Terza Categoria, presentazione della nona di ritorno

Nell'anticipo del venerdi, Giulianelli decide il derby tra Cinquale e San Vitale Candia

Terza Categoria - Nel derby di anticipo di venerdì sera Cinquale e San Vitale Candia hanno avuto la meglio gli ospiti che di hanno vinto di misura grazie alla rete del solito Leonardo Giulianelli, attaccante da altre categorie. Con questa vittoria la squadra di mister Luca Bennati è sempre più solitaria in seconda posizione (47pt), mentre i blues del duo Lorenzetti-Poli possono dire addio al sogno playoff.



Nella giornata di oggi spicca l’insidiosa trasferta della Palleronese in Versilia, ospiti della capolista Forte dei Marmi che è sempre più vicina al traguardo della promozione in Seconda Categoria. I freschi vincitori della coppa provinciale (foto) ricevono la visita dell’ostica formazione collinare della Montagna Seravezzina, staccata di un solo punto. Mentre per gli avenzini di Augusto Secchiari urge proteggere il prezioso terzo posto, ora insidiato dalla coppia Barbarasco-Azzurra, in via Covetta scendono i valligiani di Zeri, reduci da tre stop consecutivi determinati a muovere la precaria classifica. Infine il Fosdinovo e l’Unione Montignoso hanno da smarcare due delicati confronti al “Don Rodrigo”, salgono i massesi del Real decisi a riscattare l’amaro esito nella finale di coppa, mentre il fanalino di coda ospita i biancorossi dello Spartak Apuane, ancora in corsa per un eventuale inserimento nella griglia dei play off. Nel posticipo di



Programma gare, arbitro della 9° giornata



Venerdi 16/3 anticipo: Cinquale-San Vitale Candia 0-1 (Giulianelli)



Sabato 17/3/2019



Barbarasco-Mont. Seravezzina (“Allende”, 15,00, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Fosdinovo-Real Marina di Massa (Comunale, Vincenzo Smecca di Carrara)

Attuoni-Vallizeri (“P.Deste, 18,30, Fabio Marchi di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Palleronese (“M. Aliboni”, Daniele Verona di Viareggio)

Un.Montiognoso-Spartak Apuane (Via Casola, 15,00, Giacomo Sergiampietri di Carrara)



Lunedi 18/3/2019: posticipo (Academy M.M.-Azzurra, 20,30)