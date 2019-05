Terza Categoria, oggi la finale playoff

Secchiari: "Paga il lavoro svolto di otto mesi, con tutte le problematiche di questa categoria" Goracci: "Vedo l'atteggiamento positivo, durante questa lunga sosta si sono allenati bene e con costanza"

Terza Categoria - Il campionato di Terza Categoria è giunto all’atto conclusivo. A disputare la finale play off sono gli avenzini dell’Attuoni e il San Vitale Candia in un match che potrebbe consentire alla vincente il salto di categoria. Si gioca questo pomeriggio in campo neutro e in gara secca presso il sintetico “Duilio Boni” di Fossone con inizio alle ore 16,30.



Per quanto riguarda il lato regolamento in caso di parità nei 90 regolamentari e con stesso esito anche nei due tempi supplementari sarà dichiarata vincente il San Vitale Candia in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Le due compagini arrivano all’atto finale dopo un ottimo percorso, il loro torneo iniziava con la sfida alla prima giornata, l’esordio premiava gli avenzini che vinsero di misura per 3-2. Nella gara a di ritorno il club di mister Luca Bennati si impose per 1-0 portando a sei punti il vantaggio sulla Polisportiva e da li iniziò il lungo inseguimento del team di avenza terminato con le otto lunghezze di margine, merito del San Vitale che ha viaggiato a gonfie vele, secondo solo all'inarrestabile Forte Dei Marmi. Le due contendenti hanno messo in mostra gli ottimi reparti, per il San Vitale Candia quello offensivo con 66 centri, mentre per gli avenzini quello difensivo come miglior difesa del torneo con 28 gol subiti.



Dai quartier generale dei due club le impressioni pre finale con due assoluti protagonisti della stagione: da una parte il direttore Sportivo massese Michele Goracci e dell'altra il navigato tecnico avenzino Augusto Secchiari (foto).



"Che dire – associa il d.s. bianco blu Goracci – i ragazzi sono giustamente “carichi”, li vedo con l'atteggiamento positivo, durante questa lunga sosta si sono allenati bene e con costanza. Credo che i giocatori con molta esperienza alle spalle, sabato nella sfida più importante siano di supporto per i ragazzi più giovani che naturalmente sono più tesi e nervosi e meno abituati a queste tipi di partite. Abbiamo avuto l’occasione di vedere l’Attuoni in gran spolvero con giocatori veloci e di qualità, di sicuro sarà una bella partita, visto che si può definirlo anche un “derby”, mi auspico che sia un buon spettacolo di calcio e di sport per il pubblico. Comunque vada mi sento in dovere a nome di tutto il sodalizio di ringraziare la squadra per la bellissima annata che è stata ricca di emozioni sin dalla prima giornata, cercheremo di centrare l’obiettivo più prestigioso”.



“ Sono orgoglioso per questo gruppo - dice il Secchiari - Per questo avvincente campionato, escludendo la squadra di Forte dei Marmi, oltre gal San Vitale vedevo come candidate per un piazzamento play off l’Azzurra, lo Spartak e il Cinquale. Arrivare ad una finale è sempre un importante traguardo sia per i protagonisti che per la società, portare una squadra di Avenza dopo molti anni in finale è una bella soddisfazione, alla fine “paga” il lavoro svolto di otto mesi, con tutte le problematiche di questa categoria, ma vi assicuro che è una impagabile gratificazione per quei giocatori che hanno sempre creduto in questo progetto.



Sabato 4 maggio 2019 Finale Play off: San Vitale Candia-Attuoni Avenza (“Duilio Boni” Fossone ore 16,30, arbitro Francesco Pucci di Carrara)