Terza Categoria, presentazione della quarta giornata

Terza Categoria - Nella quarta giornata del torneo di Terza Categoria, dove a guidare il girone sono i valligiani dello Zeri seguiti a due punti l’accreditato Cerreto, i lunigianesi di mister Fabiano Centofanti ospitano i cugini del Fosdinovo per il derby di Coloretta. Per Alessandro Giannotti & compagni è d’obbligo sfruttare al meglio il turno nel proprio “fortino”. Il match per i valligiani sulla carta è abbordabile, ma visti i recenti risultati del Fosdinovo di mister-giocatore Matteo Baldoni, potrebbe riservare qualche insidia.



Il Cerreto, fresco della qualificazione per la semifinale di Coppa contro la Tirrenia Marina (foto), ospita (si fa per dire) l’Academy Massa Montignoso per l’ennesimo derby della frazione montignosina. I blucerchiati di Paolo Bertelloni, dopo il mezzo passo falso di Fosdinovo, sono alla rincorsa del vertice, chiamati a tenere il passo della capolista. Il delicato match con l’Academy potrebbe essere un crocevia importante per il cammino nel torneo. Per la formazione di mister Riccardo Montaresi ennesima verifica, svanito il cammino in coppa ora la concentrazione è tutta sul campionato.



Spicca la strapaesana di Pallerone tra i granata di mister Massimo Preti e i mulazzesi, derby che torna dopo diversi lustri. l rossoblu di mister Giovannacci, guadagnata la qualificazione alla semifinale di coppa, devono quanto prima risalire la corrente, la squadra scesa dalla seconda categoria dopo tre giornate non ha ancora trovato la “quadra” giusta. Per i granata di Pallerne è doveroso riprendere lo smalto delle prime giornate della stagione, cominciando dal derby interno con i cugini del Mulazzo.



Test di verifica per la Villafranchese sul campo del San Vitale Candia, entrambe le compagini, attualmente in fondo alla graduatoria, sono alla ricerca di una nuova identità.



Per quanto riguarda l'anticipo, questa sera alle 20.30 presso lo stadio Del Freo di Montignoso derby tutto massese tra il Montignoso FC della coppia Mori/Poggi e la neo Tirrenia/Marina. Una gara fondamentale per i locali intenzionati a rimanere nei piani nobili della graduatoria.



Classifica: Vallizeri 9, Cerreto 7, Mtg. Seravezzina 6, Fc. Montignoso 5, Rangers Soliera 5, Spartak Apuane 5, Palleronese 4, Tirrenia Marina 3, Academy Massa Montignoso 3, San Vitale Candia 3, Fosdinovo 2, Mulazzo 1,Villafranchese 1, Azzurra 0.



Programma gare, arbitri del weekend:



Anticipo venerdi 18/10/2019:

Fc.Montignoso-Tirrenia Marina (“Del Freo”,20,30, Matteo Particelli di Cararra)



Sabato 19/10/2019:

Cerreto-Academy M.M .(“Del Freo”,18,30, Matteo Puvia di Carrara)

Palleronese-Mulazzo (“Lombardi”, 14,30, Razvan Baranga di Carrara)

Ranger Soliera-Spartak Apuane (“Gassano,15,°°, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

San Vitale Candia-Villafranchese (“Remola”,14,30, Umberto Benedetti di Carrara)

Vallizeri-Fosdinovo (Coloretta,15,30, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Versilia-Mtg.Seravezzina (“Pruniccia”,14,30 Mchele Marsili di Viareggio)

Riposa: Azzurra