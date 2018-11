Terza Categoria, match-clou nell’anticipo Cinquale-Sporting Forte dei Marmi

L’Attuoni all’esame Spartak, attese sfide tra San Vitale-Un.Montignoso e Real Marina di Massa-Seravezzina

Terza Categoria - Molto interessante il settimo turno del campionato di Terza Categoria, che propone nell’anticipo presso il rettangolo di Marina di Massa la super sfida tra il Cinquale e la capolista Sporting Forte dei Marmi. Il giorno dopo, nel programma regolare, spiccano le delicate trasferte dell’Attuoni in casa dello Spartak Apuane e della ritrovata Academy Montignoso in Lunigiana.



Grande appuntamento per la partita di cartello tra la terza forza del girone Cinquale e la prima della classe Sp. Forte dei Marmi: toccherà al team di mister Rino Ciregia cercare di rallentare la marcia di versiliesi. Il compito di capitan Matteo Poli sulla carta appare difficile ma i bicelesti intendono proseguire nella loro striscia positiva iniziata dalla terza giornata con l’obiettivo di avvicinarsi al vertice quanto prima. Gli ospiti che giornata dopo giornata hanno messo da parte un consistente e rassicurante vantaggio, cercheranno di aumentare il gap.



Dopo aver ripreso la corsa di risalita, la Polisportiva Attuoni è attesa dal delicato test in casa dello Spartak Apuane: la compagine biancorossa in questo inizio di stagione ha raccolto ben poco di tutto quello che ogni gara ha seminato, il team di mister Paolo Ulivi ancorato al quartultimo posto del girone, per dare un concreto senso al campionato ha l’obbligo di invertire la rotta di marcia.



La quarta forza del torneo Barbarasco ancora imbattuta, come la compagine leader, scenderà in Versilia per misurarsi contro l’Azzurra, diretta aspirante ai play off. Insidiosa trasferta si prospetta per l’Academy Montignoso al “Lombardi” di Pallerone: i locali di mister Massimo Preti da diverse giornate sono alla disperata fame di punti.



Concludono il programma odierno le gare interne del San Vitale Candia opposto al fanalino Unione Montignoso e del Real Marina di Massa in cerca di riscatto dopo lo scivolone di Barbarasco contro la Montagna Seravezzina.



Anticipo venerdi 23 (ore 20,30)



Cinquale-Sp.Forte dei Marmi, Francesco Pucci di Carrara



Programma gare, arbitro di sabato 24/11/2018



Azzurra-Barbarasco (“Aliboni”,18,30, Alessandro Agostini di Viareggio)

Palleronese-Academy M. Montignoso (“Lombardi”,14,30, Simone Lorenzini di Carrara)

Vallizeri-Fosdinovo (“Coloretta”,14,30, G. Malacarni di Carrara)

Real Marina di Massa-M. Seravezzina (“Via casola,15,°°, Alessandro Patanè di Carrara)

San Vitale Candia-Un. Montignoso (“Remola”,14,30, Diletta Pisi di Carrara)

Spartak Apuane-Attuoni (“Raffi” 15,°°, Alessio Bragoni di Carrara)