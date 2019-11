Terza Categoria, presentazione 10° giornata

Terza Categoria - Fari puntati sul match-clou del decimo turno dove la neo capolista Montagna Seravezzina scende in Versilia, decisa a conservare il primato, in casa dell’Azzurra di mister Emiliano Bertelloni. I versiliesi stanno proponendo da diverse giornate un buon gioco ma raccolgono meno di quello che strada facendo seminano, cercheranno di rallentare la marcia dei collinari di mister Paolini. La compagine che può insidiare la squadra leader è lo Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi ospite dei gialloneri a Villafranca. I locali di mister Fabio Bellotti, reduci dal rinvio della partita in casa del Tirrenia Marina per il maltempo, hanno a disposizione due gare per risalire la precaria classifica: quella con i biancorossi apuani e quella di mercoledi 11 c.m. in casa del Tirrenia Marina.



Il consueto anticipo è quello della formazione dell’Fc.Montignoso (foto) di mister Enrico Mori che riceve la visita dei lunigianesi del Rangers Soliera, le due compagini sono alla ricerca di una giusta entità. L’inseguitrice Cerreto attuale terza forza del girone, fresca finalista di coppa Provinciale, ospita alla “Renella” il Versilia calcio dal pronostico agevole, poi avrà nel successivo recupero sul campo della Palleronese la possibilità di riportarsi a stretto contatto con il vertice.



Gara dell’ennesimo riscatto per i valligiani dello Zeri, per la formazione di mister Fabiano Centofanti, dopo le recenti battute d’arresto, per non allontanarsi troppo dalla vetta e dal girone dei play off, urge fare punti. A Tolaro sale la Palleronese, con l’obiettivo di uscire da Zeri con un risultato positivo.



Completa il turno odierno l’impegno esterno del Mulazzo, neo finalista della coppa provinciale, a “Remola” contro il san vitale Candia, e la sfida del fondo classifica tra la Tirrenia Marina e i lunigianesi del Fosdinovo.



Programma gare, arbitro della 10° giornata:



Venerdi 29/11/2019 anticipo:



Fc.Montignoso-Rangers Soliera (“Del Freo”, 20.30, Francesco Cecchini di Carrara)



Sabato 30/11/2019



Azzurra-Mtg.Seravezzina (“Aliboni”, 18.15, Michele Marsili di Viareggio)

Cerreto-Versilia (“Del freo”, 18.00, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Fosdinovo-Tirrenia Marina (Comunale, 14.30, Umberto Benedetti di Carrara)

San Vitale Candia-Mulazzo(“Remola, 14.30, Albino Berti di Carrara)

Vallizeri-Palleronese(“Tolaro”,14,30,Matteo Particelli di Carrara)

Villafranchese-Spartak Apuane (“Bottero, 14,30, Ravzan T. Baranga di Carrara)

Riposa : Academy Massa Montignoso