Terza Categoria, presentazione della penultima giornata

Lotta a tre per un posto

Terza Categoria - Archiviato il primo posto, il girone dell’avvincente campionato di Terza Categoria rimane vivo per i posti nei play off. In virtù dell’attuale classifica si prospetta una semifinale tra il Mulazzo e Cerreto, al termine della quale la vincente affronterà l’Atletico Podenzana. Gli eventuali risultati nei due turni ancora da disputare potrebbero modificare l’assetto delle posizioni di classifica.



L’Atletico Podenzana (foto), reale rivelazione del girone, scende a Pietrasanta in casa dei freschi campioni, decisa a difendere il secondo posto; il Mulazzo di mister Fabio Bellotti, terza forza del campionato, va a far visita allo Spartak Apuane, mentre il Cerreto, altra new entry, si giocherà tutte le "chance" nel sintetico di Fossone, ospite del Paradiso. Tre squadre racchiuse in tre punti che nell’imminente weekend si giocano gran parte della stagione.



C’è il rischio – accomuna il tecnico Yuri Angeli da Podenzana –, a seconda di come andranno i risultati del prossimo sabato, di finire addirittura in quarta posizione, sarebbe veramente un peccato vedere la nostra ottima stagione penalizzata nel giro di due partite. Andremo a Pietrasanta per dare continuità al nostro percorso e nonostante che loro hanno già “vinto” il campionato è sempre un match-clou del girone, la “mia” squadra nelle grandi occasioni ha sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione.



Programma gare, arbitro di sabato 14 /04/2018



Barbarasco-Marina di Massa (“Allende”, 15:30, Francesco Pucci di Carrara)

Fosdinovo-Attuoni Avenza (“Comunale”, 15:30, Matteo Particelli di Carrara)

Palleronese-San Vitale Candia (”Lombardi”, 15:30, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Paradiso-Cerreto (“Fossone 2”, 18:30, Nicolò Stabile di Carrara)

Spartak Apuane-Mulazzo (“Raffi”, 15,°°, Luca Lossi di Viareggio)

Sp.Pontremoli-Academy Montignoso (“Pineta”, 14:30, Francescom Bianco di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Atl.Podenzana (“Comunale”, 15:°°, Nicola Pellegrini di Viareggio)