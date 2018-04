Terza Categoria, Mulazzo-Cerreto per un posto in finale

Sabato 28, Groppoli ore 16,00. Le parole dei due tecnici

Terza Categoria - Andato in archivio l’avvincente campionato di Terza Categoria, è il momento degli spareggi. A calendario quest'oggi la gara di semifinale play off tra il Mulazzo e la matricola Cerreto, partita secca in casa dei rosso blu di mister Fabio Bellotti, in virtù di una miglior differenza reti (dato che le due squadse hanno tewrminato il lolto campionato a parimerito con 56 punti. In caso di parità nei due tempi regolamentari, tempi supplementari, dopodichè ninte rigori ma accederà alla finale la squadra che ha giocato in casa. Va da se che per i blucerchiati del presidente Andrea Del Freo è d’obbligo uscire dal “Calani” di Groppoli con una vittoria.



In casa blu cerchiata è iniziato il conto alla rovescia subito dopo l’ultima fatica del campionato, successo meritato contro la vincente del girone Sportign Pietrasanta.



I due allenatori incontrati tracciano un bilancio della stagione e non fanno pre tattica per l’atteso evento:



Mister Emiliano Bertelloni che campionato è stato?



“Nonostante le mille problematiche che hanno condizionato la nostra prima stagione e nello stesso tempo contraddistinto il nostro operato, specialmente nel girone di ritorno, siamo molto contenti del nostro percorso. La squadra è partita con obiettivi ben definiti, nella prima parte del girone è stata sempre in scia delle prime tre compagini. Con gli inserimenti di alcune pedine nella finestra del calciomercato invernale, specialmente dei due Venturini e del fantasista Manfredi, il nostro organico ha notevolmente aumentato il tasso tecnico, i frutti sono stati immediati. Poi abbiamo raggiunto il primo obiettivo, la conquista della coppa di categoria. Nel girone di ritorno abbiamo lasciato per strada solo quattro punti con due pareggi, il resto tutte vittorie. Con un team alla prima esperienza nei dilettanti non è stato facile restare dietro alle due “lepri “ Atletico Podenzana e Mulazzo.



In palio il secondo obiettivo della stagione. A che punto è il termometro dei blu cerchiati, che semifinale sarà?



Non è una missione impossibile, siamo consapevoli che dalla nostra parte abbiano a disposizione un solo risultato, uscire dall’aeroporto” di Groppoli con un successo. Arriviamo a questo atteso appuntamento con alcune defezioni, non saranno della partita l’esperto nostro portiere Simone Volpi e il difensore Michele Lazzini, due pedine vitali. Cercheremo di sopperire a queste pesanti assenze, con alcune modifiche tecnico tattiche, saliremo al “Calani” concentrati e consci dei nostri mezzi, nonostante la forza degli avversari, quel che conterà ancor di più sarà l’approccio alla sfida.



Nel quartier generale dei rosso blu lunigianesi l’allenatore Fabio Bellotti è parecchio sintetico: La nostra stagione è stata entusiasmante sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che tattico e aggiungo con orgoglio anche disciplinare, componente che da un valore aggiunto e soprattutto una buona carta d’identità al club che alleno da quest’anno. Nelle ventisei giornate disputate abbiamo subito un solo stop nella lontana seconda giornata, in casa della squadra che poi si è aggiudicato il campionato. Qualche punto lasciato nei derby con le nostre “cugine”, vedi il doppio pareggio con l’Atletico Podenzana, e il nulla di fatto a Fosdinovo e Barbarasco. Tutto sommato dopo una cavalcata del genere siamo arrivati a giocarsi un’ intera stagione in 120°, sono fiducioso del “mio” gruppo, i due risultati su tre a disposizione non debbano trarre d'inganno, vorremmo sfruttare tutte le nostre armi, cercheremo di giocare a calcio che è la cosa fondamentale eonorare al meglio il nostro operato.



Le probabili formazioni



Mulazzo: Leri, Boggi, Ribolla, Bergamaschi, Uberti, Micheloni, El Attifi, Jamal, Giovannoni, Gussoni, Baciu (Luppi, Del Rio, adova, Cham, Ricci, Bellotti D.)

Cerreto: Bertonei, Elisei, Trombella, Gabrielli, Spallanzani, Pelliccia, Raffaelli, Venturini Gl., Rebughini, Manfredi, Venturini N. (Guidi, Romano, Fubiani, Farusi, Lazzini A.Garcia, Monti, Della Pina)

Arbitro: Simone Fantoni della Sezione di Carrara