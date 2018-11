Terza Categoria, oggi in campo per il 4° turno

Lunedi 5 novembre il posticipo Academy-Spartak

Terza Categoria - Il quarto turno dell’interessante campionato di Terza Categoria propone il secondo match casalingo per la capolista solitaria Sportign Forte dei Marmi che ospita al “Dante Aliboni” l’Unione Montignoso di mister Nello Mariotti. I versiliesi viaggino a gonfie vele e sono alla ricerca del quarto acuto consecutivo, mentre gli ospiti, penultimi con solo due pareggi, tenteranno di rendere la vita difficile al team di mister Marco Picchi.



Le tre inseguitrici, distaccate di tre punti, hanno un calendario abbastanza insidioso. La polisportiva Attuoni, dopo il k.o. di Forte dei Marmi, riceve nel sintetico di Via Covetta il Cinquale che nel posticipo in notturna ha superato di misura il Fosdinovo. La matricola massese, con l’arrivo in panchina del navigato mister Rino Ciregia, sta iniziando a trovare la mentaltà vincente. I biancocelesti di Matteo Poli e compagni hanno “pagato” lo scotto della categoria e dovrebbero avere tutte le carte in regola per riuscire a svolgere un campionato di medioalta classifica.



L’azzurra di mister Gianluca Guiorgini sale a Minazzana per l’atteso derby collinare contro la Montagna Seravezzina. Oltre il prestigio della strapaesana, in palio per gli ospiti la conferma del secondo posto, per i locali invece riscattare in fretta lo stop di Pallerone e far valere il fattore campo in tutti i sensi.



Come l’Azzurra anche il San Vitale Candia (foto) è atteso dal derby contro i “cugini” del Real Marina di Massa, il team di mister Andrea Vinazzani, reduce da due scivoloni consecutivi, è alla ricerca del secondo successo tra le mura amiche. Gli ospiti, forti delle due vittorie consecutive, sono intenti a rimanere agganciati al treno delle protagoniste del girone e centrare la terza vittoria per proiettarsi nella scia della capolista, che ospiterà la giornata successiva sul campo di Remola.



Stesso obiettivo è quello dell’ambizioso Spartak Apuane che ha nel mirino le zone alte della classifica. Nel posticipo di lunedi sera è ospite dell’Academy Montignoso per un delicato test.



Infine dei due derby di terra lunigianese. Il Fosdinovo di mister Matteo Baldoni, compagine attualmente in fondo alla classifica e in debito con la dea bendata, dopo l’inattesa sconfitta con il Cinquale riceve al comunale i cugini della Palleronese, che nell’ultimo turno hanno rotto il ghiaccio vincendo la prima gara stagionale contro la M.Seravezzina, quindi gara aperta a qualsiasi risultato. L’altro derby della giornata è quello inedito tra il Barbarasco e il Vallizeri, le due compagini si sono gia affrontate due volte in occasione della Coppa Toscana, con una vittoria per parte. Ora i locali di mister Fabiano Centofanti, dopo aver assaporato la vittoria, intendono proseguire il loro progetto stilato in estate, bisogna vedere cosa ne pensano Oligeri & soci.



Programma gare, arbitro di sabato 3 novembre 2018



Barbarasco-Vallizeri (“Allende” ore 14,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Fosdinovo-Palleronese (“Comunale”,ore 14,30, Alessio Bragoni di Carrara)

M.Seravezzina-Azzurra (“Minazzana”,ore 14,30, Andrea Mugnaini di Viareggio)

Attuoni-Cinquale (“P.Deste”,ore 18,30, Francesco Laganà di Carrara)

Real Marina di Massa-San Vitale (“Via Casola,ore 15,00, Vincenzo Smecca di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Un.Montignoso (“Aliboni”, ore 14,30, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)



Lunedi 5 novembre 2018 Posticipo



Academy M.M.-Spartak Apuane (“Via Casola, ore 20,30)