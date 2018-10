Terza Categoria, Marina di Massa corsara a Pallerone

Un convincente poker alla prima di campionato. Tutti i risultati della prima giornata

Terza Categoria - ASD PALLERONESE-REAL MARINA DI MASSA 0-4

PALLERONESE: Ricci, Baldini, Giovi, Leka R., Sisti, Bestazzoni (Vc), Migliore (67'Amendola), Maraffetti(C), Leka L., Mastrini, Sartini (65'Bregasi).All. Preti Massimo. A DISPOSIZIONE: Zannardi, Massour, Guerra, Costa, Bucci, Guza.

MARINA DI MASSA: Nardini, Giroletti (64'Bugliani), Zavaglia, Del Freo, Lofrese, Tarantino (Vc), Antompaoli (92'Marchi), Fialdini (C) (86'Simonini), Cucurnia (85'Tognini), Kumanaku, Lucchi. All. Vinazzani Andrea. A DISPOSIZIONE: Neri, Giusti.

ARBITRO: Sig. Festa di Carrara.

MARCATORI: 13' Fialdini (R), 46' Antompaoli, 58' e 90' Kumanaku

AMMONITI: 42' Bestazzoni (P), 61' Giroletti(M), 66' e 70' Leka R.(P)

ESPULSI: 46' Mister Preti (P), 70' Massagg. Arrighi G.(P) 70'Leka R.(P).



PALLERONE-: Risultato inequivocabile per il Marina di Massa che nella prima di campionato vince e convince nel difficile campo della Palleronese.



Padroni di casa mai entrati in partita, al 13' sacrosanto il rigore per un atterramento in area e Fialdini che realizza l'1-0. Poche altre occasioni da entrambe le parti fino al 46' quando un errore difensivo mette Antompaoli davanti a Ricci che con un bel tiro al volo silgla il 2-0. Nella ripresa la squadra ospite è protagonista con belle giocate e si porta sul 4-0 finale con una doppietta di Kumanaku.



Gli altri risultati della prima giornata



Attuoni Avenza-San Vitale Candia 3-1

Cinquale-Barbarasco 0-0

Spartak Apuane-Montagna Seravezzina 1-1

Sp. Forte Dei Marmi-Massa Montignoso 4-1

U. Montignoso-Fosdinovo 0-0

Vallizeri-Azzurra 0-1