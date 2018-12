Terza Categoria, posticipo ricco di reti tra Academy e Barbarasco

Finisce 3-3. Sintesi della gara con tabellini, risultati, classifica e prossimo turno

Terza Categoria - MARINA DI MASSA- Finisce 3-3 il porticipo del lunedi tra Academy Massa Montignoso e Barbarasco. Pareggio che sta un po' stretto ai locali che, dopo un buon inizio, vanno sotto per un rigore molto dubbio di Guadagnucci e realizzato da Oligeri. I bianconeri reagiscono e con una doppietta di Coppa, sempre in mischia, e il primo tempo si chiude con il risultato di 2-1. Nella ripresa una indecisione difensiva mette Oligeri nella possibilità di realizzare il pareggio. Quando tutto lasciava pensare che la partita finisse sul 2-2, nel finale grandi emozioni con un rigore per parte: prima per il Barbarasco con Oligeri (tripletta personale) e poi per i locali con Mengaroni per il definitivo 3 a 3.



Academy Massa Montignoso: Imelli, Orlacchio, Borghini, Coppa, Pelliccia (Baldini), Bertoneri, Guadagnucci, Peselli, Mengaroni, Pitanti (De Santis), Antompaoli (Chicca)

Marcatori: Oligeri, Coppa, Coppa, Oligeri, Oligeri, Mengaroni



Risultati 10° giornata



Cinaquale-Vallizeri 6-2 (anticipo)

Fosdinovo-San Vitale Candia 0-3

Attuoni-M.Seravezzina 3-0

Spartak Apuuane-Palleronese 6-3

Sp. Forte dei Marmi-Real Marina di Massa 4-2

Un. Montignoso-Azzurra 1-6

Academy M.Montignoso-Barbarasco 3-3 (posticipo)



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 27, San Vitale Candia 21, Cinquale 17, Azzurra 16, Spartak Apuane 15, Attuoni Avenza 15, Montagna Seravezzina 14, Barbarasco 14, Academy Massa Montignoso 13, Real Marina di Massa 11, Palleronese 10, Vallizeri, 9, Fosdinovo 7, Un. Montignoso 2.



Prossimo turno (22/12/2018)



Azzurra-Sp.Forte dei Marmi

Barbarasco-Fosdinovo

M.Seravezzina-Academy M. Montignoso

Palleronese-Cinquale

Real Marina di Massa-Attuoni

San Vitale-Sapartak Apuane

Vallizeri-Un. Montignoso.



Gli altri Tabellini



Cinquale-Vallizeri 6-2

Cinquale: Ricci, Baldi, Gabrielli,Francini, Grassi, Landucci, Mignani, Lenzetti, Masini, Scali, Rocca (Baccei, Baldini, Haregù, El Bannaoui, Pieroni) All. Ciregia

Vallizeri: Brunotti, Kadiu (65’ Ferrari), Stilo (41’ Khdim), Lastricci, Bestazzoni (73’ Tonelli), Conti, Giannotti, Pucci, Polloni, Giacopinelli, Gjoxhaj. All. Centofanti

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 9’ Gabrielli, 30’ Rocca, 37’ Rocca, 42’ Giannotti, 51’ Rocca, 61’ Polloni, 66’, 72’ El Bennaoui



Fosdinovo-San Vitale Candia 0-3

Fosdinovo: Zeni, Conti, Nuohass, Aquaro, Buglkiani, Morotti, Tenerani, Coraci, Perlongo, La Terra, Fusani (Cattozzi, Gomez, Donazza, Bertolini, Coppa, Cantoni, Baldoni, Della Valle) All. Baldoni M.

San Vitale C. : Baldini, Di Benedetti, Deda, Carlesi, Finelli, Sarno (60’ Della Pina J.), Donadel, Giulianelli, Aliboni, Conti, Rustighi (Della Pina, Ricci, Margarita, Gallia, Damiano, Bennati) All. Bennati

Arbitro: Valese di Carrara

Marcatori: 15’ Giulianelli, 55’ Aliboni, 66’ Conti



Attuoni-M.Seravezzina 3-0

Attuoni: Volpi, Prampolini, Menconi L.,Borghetti, Dell’Amico L.,Secchiari M., Esposito, Musetti, Lucetti, Da pozzo, Brugioni (Ambrosi, Ussi, Dell’Amico M. , Ceccarelli, Ghirlanda, Thneibat) All. Secchiari A.

M.Seravezzina: Bertoni, Consigli, Bacci, Rossi, Filiè, Mattei, Fiaschi,Tarabella N., Ricci, Tarabella A., Salvatori (Cagnoni F., Sacchelli, Bazzichi, Pellizzarri, Berti, Tovani, Maremmani, Cagnoni S.) All. Maganzi

Arbitro: Diletta Pisi di Carrara

Marcatori: 35’ Brugioni, 51’ Brugioni, 75’ Ceccarelli

Note: al 10’ espulso Mattei doppio giallo, 42’ Bazzichi per offese all’arbitro.



Spartak Apuane-Palleronese 6-3

Spartak Apuane: Tovani, Bianchi, Nicoletti, Cancello, Pacolini, Ulkivi, Maccarone, Mussi, Sodini, Tonlazzerini, Manfredi (Del Sarto, Alibani, Magnani, Mezzi, Marino, Marchini, Turba) All. Ulivi P.,

Palleronese: Zannardi, Amendola, Franchetti, Leka R., Baldini, Sisti, Leka L., Maraffetti, Guza, Sartini, Moisè (Ricci, Massour, Guerra, Costa, Diouf, Bucci, Giovi) All. Preti

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatori: 6’ Maccarone, 39’ Moisè, 54’ Maccarone, 55’ Manfredi, 57’ Maccarone, 69’ Tonlazzerini, 82’ Bianchi, 84’ Leka L., 90’ Moisè



Sp. Forte dei Marmi-Real Marina di Massa 4-2

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella E., Mattei, Manfredi, Pellicci, Bresciani 65’ Meucci, Coppedè (61’ Del Punta), Prosperi, Rosi (56’ Pardini) Maggi, Folliero, Alaimo (72’ Leonardini) (a disp. Federigi, Viti, Tarabella M., Toncelli) Picchi

Real M.Massa: Nardini, Lucchesi, Lofrese,Esposito, Cappè, Neri, Giusti, Tarantino, Panesi, Kumanaku, Lucchi (Del Freo, Dell’Amico, Zavaglia, Ravenna, Cucurnia) All. Vita

Arbitro: Lorenzi di Viareggio

Marcatori: 10’ Maggi, 21’ Panesi, 29’ Maggi, 48’ Cucurnia, 78’ Meucci (rig.), 89’ Maggi (rig.)



Un.Montignoso-Azzurra 1-6

Un. Montignoso: Viviani, Signorino, Lenzetti, Pardini, Serrouk, Asciuti, Giunta, Maretti, Grillotti, Bonfigli (Pallonetto, Pietri, Infantino) All. Mariotti

Azzurra: Michetti, Biancolani, Tognocchi, Bellè, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani A, Landi, Alberti, Polloni (Gazzoli, Bresciani M.,Coluccini,Viacava) All. Giorgini

Arbitro: Bragoni di Carrara

Marcatori: 2’ Alberti,45’ Alberti,63’ Landi,71’ Chioni, 83’ Bresciani, 86, Coluccini