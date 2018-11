Terza Categoria, resoconto della 4° giornata

Sporting Forte dei Marmi è la squadra da battere. Bene il Cinquale che tiene botta

Terza Categoria - Il campionato di Terza Categoria parla il versiliese. La capolistadello Sp. Forte Dei Marmi colleziona il quarto successo consecutivo su quattro gare e consolida il primato. I capo classifica, in doppio vantaggio con Maggi e Macchianri nella prima mezzora, soffrono il ritorno degli ospiti di mister Nello Mariotti con la rete di Pellegrini che però non basta per fermare la corsa del team di Picchi.



La prima inseguitrice distanziata di cinque punti è la sorpresa Cinquale, la matricola massese vince di misura in casa della Polisportiva Attuoni largamente rimaneggiata, insediandosi al secondo posto. Nel match di via Covetta, nel primo tempo doppio vantaggio ospite con il solito Matteo Poli (foto) che porta avanti i compagni su punizione. Lo imita Rocca dieci minuti dopo, la bella sfida vede i locali di mister Augusto Secchiari in inferiorità numerica per l’Espulsione di Esposito, nel finale colpo di coda dell’Attuoni che prova a riaprire la gara, Ceccarelli accorcia le distanze, mentre Brugioni allo scadere sciupa il gol del pareggio. Il secondo stop stagionale degli avenzini permette il sorpasso al Cinquale e l'aggancio in classifica da parte della Montagna Seravezzina, Real Marina di Massa e Barbarasco.



A ridosso delle due di vertice, a certificare il forte equilibrio del torneo ci sono ben cinque compagini: il Real Marina di Massa che dopo due sconfitte risorge battendo nel derby un buon San Vitale Candia, con i punti di Fialdini e del solito Kumanaku; primi tre punti per il Fosdinovo che regola di misura nel derby del “Don Rodrigo” la Palleronese, con la doppietta di Alessandro Fusani, per i granata lunigianesi a segno Leka Lucian. Termina invece senza vincitori il derby dell’Allende” tra il blasonato Barbarasco e il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti, alle reti dei locali Oligeri e Gerali Manuel rispondono nella ripresa i valligiani con Andrea Ferrari e Alessandro Giannotti che fissano il prezioso risultato in trasferta. Successo di misura della Montagna Seravezzina di mister Fabrizio Maganzi sui “cugini” dell’Azzurra con il sigillo di Mazzei dopo venticinque minuti. Tre punti che proiettano i collinari al secondo posto in coabitazione con la rivelazione Cinquale.



Infine per quanto riguarda il posticipo di lunedi sera sul rettangolo di via Casola a conclusione della quarta giornata, si prospetta una ghiotta occasione per i biancorossi dello Spartak: in caso di affermazione il team di mister Paolo Ulivi si porterebbe al secondo posto, Academi Massa Montignoso permettendo.







Barbarasco-Vallizeri 2-2

Fosdinovo-Palleronese 2-1

M.Seravezzina-Azzurra 1-0

Attuoini-Cinquale 1-2

Real Marina di Massa-San Vitrale 2-1

Forte dei Marmi-Un.Montiognoso 2-1

Academy Montignoso-Spartak (Lunedi sera 20,30)



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 12, Cinquale 7, Motagna Seravezzina 7, Attuoni 6,. Azzurra 6, San Vitale 6, Real Marina di Massa 6, Barbarasco 6, Spartak Apuane 5, Vallizeri 4, Fosdinovo 4, Palleronese 3, Unione Montignoso 2, Academy Montignoso 1. (Academy Massa Montignoso e Spartak Apuane una gara in meno)



Prossimo turno (10/11/2018): Azzurra-Real Marina di Massa, Cinquale-Academy Montiognoso, Palleronese-Barbaraasco, San Vitale-Forte dei Marmi, Spartak Apuane-Fosdinovo, Un. Montignoso-Attuioni, Vallizeri-M.Seravezzina



Tabellini



Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa, Giansoldati, Bondi, Gerali Manuel, Nanti, Yanchuk, Gerali Paolo,Oligeri (Casciari,Chiocca,Cini, Ture, Bertoli, Gabrielli) All. Giorgi

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Stilo, Lastrucci, Leonardo Ferrari,Conti, Giannotti, Khdim, Andreav Ferrari,Giacopinelli, Ricci(Bertoni M., Alioue, Ghio, Bertoni A., Hjoxaj, Chiesa,Tonelli)All. Centofanti

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 16’ Oligeri, M. Gerali, 55’st, Ferrari A., 77’ Giannotti



Fosdinovo-Palleronese 2-1

Fosdinovo: Zeni, Conti, Nouhass, Perlongo, Tenerani, Morotti,Acquaro, Coraci, Lombardi, Isoppo, Fusani(Morotti C., Cantoni,Caselli, Baldini, Corsini,Coppa, Della Valle, Baldoni,Perlongo)All. Baldoni

Palleronese: Ricci, Amendola, Franchetti,Mastrini, Bestazzoni, Sisti, Giovi,Maraffetti, Guza, Migliore, Leka Lucian( Zannardi,Leka Robert,Guerrra,Costa, Sarrtini, Bucci, Bregasi, Baldini,Massopur)All. Preti

Arbitro: Bragoni di Carrara

Marcatori: 57’ Fusani (rig.),68’ Fusani, 75’ Leka L..



M.Seravezzina-Azzurra 1-0

M.Seravezzina: Bertoni, Filiè, Bacci, Rossi(61’ Pellizzarri), Tovani, Mazzei(85’ Marrari), Ricci(63’Balderi),, Pellegrini, Maremmani, Mattei ,Salvatori(58’ Secchelli) (Checchi,Cagnoni,Secchelli, Marrai, Bazzichi, Pellizzarri, Balderi) All. Maganzi

Azzurra: Michetti, Viacava(64’ Quadrelli), Tognocchi(66’ Coluccini), Cinquini, Pardini,Bigini,Bresciani(60’ Pillon), Duccini, Landi, Alberti, Polloni(66’ Martinez)

Arbitro: Mugnaini di Viareggio

Marcatori: 25’ Mazzei



Attuoni-Cinquale 1-2

Attuoni: Seravini, Benacca, Borghetti,Dell’Amico, Pierami, Secchiari Matteo, Brugioni, Dughetti, Da Pozzo, Musetti, Espositio (Ambrosi, Giuliani, Lucetti, Ceccarelli, Ussi, Primavera, Ghirlanda, Thneibat) All. Secchiari A.

Cinquale: Ricci, Baldi, Gabrielli J., Albeerti, Baldoni, Grassi, El Bannaoui, Ceragioli, Masini, Poli, Rocca (Gabrielli G., Gianninin, Miognani, Coli, Giorgetti, Mori) All. Ciregia

Arbitro: Laganà di Carrara

Marcatori: 20’ Poli, 31’ Rocca, 38’ st. Ceccarelli

Notre. al 50’ Espulso Esposito per doppia ammonizione



Real Marina di Massa-San Vitale 2-1

Real Marina di Massa: Nardini, Marchi, Esposito, Lucchesi, Lofrese, Fialdini, Antompaoli, Zavaglia, Kumanaku, Lucchi (Tarantino, Ravenna, Cappè, Giusti, Bugliani, Pratali, Neri) All. Vinazzani

San Vitale: Baldini,Di Benedetti,Deda, Della Pina, Fazzi, Pettinati, Contadini, Giulianelli, Alibopni, Conti, Bongiorni (Ciberti, Rustighui, Nouvani, Lorieri, Damiano) All. Bennati

Arbitro: Smecca di Carrara

Marcatori: 20’ Fialdini, 37’ Aliboni, 75’m Kumanaku



Sp. Forte dei Marmi-Un.Montignoso 2-1

Sp. Forte dei Marmi: Tarabella, Prosperi, Toncelli, Pardini (15’ Folliero), Manfredi (79’ Coppedè), Del Punta (46’ Lorenzoni), Celentano, Pelliccia,Maggi, Rosi (65’ Mattei), Macchiarini (85’ Meucci). All. Picchi

Un. Montignoso: Caivano, Pardini, Bonfigli, Giunta, Basteri, Serroukh, Grillotti, Ceccarelli, Lorenzetti, Pellegrini, Rebaa(Lenzetti, Pallonetto,Tocci, Pietri, Signorino, Moriconi) All. Mariotti

Arbitro: Salib di Viareggio

Marcatori: 25’ Mazzei, 37’ Macchiarini, 76’ Pellegrini

Note: al 70’ espulso Maggi per doppia ammonizione