Terza Categoria, presentazione dell´ottavo turno

Stasera anticipo Cinquale-Spartak, domani le altre e lunedi il derby Academy M.M.-Real Marina di Massa

Terza Categoria - L’ottavo turno di Terza Categoria presenta alcuni match molto interessanti, iniziando dal confronto di questa sera tra il Cinquale e lo Spartak Apuane (foto). La squadra di mister Rino Ciregia, con una gara da recuperare, è chiamata a difendere l’ottima posizione di classifica contro i bianco rossi di mister Paolo Ulivi che nell’ultimo incontro hanno avuto ragione sull’Attuoni Avenza. Quindi sfida in ottica piazzamento per un posto nei play off.



Nella giornata “regolare” spicca il confronto dell’Allende tra il Barbarasco e il San Vitale Candia di mister Luca Bennati, anche in questo contesto i due club sono divisi da un solo punto: i granata del bomber Andrea Oligeri decisi a continuare l’ottimo percorso (3 vittorie e 4 pareggi) per rimanere a stretto contatto con la capolista; gli ospiti, che vantano quattro successi e tre sconfitte, cercheranno il colpaccio in Lunigiana per tentare di scavalcare i diretti concorrenti.



Primo severo esame del Vallizeri sul campo della capolista, la compagine valligiana reduce dal nulla di fatto interno contro il Fosdinovo avrà il compito più difficoltoso, non essere la vittima predestinata di turno, anzi cercare con qualche alchimia di mister “Juary”, per il bene del campionato rallentare la super marcia dello Sporting Forte dei Marmi.



Dopo l’inatteso stop nel derby con lo Spartak gli avenzini di mister Augusto Secchiari, scenderanno in campo per riscattare tale scivolone, riprendere la scalata alle posizioni di prestigio del girone. Sul rettangolo di via Covetta arrivano i versiliesi dell’Azzurra di mister Gianluca Giorgetti, intenti a recuperare i punti persi nell’ultimo turno interno contro il Barbarasco.



Infine impegni casalinghi per il Fosdinovo e Unione Montignoso, il team di mister e giocatore Matteo Baldoni ospita al comunale i lucchesi della Montagna Seravezzina, compagine che precede di due lunghezze i fosdinovesi: Perlongo e compagni sono doverosamente alla ricerca del secondo successo stagionale.



Il fanalino del girone Unione Montignoso, in forte debito con la fortuna, è necessariamente chiamato a fare il risultato.



Intatto sono state fissate le date di recupero, gare rinviate per il maltempo di venerdi 23 e sabato 24 dicembre:



Mercoledi 5/12/2018: Cinquale-Sporting Forte dei Marmi(Via Casola ore 18,°°)

Mercoledi 12/12/2018: Real Marina di Massa-M.Seravezzina(Via Casola,ore 18,°°)



Anticipo Venerdi 30: Cinquale-Spartak (Via Casola, 20,30, Daniele Cavallini di Carrara)



Programma gare, arbitro di sabato 1/12/2018



Barbarasco-San Vitale (“Allende”,15,°°, Giorgio Malacarni di Carrara)

Fosdinovo-M.Seravezzina (“Comunale”,14,30, Albino Berti di Carrara)

Attuoni-Azzurra (“P.Deste”, 14,30, Simone Lorenzini di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Vallizeri (“Aliboni”,14,30, Marco Cagnoli di Viareggio)

Un.Monmtignoso-Palleronese (“Lombardi”,14,30, Francesco Bianco di Carrara)



Posticipo Lunedi 3/12



Academy M.M.-Real Marina di Massa