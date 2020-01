Terza Categoria, pari nel big-match Mtg.Seravezzina-Mulazzo

Terza Categoria - La seconda giornata dell’avvincente torneo di Terza Categoria è iniziata con la goleada dell’Academy contro i lunigianesi dei Rangers Soliera nel consueto anticipo del venerdi sera. Protagonista in assoluto il centravanti Lorenzo Masini autore del poker di gol che ha steso gli avversari. Nella giornata regolare esce un pareggio tra la Mtg. Seravezzina e il Mulazzo, risultato a vantaggio dal Cerreto che espugna il campo di Villafranca raggiungendo in testa al girone proprio i seravezzini. Perdono ancora contatto lo Spartak Apuane sconfitto tra le mura amiche dalla Palleronese e il Vallizeri battuto di misura dai versiliesi dell’Azzurra. Infine dopo diverse giornate ritorna a conquistare i tre punti l’Fc.Montignoso con il classico risultato all’inglese sul campo del Fosdinovo.



Questa sera alle ore 20.00 al "Raffi di Romagnanno si affronteranno Tirrenia Marina e Versilia, arbitra Daniele Panighini della sezione di Carrara.



Risultati 2° Giorn ritorno



Azzurra-Vallizeri 2-1

Mtg.Seravezzina-Mulazzo 1-1

Academy M.M.-Rangers Soliera 5-1

Spartak Apuane-Palleronse 0-2

Villafranchese-Cerreto 1-2

Fosdinovo-Fc.Montignoso 0-2

Ha riposato: San Vitale Candia



Classifica: Mtg. Seravezzina 34, Cerreto 34, Mulazzo 32, Spartak Apuane 30, Azzurra 30, Vallizeri 26, Palleronese 23, San Vitale Candia 22, Academy Massa Montignoso 22, Villafrachese 17,Fc.Montignoso 17, Versilia 15, Rangers Soliera 13, Tirrenia Marina 8, Fosdinovo 5.



Prossimo turno (1/2/2020): Cerreto-Fosdinovo, Fc.Montignoso-Academy M.M., Palleronese-Mtg.Seravezzina, Rangers Soliera-Tirrenia Marina, San Vitale Candia-Azzurra, Vallizeri-Villafranchese, Versila-Spartak Apuane, riposa: Mulazzo



Tabellini:



Academy M.M.-Rangers Soliera 5-1

Academy M.M. : Boni, Ledda, Giorgieri, Marchi(73’ Pucci), Bertonelli, Orlacchio, Borghini, Masini(85’ Guglielmi), De Santis(79’ Bangura), Antompaoli(59’ Della Pina) (a disp. Mosti, Lenzetti) All. Tarantola

Rangers Soliera :Ceci, Maraglia(48’ Matellini),Cini(66’ Ferrari), Moscatelli, Rossi, Bertolotti, Signanini, Argenti , Van Asselt, Serafini(58’ Lorenzani) a disp. Fornesi. All. Bambini/Velazquez

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 15’ Antompaoli, 38’ Masini, 40’ Masini, 67’ Mattellini,80’ Masini, 87’ Masini. Note : 90’espulso Moscatelli(R.S.) per doppia ammonizione



Fosdinovo-Fc.Montignoso

Fosdinovo : Morotti Cristian, Bugliani,Nouhass(29’ Mammalella),, Perlongo, Morotti Mattia,Conti(46’ Fusani), Della Croce, Baldoni(85’ Donazza), Lombardi(69’ Quintavalla), Cantoni,Stelitano. (a disp. Zeni, Castelli, Bartoletti) All. Baldoni

Fc.Montignoso : Di Maria, Bellè(80’ Tarabella), Giorgini,Tonarelli,Aldovardi(65’ Pucci), Ricci,Manfredi(80’ Bestazzoni9,Tenerini(87’ Filigheddu),Rocca, Silipo, Vita(50’ Antonioli)(a disp. Menchini,Fialdini, Mori Michael) All. Mori M.

Arbitro : Bianchi di Carrara

Marcatori :15’ Tenerini(rig.), 20’ Rocca



Azzurra-Vallizeri 2-1

Azzurra : Tonarelli, Viacava, Pardini,Biancalani,Quadrelli, Bigini, Navari, Venturini, Mandoli,Chioni,Cavalletti( Berti,Coluccini, Lazzini, Michetti, Granaiola, Rebughini) All. Bertelloni E./Landucci

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Bondi ,Chakir,Essahraoui Imad, Filippi, Giannotti, Ferrari, Borgheti,Manganelli,Toninelli( Fiorini,Gueye, Castellotti, Essahraoui Jamal) All. Della Bartolomea

Arbitro : Ricci di Viareggio

Marcatori : 2’ Cavalletti, 45’ Giannotti, 84’ Coluccini



Mtg.Seravezzina-Mulazzo 1-1

Mtg.Seravezzina : Bertoni,Lucchesi,Bacci,Fiaschi,Tovani,Mattei,Dal Porto, Pellegrini, Bazzichi,Tarabella F., Moscardini(Cagnoni F., Cagnoni S.,Filiè , Landi, Marrai, Pellizzarri, Salvatori)All. Paolini

Mulazzo : Ferrari, Belli, Vannini, Bergamaschi, Bianchi,Francini, Castellotti Emanuele, Baldassini,Baciu,Uberti Luccini( Tamagna,Boggi,Ribolla,Castellotti Alessandro,Bregasi)All. Giovannacci

Arbitro : Carulli di Viareggio

Marcatori : 24’ Baciu, 59’ Moscardini



Spartak Apuane-Palleronese 1-2

Spartak Apuane : Lenzi, Gianardi, Bernacca, Canciello, Marino,Ulivi T., Bertelloni, Nicoletti, Marchini Luca, Bertaccini,Tassinari(6’Bugliani) (Del Sarto, Tonlazzerini,Marchini Carlo P., Cervetti, Bianchi,Bugliani,Galizia )All. Ulivi P.

Palleronese : Rocchi, Bellacci, Lunini, Mastrini, Schiavone, Maraffetti, Bondi, Gerali, Guza, Moisè,Oligeri( Massour, Khdim, Amendola, Leka L., Leka R., Sisti, Diouf)All. Preti

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 28’ Maraffetti, 68’ Moisè, 83’ Ulivi T.



Villafranchese-Cerreto 1-2

Villafranchese : Madonna, Giansoldati,Mariani,Giubbani,Mandaliti, Caroli Riccardo, Caroli Luca, Chelotti, Zoppi, Trevisan, Polloni (Antoniotti, Bartolini, Cervara, Gabrielli, Fontana, Scudellari, Bregasi) All. Bellotti

Cerreto : Farina, Manfredi,Lenzetti,Albano,Spallanzani,Fruzzetti,Francini, Della Pina, Balloni, Conti,Aliboni( Angeliini, Bvaldi,Gassani C.,Baldini, Grossi, Gabrielli) All. Bertelloni P.

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 21’ Balloni, 38’ Conti, 58’ Fontana