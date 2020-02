Terza Categoria, mercoledì finalissima di Coppa

Terza Categoria - Mercoledì 19 febbraio sul rettangolo di gioco del "Quartieri" di Aulla va in scena la finalissima di Coppa Provinciale di Terza Categoria. Alle ore 20.30 in campo per il più grande appuntamento di febbraio il Cerreto di mister Bertelloni, già campione nell’edizione 2018, e il Mulazzo di Giovannacci, rispettivamente prima e terza in classifica in campionato. Una finale che rispecchia dunque l’andamento del campionato che negli ultimi anni ha alzato tantissimo la qualità.



Come di consueto saranno presenti le più importanti cariche del calcio provinciale tra le quali il Presidente FIGC Andrea Antonioli che consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice (foto). Nella passata edizione il trofeo è andato al Barbarasco che ha battuto ai calci di rigore il Real Marina di Massa.