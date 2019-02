Terza Categoria, nessun pareggio e quattro vittorie esterne

L’anticipo va al Cinquale della nuova coppia di mister Lorenzetti-Poli

Terza Categoria - Il girone di Terza Categoria è quasi arrivato a metà del girone di ritorno. Durante il suo cammino si consacra sempre più la compagine versiliese dello Sporting Forte dei Marmi che sabato ha riscattato il mezzo passo falso di sette giorni prima in casa del San Vitale. La squadra leader di mister Marco Picchi, dopo le fatiche infrasettimanali di coppa, ritorna alla vittoria nel fortino dello Spartak Apuane, campo inviolato fino ad oggi. Il secco tre a zero può trarre in inganno, in quanto i biancorossi di mister Paolino Ulivi sono stati vivi per quasi tutto il match. Nella prima mezzora i locali con Ulivi e Maccarone hanno impensierito in due occasioni Federigi, a dimostrazione del buon approccio degli apuani. Prima del riposo Rosi mette il primo sigillo della giornata, approfittando un rimpallo, lo Spartak non ci sta e continua a guidare il gioco. Nella ripresa il copione del match non cambia, i versiliesi sfruttano le uniche occasioni, sugli sviluppi di un angolo la girata di Celentano è imprendibile per Tovani. Nel finale il neo entrato Prosperi spegne definitivamente le speranze di recupero degli apuania.



Continua senza sosta l’inseguimento del San Vitale Candia. Dopo il buon pari in casa della capolista, la formazione di mister Luca Bennati rifila cinque schiaffi alla Montagna Seravezzina, consolidando il secondo posto, sempre alle consuete dieci lunghezze dalla vetta. I biancocelesti partono forte mettendo in chiaro le loro intenzioni, già nel doppio vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il poker firmato dalla doppietta di Bongiorni, gli ospiti si fanno vivi con il gol della bandiera di Tarabella.



Terzo risultato positivo e secondo acuto consecutivo per l’Attuoni di mister Augusto Secchiari che espugna il campo della rimaneggiata Palleronese con il solo guizzo di Lucetti a metà della prima frazione. Successo che consente agli avenzini di rafforzare il terzo posto a più due dal lanciatissimo Barbarasco, vittorioso a Marina di Massa. I granata di Dario Giorgi mettono a referto il quinto successo consecutivo, terzo in esterna, nonostante l’assenza del bomber Andrea Oligeri, le due reti portano la firma di Paolo Gerali intervallate dal pareggio dei Massesi con il solito Brian Kumanaku.



A ridosso dei piani nobili insegue la coppia Azzurra-Cinquale. I versiliesi di Giorgini solo in piena zona Cesarini hanno la meglio su un mai domo e ben organizzato Fosdinovo con la doppietta di Alberti.



Dopo diverse giornate torna alla vittoria ontro il fanalino del girone Unione Montignoso il Cinquale affidato alla coppia Luca Poli e Andrea Lorenzetti, giocatore e dirigente. Risultato messo in cassaforte nella prima parte con tre reti, nella sagra del gol del secondo tempo in evidenza la doppietta del centravanti Andrea Rocca. Tre punti che permettono al Cinquale di credere ancora di far parte del girone dei play off, al momento lontani solo due lunghezze.



Continua a fare punti l’Academy Massa Montignoso che torna dalla trasferta di Zeri con un convincente poker di gol, vittoria che permette ai bianco neri di Riccardo Montaresi di agganciare la Palleronese e Montagna Seravezziana. Nel pirotecnico match di Coloretta al doppio vantaggio firmato da Antompaoli e Mengaroni i valligiani riaprivano la sfida con il promettente Michele Polloni. Prima dell’intervallo Coppa ristabiliva le distanze, il solito Giannotti teneva vivo il match riaprendolo nuovamente, a metà della ripresa ancora Mengaroni chiudeva i conti siglando il quarto punto.



Risultati (6^ giornata)



Cinquale-Un.Montignoso 7-2

Azzurra-Fosdinovo 2-0

Palleronese-Attuoni 0-1

Real Marina di Massa-Barbarasco 1-2

San Vitale Candia-Mont.Seravezzina 5-1

Spartak Apuane-Sp.Forte dei Marmi 0-3

Vallizeri-Academy M.Montignoso 2-4



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 51, San Vitale Candia 41, Attuoni 35, Barbarasco 33, Azzurra 29, Spartak Apuane 28, Cinquale 27,Montagna Seravezzina 24, Palleronese 24,Academy Massa Montignoso 24,Vallizeri 16, Real Marina di Massa 16,Fosdinovo 16, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (2/3/2019) Barbarasco-Azzurra, Fosdinovo-Vallizeri, Montagna Seravezzina-Real Marina di Massa, Attuoni-Spartak Apuane, Sporting FDM-Cinquale, Unione Montignoso-San Vitale Candia,(4/3/2019) Academy M.Montignoso-Palleronese



Tabellini



Cinquale-Un.Montignoso 7-2

Cinquale: Ricci, Scali, Baldini, Mignani, Pellicia, Giorgetti, Lenzetti, Francini, Rocca, Masini, El Bannaoui( Mori, Haregù, Baccei, Poli) All. Lorenzetti-Poli

Un.Montignoso:Viviani, Moriconi, Lenzetti, Giunta, Rebaa, Giorgeri, Signorino, Bertilorenzi, Infantino, Bonfigli, Asciutti (Pallonetto, Pjetri,Lorenzoni) All. Giunta

Arbitro: Puccinelli di Carrara

Marcatori: 17’ Francini, 28’ Lenzetti, 36’ Rocca, 52’ Signorino, 69’ Ricci(aut.)71’ El Bannaoui, 80’ Rocca, 83’ Baldini, 45’ Rocca.



Azzurra-Fosdinovo 2-0

Azzurra: Michetti, Polloni,Tognocchi, Quadrelli, Pardinmi, Bresciani I., Chioni, Duccini (70’ Bresciani M.), Landi, Alberti, Coluccini (55’ Mandoli) All. Giorgini.

Fosdinovo: Zeni, Conti (46’ Corsini), Nouhass, Tenerani, Morotti Mattia, Cantoni, Baldoni (69’ Castelli), Peonia (46’ Baldini), Bernardinmi (73’ Perlongo), Fusani (87’ Donazza) All. Baldoni M.

Arbitro: Verona di Viareggio

Marcatori: 90’+2’ E 90’+4’ Alberti



Pelleronese- Attuoni 0-1

Palleronese: Ricci, Diouf, Franchetti,Leka, Mastrini, Amendola, Massour (78’ Guerra), Moisè, Guza, Sartini, Diallo ( a disp. Zannardi, Bucci) All. Preti

Attuoni: Volpi, Guzzonato, Menconi, Pierami (72’ Dell’Amico), Pappagallo, Secchiari S., Brugioni, Musetti (81’ Prampolini), Lucetti (60’ Ussi), Da Pozzo, Esposito (a disp. Ambrosi, Thneibat) All. Secchiari A.

Arbitro: Lorenzini di Carrara

Marcatori: 25’ Lucetti



Real Marina di Massa-Barbarasco 1-2

Real Marina di Massa: Nardini, Marchi, Cappè, Lucchesi, Lofrese, Neri, Tarantino, Tognocchi, Dell’Amico, Kumanaku, Fialdini (Pratali, Zavaglia, Giusti, Ravenna) All. Guazzelli

Barbarasco: Cavalier Doro, Maloni, Puppi, Trippa, Giansoldati, Ture, Bertoli, Gerali Paolo, Yanchuk, Bondi, Giromini (Casciari, Gerali Manuel, Lunini, Magnanini, Gabrielli) All. Giorgi

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 28’ Gerali Paolo, 62’ Kumanaku, 83’ Gerali Paolo



San Vitale Candia-Mont.Seravezzina 5-1

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Bongiorni, Ricci (Della Pina J.), Finelli, Berti (Della Pina A.), Contadini (Donadel), Giulianelli, Aliboni, Conti, Rustighi (Damiano) (a disp. Romani, Lorieri, Deda) All. Bennati

M.Seravezzina: Bertoni, Marrai M., Bacci, Fiaschi (Marrai N.), Rossi, Mattei (Marrai M.), Consigli, Tarabella A. (Sacchelli), Pellizzarri, Tarabella N., Salvatori (Cagnoni S., Mazzei) All. Cagnoni F.

Arbitro: Berti di Carrara

Marcatori: 25’ Contadini, 40’ Bongiorni, 46’ Rustighi, 55’ Donadel, 61’ Bongiorni, 85’ Tarabella N.



Spartak Apuane-Sporting F.d.M. 0-3

Spartak Apuane: Tovani, Galizai, Nicoletti, Alibani, Marino,Ulivi T., Maccarone, Marchini, Magnani, Tonlazzerini, Mussi (Del Sarto, Alberti, Andreani, Jacob, Pacolini, Turba, Canciello) All. Ulivi P.

Sporting F.d.M.: Federigi, Mattei, Tarabella, Pelliccia, Meucci, Lorenzoni, Celentano, Pardini (60’ Leonardi), Rosi(65’ Prosperi), Folliero, Macchiarini (67’ Lorenzi) (Viti, Prosperi) All.Picchi

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Marcatori: 38’ Rosi, 55’ Celentano, 77’ Prosperi,



Vallizeri-Academy M.M. 2-4

Vallizeri: Bertoni M., Kadiu, Stilo, Lastrucci, Pucci, Ferrari, Giannotti, Manganelli, Polloni, Toninelli, Gjoxhaj (Ferrari A. Coppola, Conti, Bertyoni A.,Scudellari) All.Centofanti

Academy M.M.: Ambrosini, Lorenzetti, Orlacchio, Coppa, Mosti, Gaina, Della Pina, Guadagnucci, Mengaroni, De Santis, Antompaloi (Diouf, Ceragioli, Sagramoni, Pitanti) All. Montaresi

Arbitro: Bombarda di Carrara

Marcatori: 22’ Antompaoli, 28’ Mengaroni, 32’ Polloni, 42’ Coppa, 44’ Giannotti, 63’ Mengaroni.