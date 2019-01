Terza Categoria, resoconto 15° giornata

La capolista Forte Dei Marmi rallenta ma il San Vitale non ne approfitta

Terza Categoria - L’ultima giornata del girone di andata ha riservato qualche sorpresa. La capolista viene frenata dalla Montagna Seravezzina, i versiliesi di mister Marco Picchi lasciano per strada due punti (seconda volta nel girone), ma ne guadagnano uno sul San Vitale che non ne approfitta, perdendo tra le mura amiche contro la Palleronese. A ridosso delle prime due avanza l’Attuoni di mister Secchiari che, nonostante diverse assenze, torna dalla trasferta di Barbarasco con tre punti in tasca, il gol del neo entrato Francini riscatta in parte l’eliminazione patita nella semifinale contro i lunigianesi di mister Dario Giorgi. Il successo ottenuto all’Allende consolida il terzo posto dove Simone Volpi e compagni lanciando l’inseguimento ai cugini del san Vitale Candia. Seguendo l’ordine della classifica si ferma anche il Cinquale di mister Rino Ciregia che rimedia una secca sconfitta in casa dell’Azzurra, dopo un primo tempo senza emozioni nella ripresa bomber Andrea Alberti apre e chiude il conto, mettendo a referto una preziosa tripletta. Fanno punti tutte le squadre della media bassa classifica quali Academy Montignoso, Vallizeri e Real Marina di Massa. I bianconeri di mister Riccardo Montaresi riscattano lo scivolone interno contro il San Vitale andando ad espugnare il comunale di Fosdinovo con una convincente prova, nella sagra del gol (8) del “Don Rodrigo” in evidenza le doppiette di Mengaroni per gli ospiti e di Coraci per i locali. Successo che permette all’Academy di avvicinarsi al carro sulla strada del girone degli spareggi, distante pochi punti. Il Real Marina di Massa, dopo la raggiunta finale di coppa provinciale, fa suo il derby contro l’Unione Montignoso, il team del ritrovato mister Giancarlo Guazzelli dopo il vantaggio iniziale dell’intramontabile bomber Giorgio Panesi, soffre il buon approccio alla gara degli ospiti del navigato mister Nello Mariotti. Nella ripresa il compagno di reparto offensivo Braian Kumanaku mette in sicurezza il risultato con una rilevante doppietta seguita dal quarto sigillo finale di Andrea Neri. Vittoria che riscatta i recenti scivoloni e risolleva il morale del club del presidente/giocatore Daniele Tarantino, alla caccia di una classifica più tranquilla. Infine si dividono la posta in palio i valligiani di Zeri e lo Spartak Apuane, al vantaggio ospite nelle prime battute di Maccarone rispondeva il bomber di casa Alessandro Giannotti.



Risultati 15° giornata e ultima di andata



Azzurra-Cinquale 3-0

Barbarasco-Attuoni 0-1

Fosdinovo-Academy M.M. 3-5

Mont. Seravezzina-Sp.Forte dei Marmi 2-2

Real Marina di Massa-Un. Montignoso 4-0

San Vitale Candia-Palleronese 0-2

Vallizeri-Spartak Apuane 1-1



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 35, San Vitale Candia 27, Attuoni Avenza 24, Cinquale 20, Spartak Apuane 19, Palleronese 19, Azzurra 19, Academy Massa Montignoso 17, Barbarasco 16, Montagna Seravezzina 16, Real Marina di Massa 14, Vallizeri 13, Fosdinovo 7, Montignoso 5.



Prossimo turno: (18/01/2019) Academy M.M.-Sp. Forte dei Marmi, (19/01/2019) Azzurra-Vallizeri, Barbarasco-Cinquale, Fosdinovo-Un. Montignoso, Montagna Seravezzina-Spartak Apuane, Real Marina di Massa-Palleronese, San Vitale Candia-Attuoni Avenza.



Tabellini:



Azzurra-Cinquale 3-0

Azzurra: Michetti, Biancolani, Tognocchi, Polloni, Pardini, Bigini, Chioni, Duccini (75’ Quadrelli), Coluccini, Alberti, Bresciani. All. Giorgini

Cinquale: Ricci, Baldi, Grassi, Francini, Gabrielli, Landucci, Mignani, Lenzetti, Rocca, Poli, Masini (Giannini, Baccei, Farina, Haregù, Baldini) All.Ciregia

Arbitro: Lenzoni di Carrara

Marcatori: 55’, 81’(rig.) , 83’ Alberti



Barbarasco-Attuoni 0-1

Barbarasco: Cavalier Doro, Gerali Paolo, Puppi, Gerali Mattia, Giansoldati, Bondi, Gerali Manuel, Nanti, Yanchuk, Giromini, Oligeri (Cini, Carlotti, Bertoli, Gabrielli, Varanini, Signaniin, Magnanini) All. Giorgi

Attuoni: Volpi, Prampolini, Borghetti, Bernacca, Guzzonato, Pierami, Esposito, Musetti, Ussi, Menconi, Bertolucci (Bordigoni, Ghirlanda, Thneibat, Francini, Ambrosi) All. Secchiari

Arbitro: Cecchini di Carrara

Marcatori: 90+3’ Francini



Fosdinovo-Academy M.M. 3-5

Fosdinovo: Morotti Cristian, Conti, Tenerani (69’ Peonia), Aquaro, Morotii Mattia, Bugliani (89’ Baldini), Cantoni, Coraci, Coppa, La Terra (60’ Fusani), Perlongo (59’ Baldoni) (a disp. Donazza, Corsini) All. Baldoni

Academy M.M.: Ambrosini, Orlacchio, Borghini, Baldini (61’ Pitanti), Pelliccia, Mosti, De Santis (59’ Ceragioliu L.), Bertonelli, Mengaroni (83’ Ceragioli M.), Della Pina 65’ Guadagnicci), Antompaoli

Arbitro : Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 8’Mengaroni, 18’ Coraci,30’ Mengaroni, 38’ Della Pina, 41’ Pelliccia,49’ Coraci,73’ Aquaro,90+2’ Antompali



Mont.Seravezzina-Sp. Forte dei Marmi 2-2

Mont.Seravezzina: Bertone, Marrai Nicoola, Fiaschi, Bacci, Rossi, Mazzei, Tarabella (Berti), Antonucci (Marrai Marco), Mattei, Pellizzarri (Frediani), Ricci (Maremmani) All. Maganzi

Sp. Forte dei Maremi:Tarabella, Mattei, Prosperti, Coppede (70’Meucci), Lorenzoni, Pelliccia, Celentano, Pardini (57’ Maggi), Rosi, Lorenzo, Folliero (61’ Alaimo) (a disp. Federigi, Viti)All. Picchi

Arbitro: Lorenzo di Viareggio

Marcatori: 12’ Tarabella, 28’ Celentano , 58’ Ricci, 68’ Lorenzi



Real Marina di Massa-Un. Montignoso 4-0

Real M.M.: Nardini, Marchi, Esposito, Lucchesi,Lofrese, Cappè, Neri, Tognocchi, Panesi, Kumanaku, Lucchi ( Del Freo, Zavaglia, Dell’Amico, Pratali , Cucurnia, Ravenna) All. Guazzelli

Un.Montignoso: Viviani, Signorino, Lenzetti, Lorenzoni T., Rebaa, Pardini, Grillotti, Basteri, Maretti, Giunta, Serroukh (Pietri, Pallonetto, Bertilorenzi, Moriconi, Lorenzoni C., Infantino) All. Mariotti

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 13’ Panesi, 51’ Kumanaku, 62’ Kumanaku, 68’ Neri



San Vitale Candia-Palleronese 0-2

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Deda, Pettinar i(30’ Della Pina), Finelli (55’ Gallia), Sarno (79’ Carlesi), Donadel, Giulianelli, Bongiorni, Conti, Contadini (55’ Berti) (Romani, Ricci, Margarita, Aliboni, Damiano) All.Bennati

Palleronese: Ricci, Leka R., Franchetti, Diouf, Baldini, Sisti,Leka L. (Amendola), Maraffetti, Guza, Sartini (71’ Mastrini), Moisè (a dsip. Zannardi, Diallo, Bucci, Massour) All. Preti

Arbitro: Lombardo di Carrara

Marcatori: 5’, 61’ Moisè



Vallizeri-Spartak Apuane 1-1

Vallizeri: Brunotti, Kadu, Pucci, Lasstrucci (30’ Pasquotti), Conti Andrea, Conti Nicolò, Giannotti, Manganelli, Polloni, Giacopinelli, Toninelli (Bertoni M.,Guye, Bestazzoni, Beertoni A., Scudellari, Tonelli) All. Centofanti

Spartak Apuane: Del Sartio, Bianchi, Nicoletti, Alibani, Pacolini, Ulivi T., Maccarone, Mussi (65’ Turba), Magnani (40’ Marino), Marchini, Jacob (40’ Tonlazzerini) ( a dsp. Galizia, Mezzi, Canciello, Martisca) All. Ulivi P.

Arbitro: Cosentini di Carrara

Marcatori: 15’ Maccarone, 69’ Giannotti

Note: Al 38’ Giannotti fallisce calcio di rigore