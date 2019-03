Terza Categoria, presentazione 10° giornata

Nell'anticipo del venerdi l'Attuoni passa a Seravezza grazie alle reti di Pollina e Brugioni

Terza Categoria - Assegnato il titolo di campioni provinciali ai versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, il torneo di Terza Categoria nelle rimanenti quattro giornate è improntato sulla corsa ad un posto sicuro nella griglia dei play off. Le squadre interessate al momento sono il San Vitale Candia (47pt) che ha svolto il ruolo di eterna seconda per quasi tutta la stagione, e dietro lotta serrata tra cinque compagini quali l'Attuoni (una partita in più) con 42 punti, il Barbarasco al quarto posto con 39 punti, e a scalare Azzurra (35), Spartak (34) e Academy a 33.



Nell'anticipo di venerdi tra la Montagna Seravezzina e l'Attuoni, il primo tempo si chiude 0-0 con molte occasioni per gli avenzini. Nella rirpesa al 20' vantaggio lucchese con Marrai Marco su rigore, reazione immediata del team di Augusto Secchiari che al 22' pareggia con il rientrante Pollina, di testa sotto misura. La rete del successo ospite arriva al 27' con Brugioni con un eurogol su mezza rovesciata.



Il calendario di oggi, propone la sfida all’Allende tra il Barbarasco di Dario Giorgi e l’Academy Massa Montignoso, dove gli ospiti sono decisi a sfruttare il buon stato di forma (due pareggi e tre successi nelle ultime cinque gare) mostrato nel recente posticipo contro l’Azzurra. Trasferta in lunigiana anche per lo Spartak Apune che sarà sale al “Lombardi” di Pallerone per cercare di incrementare la classifica con l’obiettivo di rimanere agganciato al carro che dovrebbe portare ai play off. Concludono il programma gare l’esterna dei neo campioni dello Sporting in casa del Real Marina di Massa, con l'intento di dare continuità alla splendida cavalcata e cercare di altri record. I confronti casalinghi del San Vitale contro il Fosdinovo e l’interessante match del Vallizeri contro il Cinquale, da qualche giornata il club guidato dalla coppia Lorenzetti-Poli ha perso il treno per i play off.



Programma gare, arbitro della 10° giornata di ritorno:



Venerdi 22 anticipo: Mont. Seravezzina-Attuoni 1-2



Sabato 23/3/2019



Azzurra-Un. Montignoso (“M.Aliboni, 18,30, Daniele Verona di Viareggio)

Barbarasco-Academy M.M. (“Allende”,15,00, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Palleronese-Spartak Apuane (“Lombardi”,14,30, Matteo Particelli di Carrara)

Real M. Massa-Sp. Forte dei Marmi (Via Casola,15,00, Matteo Puvia di Carrara)

San Vitale Candia-Fosdinovo (“Remola”, Fabio Marchi di Carrara)

Vallizeri-Cinquale (“Tolaro”, Francesco Bianco di Carrara)