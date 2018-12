Terza Categoria, presentazione della 10° giornata

Si parte da stasera con l'anticipo del venerdi

Terza Categoria - Il decimo turno viene spalmato in tre giorni. Si inizia con l’anticipo tra il Cinquale di mister Rino Ciregia, terza forza del campionato, che riceve nel consueto anticipo di questa sera i valligiani di Zeri, al terzultimo posto. I bicelesti di capitan Matteo Poli hanno messo in mostra il potenziale a disposizione nonostante siano passati solamente cinque mesi della nuova attività. Per gli ospiti di mister Fabiano Centofanti fino ad ora i risultati sono stati al disotto delle aspettative, un solo pareggio e tre stop in quattro partite, bottino assai magro con il reparto difensivo più colpito del girone.



Insidiose trasferte per il San Vitale Candia e Barbarasco, i massesi di bomber Giulianelli (foto) sono impegnati al comunale di Fosdinovo. I ragazzi del presidente/tecnico e giocatore Matteo Baldoni devono ancora trovare una “quadra” ma soprattutto una regolare continuità. Per il Barbarasco a calendario c’è inserita la seconda esterna consecutiva: con l’intento di riscattare lo scivolone subito contro la Montagna Seravezzina saranno ospiti dell’Academy Massa Montignoso (nel posticipo di lunedi sera a Marina di Massa).



La giornata presenta interessanti test di buon livello, quali la proibitiva trasferta del Real Marina di Massa in versilia, ospite della capolista Sporting; turno casalingo dell’Attuoni Avenza in cerca di riscatto contro i collinari della Montagna, gli avenzini dopo le negative decisioni del giudice sportivo in settimana sono scivolati al quinto posto del girone; stesse insidie per la Palleronese di mister Massimo Preti, in casa dello Spartak Apuane, e dell’Azzurra contro l’ultima della classe Unione Montignoso.



Programma gare, arbitro 10° giornata di andata



Venerdi 14/12/ anticipo

Cinquale-Vallizeri (Via Casola 20,30, Alessandro Patanè di Carrara)



Sabato 15/12/2018

Fosdinovo-San Vitale (“Comunale, 14,30, Andrea Valese di Carrara)

Attuoni- Montagna Seravezzina (“Deste”, 18,30, Diletta Pisi di Carrara)

Spartak Apuane-Palleronese (“Raffi”14,30, Simone Lorenzini di Carrara)

Sp. Forte dei Marmi-Real Marina di Massa (“Aliboni”,14,30, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Un. Montignoso-Azzurra (“Via Casola, 14,30, Alessio Bragoni di Carrara)



Lunedi 17/12/2018 posticipo

Academy M. Montignoso-Barbarasco (Via Casola, 20,30)