Terza Categoria, Maraffetti si mette i guantoni e vola in porta

Terza Categoria - La bellezza della Terza Categoria è che ogni turno regala colpi di scena incredibili che divertono a appassionano i sostenitori, per questo sempre più presenti in tribuna. Nella partita di sabato 18 gennaio tra Palleronese e Tirrenia i locali per problemi vari si sono trovati senza portieri. Così il difensore centrale Daniele Maraffetti, classe 1972 (e questa è già una notizia), ha preso la palla al balzo e a 48 anni ha deciso di schierarsi nell'unico ruolo che non aveva mai fatto nella sua lunga carriera.



La Palleronese ha vinto la gara per 3-0 con le reti di Moise, Gerali e Oligeri, ma non sono mancati gli interventi di Maraffetti che in almeno due occasioni si è tuffato deviando la palla, tra lo stupore e gli applausi di tutti i presenti.



Per chi non lo sapesse Maraffetti è una leggenda del calcio lunigianese che nella sua lunghissima carriara ha giocato praticamente ovunque, tra Serie D, Eccellenza e Categorie minori.