Terza Categoria, presentazione della sesta giornata

Terza Categoria - Il campionato riparte con alcuni incontri interessanti che riguardano il vertice e la corsa ai piazzamenti play off. Si gioca questa sera l'anticipo dei rossoblu di mister Enrico Mori (Montignoso), chiamati a riscattare la sconfitta di misura subita in casa dello Spartak. La nuova formazione di Montignoso non riesce ad ingranare, sesto posto in classifica con un bilancio non proprio positivo, composto da una sola vittoria casalinga alla seconda giornata contro il Fosdinovo e tre i pareggi, uno interno e due fuori casa. Rocca & soci, se vogliono rimanere a contatto con il carro delle pretendenti ai play off, dovranno iniziare a fare bottino pieno già da stasera contro i lucchesi della Mtg. Seravezzina. Gli ospiti di mister Paolini quest’anno hanno costruito una formazione in grado di competere con le compagini più accreditate. I numeri attualmente dicono che la Montagna gode di buona salute, ancora imbattuta con tre vittorie e un pareggio, dopo aver osservato il “suo” turno di riposo dalla lontana prima giornata, per un meritatissimo quarto posto.



Nel sabato regolare spiccano due match da alta quota. La nuova capolista Cerreto ospita l’imbattuto Spartak Apuane: i biancorossi, in virtù di un buon inizio di campionato, stanno tallonando i blucerchiati con solo due lunghezze sotto, al Del Freo è atteso un pubblico numeroso per una gara che può valere il primo posto in classifica. L’altra ex regina Vallizeri ritorna nel proprio fortino di Tolaro dove ha vinto entrambe le due gare interne, il team di mister Fabiano Centofanti, dopo lo scivolone in casa dell’Academy, è intenzionato a riprendere il percorso che l’ha visto protagonista in assoluto nelle prime cinque giornate del torneo. In alta Lunigiana sale la nuova Tirrenia Marina, l’approccio alla nuova categoria ha visto il club di mister Giusti conquistare solo quattro punti tutti in trasferta, frutto di un inizio di torneo con risultati altalenanti. Non è da meno l’atteso primo derby per i Rangers Soliera contro il Mulazzo, il club della coppia Bambini/Velazquez è reduce dalla pesante sconfitta in lucchesia, mentre i rosso blu di Giovannacci hanno rotto il ghiaccio vincendo contro il Versilia, davanti al propri sostenitori, la prima gara interna, saliranno a Gassano con l’intento di aggiudicarsi l’inedita strapaesana.



Le altre due lunigianesi, Fosdinovo e Palleronese, scendono in versilia con l’obiettivo di muovere la classifica: il team di mister Matteo Baldoni, fermo ancora a zero punti, sul campo del Versilia cercheranno di invertire la corrente, mentre i granata di Pallerone saranno ospiti dell’Azzurra di Emiliano Bertelloni che nell’ultima giornata ha ottenuto i primi tre punti della stagione (espugnando niente meno che il campo della Villafranchese). Il match dell’ “Aliboni” diventa una tappa fondamentale per i due club.



Chiude il programma gare il derby di "Remola" tra il San Vitale Candia e l’Academy, entrambe le squadre sono reduci da preziosi successi: i massesi corsari sul campo del Fosdinovo, mentre l’Academy di Riccardo Montaresi hanno interrotto l’imbattibilità ai valligiani di Zeri riaprendo momentaneamente il campionato.



Programma gare:



Venerdi 1° novembre Anticipo

F.c.Montignoso-Mtg.Seravezzina (“Del Freo”, 20,30, Matteo Particelli di Carrara)



Sabato 2/11/2019

Azzurra-Fosdinovo (“Aliboni”, 18,30, Daniele Verona di Viareggio)

Cerreto-Spartak Apuane (“Del Freo”, 18,30, Giorgio Malacarni di Carrara)

Rangers Soliera-Mulazzo (“Gassano”, 15,30, Umberto Benedetti di Crarrara)

San Vitale Candia-Academy M.M. (“Remola”, 15,°°, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Versilia-Palleronese (“Pruniccia” ,14,30, Marco Cagnoli di Viareggio)

Riposa: Villafranchese