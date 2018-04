Terza Categoria, Mulazzo-Cerreto in semifinale play off

La giornata è stata caratterizzata da molti addii al calcio giocato, come Granai (Spartak Apuane), Frediani (Attuoni Avenza) e Carlesi (San Vitale Candia)

Terza Categoria - Terminato il campionato con lo Sporting Pietrasanta campione con tre giornate d’anticipo, l’ultimo turno dell’avvincente torneo ha decretato gli accoppiamenti play off: al secondo posto solitario l’Atletico Podenzana che attenderà in finale la vincente tra il Mulazzo e il Cerreto terzi a pari punti, i quali si scontreranno nella semifinale secca in casa del Mulazzo, dovuta alla miglior differenza reti dei rosso blu.



Il team di mister Yuri Angeli ha concluso l’ottimo campionato con l’ennesima vittoria interna, consolidando la seconda piazza. La sfida al “Panigaccio”, nel derby contro lo Sporting Pontremoli, è stata decisa nel secondo tempo da una tripletta dell’attaccante GianLuca Ricci. Il Cerreto chiude la stagione con un risultato di prestigio, rimanda battuto niente meno che i freschi campioni versiliesi con una singolare tripletta di Roberto Rebughini, conquistando il secondo obiettivo stagionale dei blu cerchiati. Da segnalare nelle file del Cerreto l’esordio con gol del diciassettenne Pasquale Romano.



Identico traguardo anche per il Mulazzo di mister Fabio Bellotti, rifila una cinquina di reti ai “cugini” dell’O.M.Pontremoli, a referto per i rosso blu le due doppiette di Giovannoni e del rientrante bomber lunigianese Sebastian Baciu.



Ha conservato la quinta posizione l’Attuoni Avenza di mister Augusto Secchiari che prevale di misura sullo Spartak del collega Paolo Ulivi. Nel derby di via Covetta al vantaggio di Da Pozzo risponde Tommaso Ulivi e nel finale il rapido Brugioni regala in tre punti agli avenzini. Al termine consegnata targa a ricordo per Manuele Frediani che dice stop al calcio giocato. Stessa cerimonia per il giocatore dello Spartak Alessio Granai che chiude la carriera nello stesso campo dell’esordio, dove aveva iniziato 20 campionati fa: cori, fumogeni e striscione al suo indirizzo.



Nella quaterna di gol del San Vitale Candia sul rimaneggiato Fosdinovo si è svolta una singolare festa, tutti i giocatori con la maglia n.4 sono andati versola rete dove si trovava il capitano Marco Carlesi (squalificato per quel turno) per festeggiare il suo addio al calcio.



Chiude con un successo il Marina di Massa di mister Guazzelli: al vantaggio ospite di Lorenzelli i bianco neri prendono in mano la gara e ribaltano il risultato con i punti di Antompaoli, e dei subentrati Ulivi e Tognini.



Dopo tanta astinenza chiude con in tre punti la sua prima stagione l’Academy Montignoso di mister Montaresi, rimandando battuti i granata della Palleronese con i sigilli di De Santis e Coppa.



Risultati



Mulazzo-Barbarasco 5-0

San Vitale Candia-Fosdinovo 4-0

Academy M.M.-Palleronese 2-1

Marina di Massa-Paradiso 3-1

Attuoni Avenza-Spartakn Apuane 2-1

Atl.Podenzana-O.M. Pontremoli 3-0

Cerreto-Sp.Pietrasanta 4-1



Classifica Finale: Sp.Pietrasanta 63, Atl.Podenzana 62, Mulazzo e Cerreto 59, Attuoni 45, Spartak Apuane 36, Barbarasco 34, San Vitale Candia 31, Fosdinovo 26, Pallleronese 22, Paradiso 20, Sporting O.M. Pontremoli 19, Academy M.M. 17, Marina di Massa 16.