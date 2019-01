Terza Categoria, presentazione della 12° giornata

A due turni dal giro di boa del campionato di Terza Categoria ritornano in campo le quattordici squadre della delegazione di Massa Carrara

Terza Categoria - A due turni dal giro di boa del campionato di Terza Categoria ritornano in campo le quattordici squadre della delegazione di Massa Carrara infoltite dalle tre lucchesi. Torneo per il momento dominato in largo e in lungo dai versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi. Ad inseguire, diverse compagini sgranate in classifica come il San Vitale Candia, a sette lunghezze dalla leader, subito dietro, a cinque lunghezze, una triade racchiusa in due punti quali l’Attuoni, Cinquale e Barbarasco, poi tutte le altre.



Ad aprire il nuovo anno è la sfida di questa sera in Via Casola tra il Cinquale e i cugini del Real Marina di Massa (foto), capitan Poli & soci sono intenzionati a proseguire la scalata al vertice, mentre gli ospiti vorranno riscattare la recente pesante sconfitta interna patita contro l’Attuoni.



Nella giornata di sabato, è atteso ugualmente il derby tra l’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi e il San Vitale, la gara è in programma lunedi 7 gennaio nell’ormai consueto posticipo. Le ambizioni dei due club sono quelle programmate in tempi non sospetti, per gli ospiti di mister Luca Bennati che in questa prima parte di campionato non conoscono la parola pareggio, hanno consolidato il secondo posto con la vittoria contro il temibile Spartak Apuane, nell’ultimo turno del 2018, mettendo a referto il quinto acuto interno su sei incontri. Per i locali bianconeri il progetto del momento è quello di avvicinarsi alla griglia degli spareggi, non tanto distante dal quinto posto, occupato dal Barbarasco a tre lunghezze. Potrebbe passare come una gara di solo presenza la trasferta dei lungianesi dei granata di mister Dario Giorgi, il “suo” Barbarasco è chiamato a rallentare la marcia della corazzata Sporting. Nelle parti nobili della classifica è stabile il terzo posto della Polisportiva Attuoni di mister Augusto Secchiari: gli avenzini, reduci dal successo esterno a Marina di Massa, attendono la visita dei lunigianesi del Fosdinovo, sulla carta l’impegno appare abbordabile ma bisognerà fare i conti con l’effetto posto panettoni. Spicca l’inedito derby in terra di Lunigiana tra la Palleronese e la neo nata Vallizeri, il match del “Lombardi”, condito da molti ex, potrebbe rappresentare la chiave per entrambi i club di rilanciarsi in campionato alla caccia del massimo obiettivo, che si chiama play off. Le due squadre, reduci da pirotecnici successi, promettono al pubblico di scrivere una nuova pagina di buon calcio che le strapaesane lunigianesi hanno sempre regalato. Infine turno casalingo per l’Uniome Montignoso di Mister Nello Mariotti che ospita i lucchesi della Montagna Seravezzina. I locali del presidente Livio Grillotti sono in un anno di transizione, con l'inserimento in rosa di tanti validi ragazzini ma giovanissimi e con poca esperienza che a tratti esprimono un buon calcio ma non riescono ancora a trovare la continuità per tenere i risultati.



La classifica dopo undici giornate di campionato



Sporting Forte dei Marmi 31, San Vitale Candia 24, Attuoni Avenza 19, Cinquale 18, Barbarasco 17, Azzurra 16, Spartak Apuane 15, Montagna Seravezzina 15, Academy Massa Montignoso 14, Palleronese 13, Vallizeri 12, Real Marina di Massa 11, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 2.



12° giornata



Anticipo venerdi 4/1/2019

Cinquale-Real Marina di Massa (Via Casola, 20,30, Alessio Bragoni di Carrara)



Programma gare, arbitro di sabato 5/1/2019

Palleronese-Vallizeri (“Lombardi”,14,30, Francesco Laganà di Carrara)

Attuoni.-Fosdinovo (“P. Deste”, 18,30, Diletta Pisi di Carrara)

Spartak Apuane-Azzurra (“Raffi”, 15,00, Alessandro Patanè di Carrara)

Sp. Forte dei Marmi-Barbarasco (“Aliboni”,14,30, Mattia Barsocchini di Viareggio)

Un.Montignoso-Mont.Seravezzina (“Via Casola”, 15,°°, Alessio Fatticcioni di Carrara)



Posticipo lunedi 7/1/2019

Academy M.Montignoso-San Vitale Candia (Via Casola, 20,30,)