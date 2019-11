Terza Categoria, nuovo cambio al vertice

Terza Categoria - L’avvincente torneo di Terza Categoria regala l’ennesima giornata ricca di emozioni, solo quattro le partite giocate causa maltempo, cambia nuovamente la testa della classifica, al comando ci sono i collinari della Mtg.Seravezzina (foto) che mettono a referto la sesta vittoria (seconda consecutiva). In virtù del pareggio interno dell’ex capolista Spartak Apuane contro l’Azzurra e il rinvio del Cerreto in quel di Pallerone, il team di mister Giuseppe Paolini balza in vetta.



L’undicesimo turno si è aperto con il largo successo dell’Academy di Riccardo Montaresi sui lunigianesi del Fosdinovo: i bianconeri trascinati da uno ispirato Armando De Santis (tripletta) abbattono i biancorossi del tecnico/giocatore Matteo Baldoni, nei primi 45 minuti il match della “Renella” era già in archivio. Tre punti che permettono ai montignosini di affacciarsi alle porte della zona dei play off, in evidenza il reparto offensivo di Matteo Antompaloi & soci con 15 centri nelle ultime tre partite. Il sabato, regolare falcidiato dal maltempo, ha visto la disputa di sole tre gare: i successi della Mtg. Seravezzina e del Mulazzo mentre è divisione di punti tra lo Spartak e Azzurra nel “fango” di Marina di Massa.



La giornata era focalizzata sul match di Via Casola dove i biancorossi di mister Paolino Ulivi avevano l’impegno di mantenere il primato, non ci sono riusciti per merito dei versiliesi dell’Azzurra, compagine che dopo un inizio di campionato assai negativo (tre sconfitte consecutive e riposo), stà risalendo la classifica con convincenti prestazioni. L’attesa sfida inizia con gli ospiti subito protesi nella metà campo apuana, nella prima mischia il tiro di Ricci è murato, poco dopo ritenta la conclusione su calcio di punizione dal limite, anche questa volta la palla è respinta dalla barriera. Nel capovolgimento di fronte Magnani sfrutta una indecisione generale della retroguardia avversaria, si invola verticalmente e batte De Vita. Lo Spartak trovato il vantaggio prova ad alzare il baricentro, l’incursione e diagonale di Bertaccini fa la barba al palo. La risposta dei versiliesi è nel tiro da fuori di Ricci e la doppia conclusione di Venturini è senza esito. Nella ripresa gli ospiti appaiono più propositivi costringono i biancorossi sulla difensiva, nelle prime battute rischiano l’autorete, De Vita con una prodezza evita il gol sul colpo di testa del compagno Alibani. La costante pressione degli avversari viene premiata quasi alla mezzora di gioco, prima Chioni colpisce in pieno la traversa, successivamente Ricci con una girata non fallisce il bersaglio per il gol del pareggio. Nel finale i versiliesi provavano con le ultime energie il colpaccio, le peggiorate condizioni del terreno gli sforzi dei ventidue in campo si giungeva al triplice fischio con la divisione dei punti.



La neo capolista Mtg. Seravezzina ha sfruttato nel migliori dei modi il successo sui massesi del San Vitale Candia, ritorna alla vittoria davanti ai propri sostenitori con il premio del primato in classifica. Il match di Minazzana inizia con il vantaggio lampo di Lucchesi Diego, imitato dal cannoniere Federico Tarabella (dodicesimo centro) tiro da fuori nell’angolo alto. Il forcing locale porta al terzo gol di testa sottomisura ancora firmato da Lucchesi. Prima dell’intervallo e in apertura di ripresa Contadini accorcia il risultato riaprendo il match con una doppietta, nel finale Pellegrini con una girata di testa ristabilisce le distanze, mentre Bongiorni Nicolò dagli undici metri calcia fuori il gol del possibile 3 a 4.



Infine successo con il minimo scarto del Mulazzo nel combattuto derby contro i cugini del Vallizeri, a decidere la strapaesana è stato l’ex di Filvilla, Luca Baldassini su assist di Baciu. Il sesto risultato positivo del team di mister Fabio Giovannacci proietta i rossoblu al quarto posto in piena zona play off.



Risulatati 9° giornata:



Academy M.M.- Fosdinovo 7-1



Mtg.Seravezzina-San Vitale Candia 4-2



Mulazzo-Vallizeri 1-0



Palleronese-Cerreto rinviata



Spartak Apuane-Azzurra 1-1



Tirrenia Marina-Villafranchese rinviata



Versilia-Fc.Montignoso rinviata



Ha riposato : Rangers Soliera





Classifica: Mtg. Seravezzina 20, Spartak Apuane 19, Cerreto (*) 16, Vallizeri 15, Mulazzo 15, Academy Massa Montignoso 13, San Vitale Candia 12, Azzurra 10, Rangers Soliera 9, Palleronese(*) 8, Fc. Montignoso 7, Fosdinovo 5, Villafranchese (*)5, Versilia (*)5, Tirrenia Marina (*)4.

Note: (*) una gara in meno



Prossimo turno: (29/11/2019) Azzurra-Mtg.Seravezzina, Cerreto-Versilia, Fosdinovo-Tirrenia Marina, Fc.Montignoso-Rangers Soliera, San Vitale Candia-Mulazzo, Vallizeri-Palleronese,Villafranchese-Spartak Apuane.

Riposa: Academy Massa Montignoso.



Tabellini:



Academy M.M.-Fosdinovo 7-1



Academy M.M.: Imelli, Della Pina(26’st. Orlacchio), Giorgieri(75’ Lenzetti), Coppa, Mosti, Sagramoni, De Santis, Pitanti, Masini(62’ Mengaromni), Bertonelli, Antompaoli(59’ Lorenzetto) (a disp. Belloni,Manfredi,Borghini) All. Montaresi



Fosdinovo: Zeni(37’ Morotti C.), Conti, Nouhass, Donazza(31’ Castelli), Morotti M., Baldoni, Cafà Luigi, Cantoni(63’ Peonia), Di Benedetto, Fusani(27’ Cafà Marco) (a disp. Corsini) All. Baldoni



Arbitro : Cecchini di Carrara



Marcatori : 18’ Masini, 20’ De Santis, 32’ Giorgieri (rig.),36’ De Santis, 12’ st. Antompoaoli, 30’st. De Santis, 43’ Cantoni, 45’ st. Lenzetti





Mtg.Seravezzina-San Vitale Candia 4-2



Mtg.Seravezzina: Bertoni, Lucchesi Giuseppe, Bacci, Fiaschi,Tovani, Mattei, Tarabella Alessio(69’ Tarabella Michele), Pellegrini, Marrai Marco,Tarabella federico, Lucchesi Diego (a disp. Cagnoni Fabio, Cagnoni Simone, Landi, Marrai Michele, Sacchelli, Tarabella Michele, Bazzichi) All. Paolini



San Vitale Candia : Lupetti, Di Benedetti, Deda, Berti(60’ De Melo), Ricci, Poli Mariano, Donadel, Sarno, Bongiorni Nicolò, Contadini, Bongiorni Diego (a disp. Tonarelli, Gallia, Finelli, De Melo, Fazzi, Monti,Carlesi, Lorieri).



Arbitro : Lorenzi di Viareggio



Marcatori : 2’ Lucchesi D.,18’ Tarabella F..,23’ Lucchesi D.,37’ Contadini,50’ Contadini, 81’ Pellegrini.



Note : all’86’ Bongiorni N. (Sv.)calcia fuori un calcio di rigore, 87’ espulso portiere Bertoni (Mtg.)per doppia amminizione





Mulazzo-Vallizeri 1-0



Mulazzo: Ferrari, Belli(81’ Ribolla) , Franchini, Bianchi, Vanninin(46’ Luccini), Cham, Luppi(60’ Uberti), Baldassini, Castellotti, Gussoni(46’ Ferrara), Baciu.All. Giovannacci



Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Ricci(44’ Conti), Lastrucci, Coppola, Es Sharaoui Imad(70’ Ferrari), Giannotti, Zuccarelli, Es Sharoui Jamal(60’ Gueye), Manganelli, Toninelli(62’ Drago) All. Centofanti



Arbitro : Sergiampietri di Carrara



Marcatori : 73’ Badassini



Note : Espulso Lastrucci del Vallizeri





Spartak Apuane-Azzurra 1-1



Spartak Apuane : De Vita, Galizia, Bernacca, Alibani, Marino, Guadagni(71’ Marchini Carlo), Marchini Luca, Baldini, Magnani( 46’ Baldoni), Bertaccini( 61’ Tassinari), Bianchi (a disp. Lenzi, Sow, Santini, Dia Tallo,Cervetti) All. Ulivi P.



Azzurra : Tonarelli, Pardini, Tognocchi, Biancalani, Quadrelli, Bigini, Mosti, Venturini, Ricci, Chioni(75’ Bresciani), Coluccini(55’ Mandoli) (a dsip. Bertoneri, Viacava, Pelliccia, Rebughnini, Michetti, Gabrielli) All. Landucci



Arbitro : Particelli di Carrara



Marcatori : Magnani, 74’ Ricci