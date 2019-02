Terza Categoria, resoconto della 17° giornata

Mercoledì si giocano i tre recuperi

Terza Categoria - Non cambia il copione nel campionato di Terza Categoria dove la squadra leader Sporting Forte dei Marmi prosegue la sua spettacolare marcia, certificando la quindicesima vittoria in casa del fanalino Unione Montignoso. Per i versiliesi oltre al solito Maggi, che apre la sagra del gol, a segno Lorenzi e Macchiarini con due doppiette, Mattei Prosperi e Alaimo; per i locali di mister Nello Mariotti i punti sono di Giunta (due gol uno su rigore) e del subentrato Infantino.



L’altro campionato, quello in cui si lotta dal secondo posto per i relativi piazzamenti play off, è saldamente nelle mani del San Vitale Candia, che resiste, a dieci lunghezze dalla vetta, a più otto dagli avenzini dell’Attuoni, distacco ragguardevole che consente al team di mister Luca Bennati di gestire al meglio le restanti nove gare di campionato. Il club massese dopo il colpaccio in casa del Vallizeri, in rimonta, rimanda battuti i cugini del Real Marina di Massa: al vantaggio ospite di Kumanaku, nella ripresa prima Berti e poi i compagni Conti e Giulianelli ribaltano il risultato. Sugli scudi quest'ultimo (foto) che oltre al gol procura un rigore e confeziona due assist.



A ridosso del San Vitale è apertissima la caccia ai rimanenti posti play off: l’Attuoni non riesce a vincere il match nell’anticipo contro il Cinquale, che nelle ultime battute ha perso un po' di smalto. La formazione di mister Augusto Secchiari mantiene la terza piazza con un punto di vantaggio sullo Spartak Apuane e sei sulla coppia lunigianese Palleronese-Barbarasco. Gli avenzini che hanno sprecato molto nel corso del match di Marina di Massa, solo allo scadere riescono a raddrizzare la sfida con Brugioni che pareggiava il punto dei locali a metà ripresa di Masini.



Continua la risalita dello Spartak di Paolino Ulivi al terzo successo consecutivo con una gara da recuperare (quella con il Barbarasco). I bianco rossi nel finale hanno la meglio contro i mai domi bianconeri dell’Academy. Dopo un primo tempo senza emozioni e gara molto spezzettata, nella ripresa con l’espulsione di Nicoletti la svolta della gara arriva nel finale: con l’uomo in meno il neo entrato Borsalino di testa firma il vantaggio, sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti hanno l’occasione per pareggiare con Antompaoli ma la sua conclusione viene respinta sulla riga di porta dal difensore Canciello. Poi nel recupero Maccarone sfrutta al meglio una pala recuperata dai compagni involandosi solitario per siglare il gol del 2-0.



Si fanno avanti Palleronese e Barbarasco che appaiate si avvicinano alla zona play off: i granata di mister Massimo Preti riscattano lo scivolone con la Seravezzina, piegando i cugini del Fosdinovo con il classico risultato all’inglese. In apertura di derby segna il vantaggio l’intramontabile capitan Maraffetti, sfruttando un assist su colpo di tacco di Moisè. La Palleronese gestisce senza correre rischi la gara, mettendo al sicuro la vittoria con il raddoppio di Moisè su azione personale, nel finale affiorava qualche segno di nervosismo e ne faceva le spese il talentuoso Coraci del Fosdinovo.



Altro blitz fuori casa del Barbarasco che espugna il campo dei valligiani di Zeri, ancora una gara ricca di gol fattore alquanto negativo che accompagna attualmente la formazione di mister Fabiano Centofanti, dieci gol subiti in due gare. Per il team di mister Dario Giorgi ennesima boccata con possibilità di entrare nella griglia dei play off, vincendo il recupero di mercoledi sera contro lo Spartak nel neutro di Monti. Anche per la formazione valligiana nel recupero in notturna di mercoledi 13 in casa del Real Marina di Massa c’è la possibilità di riscattare le ultime due prestazioni negative.



Infine pareggio con un gol per parte dopo un combattuto derby tra l’Azzurra e la Montagna Seravezzina di mister Fabio Cagnoni: nella prima parte gli ospiti hanno avuto diverse occasioni per passare, ma non sono stati precisi nelle conclusioni. Nel secondo tempo la supremazia territoriale dei locali si è concretizzata con il vantaggio di Alberti, subito ripreso dalla risposta ospite con Tarabella Alessio.



Mercoledi sono fissate le gare da recuperare ecco il programma: Barbarasco-Spartak (Monti 20,30), Fosdinovo-Cinquale (Comunale 15,00) e Real Marina di Massa-Vallizeri (Via Casola 20,30)



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 47, San Vitale Candia 37, Attuoni Avenza 29, Spartak Apuane 28, Palleronese 24, Azzurra 23, Montagna Seravezzina 23, Barbarasco 23,Cinquale 22, Real Marina di Massa 15, Vallizeri 14, Fosdinovo 10, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (16/02/2019): Real Marina di Massa-Azzurra, Academy M. Montiognoso-Cinquale, Barbarasco-Palleronese, Sp.Forte dei Marmi-San Vitale Candia, Fosdinovo-Spartak Apuane, Attuoni-Un. Montiognoso, Montagna Seravezzina-Vallizeri.



Tabellini



Cinquale-Attuoni 1-1

Cinquale: Ricci, Gbrielli G., Gabrielli J., Baldini, Grassi, Pelliccia, Lenzetti, Francini, Rocca, Masini, Pieroni (Baldi, El Bannaoui, Magnani, Mori, Ciregia, Nicodemi) All. Rino Ciregia

Attuoni: Bordigoni, Prampolini, Menconi, Borghetti, Pappagallo, Dell’Amico, Brugioni, Musetti,Da Pozzo, Esposito (Ambrosi, Pollina, Thneibat, Ceccarelli) All. Secchiari

Arbitro: Cavallini di Carrara

Marcatori: 61’ Masini, 90’ Brugioni



Azzurra-Mont.Seravezzina 1-1

Azzurra: Michetti, Polloni, Bresciani L., Quadrelli, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani M., Landi, Alberti, Pillon (Bellè, Coluccini, Mandoli, Gazzoli, Viacava) All. Giorgini

Mont. Seravezzina: Bertoni, Rossi (Marrai Michele), Bacci, Fiaschi, Filiè, Mazzei, Consigli, Tarabella Nicola, Ricci (Pellizzarri), Mattei, Ferediani, Tarabella Alessio (a disp. Cagnoni Simone, Sacchelli, Salvatori) All. Fabio Cagnoni

Arbitro:Lorenzi di Viareggio

Marcatori: 72’ Alberti, 75’ Tarabella Alessio



Palleronese-Fosdinovo 2-0

Palleronese: Ricci, Leka R., Franchetti, Mastrini, Baldini, Sisti, Leka L. (81’ Amendola), Maraffetti, Guza (88’ Diallo), Sartini (65’ Diouf), Moisè (Zannardi, Massour) All. Preti

Fosdinovo: Zeni, Tenerani, Nouhass (67’ Peonia), Donazza (46’ Bernardini), Bugliani, Morotii M., Cantoni, Coraci, Coppa, Fusani (87’ Castelli), Corsini (46’ Baldoni) (a disp. Morotti C., Gomez) All. Baldoni

Arbitro: Valese di Carrara

Marcatori: 6’ Maraffetti, 50’ Moisè

Note: Espulso al 90’+2’ Coraci del Fosdinovo



San Vitale Candia-Real M.Massa 3-1

San Vitale Candia: Romani, Deda, Bongiorni, Ricci, Finelli, Sarno (46’ Berti), Di Benedetti (46’ Donadel), Giulianelli, Rustighi, Conti, Contadini (46’ Carlesi) (a disp. Baldini, Gallia, Lorieri, Damiano) All. Bennati

Real M. Massa: Nardini, Pratali, Lofrese, Lucchesi, Neri, Cappè, Fialdini, Tognocchi, Panesi, Kumanaku, Del Freo (Zavaglia, Dell’Amico, Fialdini, Marchi, Giusti, Tarantino) All.Guazzelli

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 37’ Kumanaku. 48’ Berti, 61’ Conti, 90+3’ Giulianelli

Note: 53’ Bongiorni fallisce calcio di rigore



Spartak Apuane-Academy M.Montignoso 2-0

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Pacolini, Canciello, Ulivi T. , Maccarone, Mussi, Magnani, Turba, Marchini (Del sarto, Alibani, Borsalino, jacob, Marino, Galizia, Tonlazzerini) All. Ulivi P.

Academy M.M.: Ambrosini, Della Pina, Orlacchio, Coppa, Sagramoni, Mosti,De Santis, Bertonelli, Mengaroni, Borghini, Antompaoli (Lorenzetti, Guadagnucci, Pitanti, Ceragioli, Diouf, Imelli, Baldini) All.Montaresi

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatori: 78’ Borsalino, 90’+5’ Maccarone

Note: Espulso Nicoletti per doppia ammonizione



Un.Montignoso-Sp.Forte dei Marmi 3-8

Un. Montignoso: Viviani, Lorenzoni L.,Lenzetti (80’ Moriconi),Giunta,Lorenzoni T., Pardini (45’ Infantino), Bertilorenzi (61’ Pallonetto), Giorgieri (50’ Pjetri), Signorino, Bonfigli, Asciutti. All. Mariotti

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella E., Prosperi, Lorenzoni (18’ Coppedè), Pelliccia, Mattei, Mamnfredi, Celentano, Rosi (63’ Tarabella M.), Maggi (60’ Alaimo), Lorenzi (55’ Follierio), Macchiarini (78’ Viti) (a disp. Meucci) All. Picchi

Arbitro: Marchi di Carrara

Marcatori: 2’ Maggi, 5’ Giunta (rig.), 20’ Lorenzi,38’ Lorenzi, 58’ Mattei, 60’ Macchiarini,62’ Giunta, 65’ Infantino, 70’ Macchiarini, 81’ Prosperi, 90’ Alaimo.



Vallizeri-Barbarasco 2-4

Vallizeri: Bertoni M. Kadiu, Stilo, Manganelli, Bestazzoni (25’ Ricci), Conti, Giannotti, Scudellari, Ferrari, Toninelli, Polloni (Bertoni A.,Chiesa, Pucci, Coppola, Ricci, Pasquotti, Gjoxhaj) All. Centofanti

Barbarasco: Cavalier Doro, Maloni (86’ Lunini), Puppi, Trippa, Giansoldati, Bondi, Bertoli (88’ Ture), Gerali Paolo, Yanchuk (60’ Gerali Manuel), Giromini, Oligeri (Casciari, Gerali Mattia, Carlotti, Chiocca, Cini) All.Giorgi

Arbitro: Bianco di Carrara

Marcatori: 20’ Oligeri,41’ Giromini, 53’ Giannotti, 60’ Yanchuk, 81’ Manganelli, 90+1’ Oligeri