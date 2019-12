Terza Categoria, resoconto del decimo turno

Terza Categoria - Il campionato di terza categoria si apriva con i rituali due anticipi del venerdi sera. Il colpaccio lo mette a segno lo Spartak Apuane sul campo della Villafranchese, in vantaggio con un bellissimo gol di Magnani i biancorossi legittimano il gol con le occasioni di Bertaccini e ancora Magnani. Nella ripresa i gialloneri di mister Fabio Bellotti macinano gioco e vengono premiati dal pareggio di Caroli, nell’ultima parte del secondo tempo le forze fresche inserite dal tecnico apuano Paolo Ulivi portano i frutti da una sponda di Sow giunge il gol di Baldini con un tiro al volo che vale i tre punti. In contemporanea i rossoblu del Fc Montignoso di mister Enrico Mori piegavano le resistenze dei lunigianesi dei Ranger Soliera, il vantaggio dopo pochi giri di lancetta con Rocca ha messo subito in discesa il match. La buona reazione degli ospiti che riesce a tenere viva la gara gettandosi all’arrembaggio in cerca del pareggio. Su una delle tante ripartenze dei rossoblu i locali raddoppiano con Menchini, allo scadere è ancora Rocca a mettere la firma nella personale doppietta il gol del tre a zero, da segnalare la prestazione di rilievo dell’esterno montignosino Silvio Nicoletti che ha creato non poche insidie alla retroguardia lunigianese.



Nella giornata regolare il big-match di giornata era quello di Via Versilia dove l’Azzurra di mister Emiliano Bertelloni dopo la buona prova in casa dello Spartak frenava la corsa dei gialloneri della Mtg.Seravezzina, le reti di Venturini e del ritrovato bomber Ricci nella prima frazione bastano per chiudere i conti contro i collinari, scesi in versilia privi di diversi titolari quali Bertoni, Giannecchini, Moscardini e Mattei. Il secondo successo nelle ultime tre gare proietta l’Azzurra del patron Andrea Ristori in piena zona play off. L’altra sfida in tarda serata vedeva i blucerchiati di Paolo Bertelloni rimandare battuti il Versilia calcio con i sigilii di Aliboni e Tommy Balloni, intervallati dal pareggio ospite di Mazzei. Il team di Andrea Del Freo mercoledi prossimo avrà il recupero in casa della Palleronese, grossa opportunità di raggiungere in vetta le “rivali” Spartak e Mtg. Seravezzina.



Prosegue a suon di vittorie la marcia del Mulazzo, la neo finalista di coppa provinciale mette a referto il settimo risultato positivo (cinque vittorie e due pareggi), raggiungendo i cugini del Vallizeri al quarto posto. Il secondo successo esterno dei lunigianesi in casa di un buon San Vitale Candia è scaturito nella ripresa con le reti del bomber di casa Baciu e dell’ex Villafranca Baldassini. Infine torna il sorriso in casa della Tirrenia Marina che vince la sua seconda partita in stagione in casa dei castellani del Fosdinovo, ma quello che conta è che il club di mister Davide Giusti si è tolto la “maglia nera” del girone. A regalare i tre punti al club di mister Davide Giusti sono il vantaggio di Giorgeri, su rigore in apertura del secondo tempo, e Cappè nel finale dopo il momentaneo pari di Morotti.



In settimana (mercoledi 4 dicembre) si disputeranno i recuperi Palleronese-Cerreto (Lombardi 14,30), Versilia-Fc.Montoignoso (Pruniccia 20,30), mentre Tirrenia Marina-Villafranchese slitta a mercoledi 11 dicembre al campo dei Ronchi 20,30.



Risultati 10° giornata



Fc.Montignoso-Rangers Soliera 3-0

Azzurra-Mtg.Seravezzina 2-0

Cerreto-Versilia 2-1

Fosdinovo-Tirrenia Marina 1-2

San Vitale Candia-Mulazzo 0-2

Vallizeri-Palleronese 6-1

Villafranchese-Spartak Apuane 1-2

Riposato : Academy Massa Montignoso



Classifica: Spartak Apuane 22,Mtg.Seravezzina 20, Cerreto 19 , Vallizeri 18, Mulazzo 18 , Azzurra 13, Academy Massa Montignoso 13, San Vitale Candia 12, Fc.Montignoso 10, Rangers Soliera 9, Palleronese 8*, Tirrenia Marina 7 *, Fosdinovo 5, Villafranchese 5*,Versilia calcio 5*, (*) = Una gara in meno



Prossimo turno (7/12/2019):: Mtg.Seravezzina-Villafranchese, Mulazzo-Azzurra, Palleronese-San Vitale Candia, Romagnano-Cerreto, Spartak Apuane-Fosdinovo, Tirrenia Marina- Academy Massa Montignoso,Versilia-Vallizeri. Riposa : Fc. Montignoso.



Tabellini:



Fc.Montignoso-Rangers Soliera 3-0

Fc. Montignoso: Di Maria, Giorgini(70’ Ricci), Nicoletti, Tonarelli, Tognocchi, Menchini, Rustighi(79’ Mancini), Baldini(57’ Cinquini), Rocca, Borsalino, Vita(68’ Martines) (a disp. Antonioli, Aldovardi, Batti, Filigheddu) Mori M.

Rangers Soliera: Ceci, Argenti M., Maraglia, Goeders, Moscatelli(75’ Bertolotti), Signanini((85’ Mttellini), Lorenzani(64’ Contarino), Argenti D., Van Asselt(81’ Ferrari), Cosci, Mazzoni(82’ Cini) All. Velazquez-Bambini

Arbitro: Cecchini di Carrara

Marcatori: 3’ Rocca, 78’ Menchini, 90+3’ Rocca



Villafranchese-Spartak Apuane 1-2

Villafranchese: Varoli, Cervara, Mariani, Giubbani, Mandaliti Vincenzo, Giacopinelli, Chelotti, Caroli, Bregasi, Trevisan, Mandaliti Matteo(Gabrielli Nicola, Antoniotti, Bartolini, Pucci, Venuti, Gabrielli Thomas) All. Bellotti

Spartak Apuane: De Vita, Bianchi, Gianardi, Alibani, Marino, Ulivi T., Galizia, Marchini, Magnani, Bertaccini, Baldini (Lenzi, Baldoni, Tongiani,Marchini, Sow, Tassinari, Cervetti, Guadagni) All. Ulivi P.

Arbitro : Baranga di Carrara

Marcatori : 43’ Magnani, 61’ Caroli R., 79’ Baldini



Azzurra-Mtg.Seravezzina 2-0

Azzurra: Tonarelli, Pardini, Tognocchi, Biancalani, Quadrelli, Bigini, Mosti, Venturini, Ricci, Chioni, Coluccin i(Bertoneri, Bresciani, Viacava,Pelliccia, Rebughini, Lazzini, Gabrielli, Mandoli) All. Bertelloni E.

Mtg.Seravezzina : Cagnoni Fabio, Lucchesi Giuseppe, Bacci, Fiaschi, Tovani, Sacchelli, Dal Porto ,Pellegrini, Pellizzari, Tarabella Federico, Lucchesi Diego (a disp. Cagnoni Simone, Landi, Marrai, Salvatori, Tarabella Alessio,Tarabella Michele)All. Paolini

Arbitro : Cagnoli di Viareggio

Marcatori : 9’ Venturini, 39’ Ricci



Fosdinovo-Tirrenia Marina 1-2

Fosdinovo : Zeni, Conti, Stelitano, Aquaro, Morotti Mattia, Bugliani,Della Croce, Di Benedetto, Trabucchi, Cafà Marco (Morotti Cristian, Baldoni, Donazza, Cafà Luigi, Buratti, Peonia, Bartoletti)All. Baldoni M.

Tirrenia Marina : De Nardi, Ravenna, Lofrese, Neri, Cappè, Tarantino, Morelli, Vita, Giorgieri,Kumanaku, Lucchi All. Giusti

Arbitro : Benedetti di Carrara

Marcatori : 9’st. Giorgieri(rig.) 27’st. Morotti, 42’ st.Cappè



San Vitale Candia-Mulazzo 0-2

San Vitale Candia : Lupetti, Gallia, Deda, Tragni, Finelli(75’ Monti), Fazzi, Bongiorni D (46’ De Melo), Donadel, Bongiorni N., Contadini, Berti(60’ Sarno) (a disp. Tonarelli, Poli, Damiano, Carlesi, Ricci).

Mulazzo : Ferrari, Vannini, Luccini, Cham, Franchini, Bianchi, Castellotti Emanuele(59 Luppi), Baldassini, Baciu, Uberti, Gussini (Boggi, Luppi, Ribolla, Del Rio, Bregasi, Tamagna, Ferrara) All. Giovannacci

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 50’ Baciu, 75’ Baldassini

Note : 74’ espulso Luccini(M)



Vallizeri-Palleronese 6-1

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Ricci, Essahraoui Imad(81’ Peccenini), Conti Nicolò, Zuccarelli, Giannotti 83’ Scudellari), Drago, Essahraoui Jamal(86’ Ferrari), Manganelli, Toninelli(88’ Castelletti) ( a disp. Fiorini, Bertoni, Fontana, Conti Andrea) All. C.t.

Palleronese : Madonna, Bellacci, Diouf, Mastrini, Leka Robert, Sisti, Seidi, Maraffetti, Leka Lucian, Moisè, Oligeri ( Massour, Franchetti, Amendola, Montani, Sartini) All. Preti

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 12’ Giannotti, 22’ Moisè, 26’ Giannotti,47’ Giannotti, 26’ Giannotti,32’ Giannotti, 35’ Giannotti



Cerreto-Versilia 2-1

Cerreto : Rebellino, Baldini, Spallanzani, Poli, Albano, Rubino, Raffaelli, Manfredi, Balloni, Conti, Aliboni ( Farina, Del Giudice, Pellegrini, Lenzetti, Gassani) All. Bertelloni P.

Versilia : Riccioli, Salvatori, Bazzichi, Tonetti, Giorgi, Tedeschi, Bascherini, Mazzei, Maremmani, Dini, Mattei (Rossi, Nicoletti, Celi) All. Maganzi

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 5’ Aliboni, 41’ Mazzei, 59’ Balloni