabella M., Pelliccia, Toncelli, Manfredi, Celentano, Pardini, Maggi, Folliero, Macchinari (Tarabella E., Papioni, Rosi, Leonardi, Silicani, Lensi, Del Punta, Pellizzarri) All. Picchi

Academy M.M. : Imelli, Lorenzetti, Guadagnucci, Coppa, Sagramoni, Grande, Fatty, Beertonelli, De Santis, Pitanti, Jallow, (entrati Bertozzi, Bugliani, Della Pina, Diouf) All. Montaresi

Arbitro: Verona di Viareggio

Marcatori: 30’ Celentano, 41’ Macchinari, 5’ st. Bertozzi, 13’ st. Rosi, 18’ st. Papini

Note: Bertonelli sbaglia calcio di rigore



Un.Montignoso-Fosdinovo 0-0

Un. Montignoso: Caivano, Giorgieri, Pardini, Rebaa, Basteri, Bonfigli, Pellegrini, Ceccarelli, Lorenzetti, Seerouk, Lenzetti( Pallonetto, Grillotto, Pjetra) All. Mariotti

Fosdinovo: Zeni, Tenerani, Nohuass, Aquaro, Bugliani, Morotti, Lombardi, Perlongo, Coppa, La Terra, Fusani (Morotti C., Morelli, Cattozzi, Coraci, Trabucchi, Corsini, Bertolini) All. Baldoni

Arbitro: Bombarda di Carrara



ValliZeri-Azzurra 0-1

ValliZeri: Brunotti, Kadiu, Ricci, Lastrucci, Conti Leonardo, Conti Andrea, Ferrari L. , Drago, Ferrari A., Fontana, Pasquotti (Bertoni, Ghio, Tonelli, Giacopinelli, Ricci, Adami, Pape) All. Centofanti

Azzurra: Michetti, Biancalami, Tognocchi, Duccini, Pardini, Quadrelli, Chioni, Bigini, Landi, Pillon, Coluccini (Alberti,Viacava, Sparagni, Bresciani, Granaiola, Mandoli) All..Giorgini

Arbitro: Bianco di Carrara

Marcatori: 65’ Chioni



Classifica: Attuoni Avenza, Real Marina di Massa, Sporting Forte dei Marmi, Azzurra 3, Cinquale, Barbarasco, Unione Montignoso, Fosdinovo, Spartak Apuane, Montagna Seravezzina, Palleronese, San Vitale Candia, Academy M.M., Vallizeri 0

Prossimo turno (20/10/2018): Academy-Attuoni Avenza, Azzurra-Palleronese, Barbarasco-Un. Montignoso, Fosdinovo-Sp.Forte dei Marmi, Montagna Seravezzina-Cinquale, Real Marina di Massa-Spartak Apuane, San Vitale Candia-ValliZeri