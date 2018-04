Terza Categoria, play off: Mulazzo in finale

Dopo i tempi supplementari è il Cerreto che dice addio al sogno promozione. Grande cornice di pubblico al “Calani”

Terza Categoria - Mulazzo-Cerreto 2-2



Mulazzo: Leri, Bergamaschi, Mariani (117’ Boggi), Bellotti D. (67’ Luppi), Franchini, El Attifi, Giovannoni (91’ Gussoni), Cham, Esahraoui, Uberti (96’ Micheloni), Baciu (117’ Ribolla) (a disp. Padova) All. F.Bellotti

Cerreto:Bertoneri, Lazzini M. (116’ Della Pina), Spallanzani (78’ Rebughini), Gabrielli L., Farusi (78 Gabrielli M.), Pelliccia, Raffaelli (96’ Bellè), Venturini N., Venturini Gl. (91’ Rustighi) Guidi, Manfredi. (a disp. Trombella, Garcia) All. Bertelloni

Arbitro: Fantoni di Carrara

Marcatori: 73’ Giovannoni, 83’ Rebughini, 99’ Raffaelli, 105’ Gussoni

Note: al 52' espulso Guidi (C), 109' espulso Rebughini (C)



Groppoli- Ci sono voluti 120’ per decretare chi sfiderà in finale l’Atletico Podenzana. Dopo una semifinale combattuta e tirata fino al triplice fischio accede alla finalissima il Mulazzo di mister Fabio Bellotti, in virtù della miglior classifica avulsa. I blu cerchiati di mister Bertelloni salivano in lunigiana privi di due pedine vitali come il difensore Alessandro Lazzini e il portiere Simone Volpi, però nel contesto della partita queste assenze non si sono notate. Sicuramente l'episodio determinante in negativo per il Cerreto è stata l’espulsione di Guidi, quasi alla mezzora della ripresa, che alla lunga ha pesato nell’andamento della sfida. Nonostante le sanzioni avverse, sia nel tempo regolamentare che nel supplementare, i blu cerchiati presieduti dal fattivo Andrea Del Freo sono usciti a testa alta.



Cronaca



La prima occasione da gol della gara è per i padroni di casa con Giovannoni, che al 6’ calcia di poco alto sopra la traversa dal limite dell’area di rigore.



Poco dopo é il Cerreto a rendersi pericoloso con Venturini Nicola che cerca la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Il suo tiro è però respinto dalla linea difensiva rossoblu.



Sul finire della prima frazione sono da segnalare due calci di punizione, uno di Uberti e uno di Gian Luca Venturini ma entrambi non centrano di poco lo specchio della porta.



Nella ripresa al 52’ viene espulso Guidi per un fallo a gioco fermo su Davide Bellotti.



Al 60’ El Attifi si divora un gol clamoroso da pochi passi dalla linea di porta.



Al 73’ finalmente il Mulazzo riesce a passare in vantaggio con Giovannoni, che in tap in sfrutta al meglio l’assist di Baciu.



Dieci minuti dopo il Cerreto però pareggia con Rebughini in contropiede.



Si va dunque ai tempi supplementari.



Al 92’ Raffaelli segna il gol del provvisorio 2-1 si assist del solito Rebughini.



A questo punto i padroni di casa si gettano in avanti alla disperata ricerca del pari.



Pareggio che raggiungono al 105’, proprio sul finire del primo tempo supplementare, grazie al colpo di testa di Gussoni.



Al 109 vine espulso anche Rebughini del Cerreto che rimane in 9 uomini.



Gli ultimi 15’ minuti sono di controllo per i rossoblu, che così accedono alla finalissima contro i cugini dell’ Atletico Podenzana.



La Finalissima Popdenzana-Mulazzo si giocherà sabato 5 maggio in campo ancora da definire.