Terza Categoria, lo Sporting Forte dei Marmi senza avversari

Tutte vittoriose le inseguitrici Attuoni, Cinquale, Barbarasco e San Vitale

Terza Categoria - Dopo sei turni di campionato il girone di terza categoria consacra la capolista Sporting Forte dei Marmi, i versiliesi di mister Marco Picchi mettono in archivio l’ennesima vittoria consolidando il primato sempre a più sei sugli avversari. Lontana sei lunghezze tiene il passo la polisportiva Attuoni al secondo acuto consecutivo, tallonata dalla rivelazione Cinquale, in serie positiva da quattro partite. A ridosso delle prime tre si riaffacciano in piena zona play off il Barbarasco, seguito dal San Vitale Candia e dall’Azzurra. Il girone degli spareggi potrebbe essere modificato in caso di successo dei lunigianesi in casa dell’Academy nel posticipo. Nella parte bassa della graduatoria nessuna compagine conquista un punto, l’unica speranza è nelle mani dei bianco neri dell’Academy Montignoso di mister Riccardo Montaresi che questa sera nel posticipo di Marina di Massa (ore 20,30) possono muovere la classifica.



Risultati 6 giornata



Barbarasco-Real Marina di Massa 3-0

Fosdinovo-Azzurra 0-1

Montagna Seravezzina-San Vitale Candia 3-5

Attuoni-Palleronse 4-1

Forte dei Marmi-Spartak Apuane 5-1

Un. Montignoso-Cinquale 2-3

Posticipo lunedi 19/11(ore 20,30) Academy M.Montignoso-Vallizeri



Classifica: Sp.Forte dei Marmi 18, Attuoni 12, Cinquale 11, Barbarasco 10, San Vitale Candia 9, Azzurra 9, Real Marina di Massa 9,Vallezeri 7, Montagna Seravezzina 7, Spartak Apuane 6, Fosdinovo 5, Academy M.Montignoso 5, Palleronese 4, Un. Montignoso 2



Prossimo turno

23/11/2018: anticipo Cinquale-Sporting Forte dei Marmi

24/11/2018: Azzurra-Barbarasco, Palleronese-Academy M.Montignoso, Real Marina di Massa-M.Seravezzina, San Vitale Candia-Un. Montignoso, Spartak Apuane-Attuoni, Vallizeri-Fosdinovo



Tabellini



Barbarasco-Real Marina di Massa 3-0

Barbarasco : Cavalier Doro, Lunini(73’ Gerali P.),Puppi, Trippa, Giansoldati,Bondi, Gerali M(84’ Chiocca), Nanti( 78’ Maloni),Yanchuk, Giromini(74’ Signanini),Oligeri(84’ Bertoli)(Casciari, Cini, Ture, Magnanini)All. Giorgi

Real M.Massa : Nardini, Marchi, Cappè, Lucchesi, Lofrese, Fialdini, Antompaoli, Tarantino, Bugliani,Kumanaku, Lucchi(Pratali, Ravenna, Girolettii, Zavaglia, Neri, Cucuirnia) All. Vinazzani

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatori : 24’ Oligeri, 52’ Oligeri(rig.), 83’ Gerali P.



Fosdinovo-Azzurra 0-1

Fosdinovo : Zeni, Conti, Nouhass, Aquaro, Bugliani, Tenerani,Cantoni, Coraci, Coppa, La Terra, Perlongo(Morotti, Bertolini, Morelli, Cattozzi, Baldoni)All. M. Baldoni

Azzurra : Michetti, Biancalani, Tognocchi, Quadrelli ,Pardini, Bigini, Polloni, Duccini, Coluiccini, Albeerti, Bresciani M.( Granaiola, Pillon, Chioni, Mandoli, Gazzoli, Bellè, Bresciani L.) All. Giorgini

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatore : 48’ Coluccini



M.Seravezzina-San Vitale 3-5

M.Seravezzina : Bertoni, cagnoni, Bacci, Filiè (Sacchelli),Rossi, Mazzei, Marrai, Mattei, Maremmani(Berti),Pellegrini, Pellizzarri( a disp.Ricci, Salvadori)All. Maganzi

San Vitale : Baldini, Di Benedetti, Deda, Fazzi, Finelli,Novani,Donadel, Giulianelli,Aliboni, Conti, Bongiorni( Romani,Contadini)All. Bennati

Arbitro : Gravina di Viareggio

Marcatori : 1’ Bongiorni, 15’ Aliboni, 35’ Giulianelli,40’ Pellegrini, 55’ Giulianelli, 69’ Pellizzarri, 81’ Sarno, 90’ Mazzei



Attuoni-Palleronese 4-1

Attuoni : Tortelli, Bernacca, Borghetti(81’ Della’Amico), Pierami, Pappagallo, Musetti(83’ Prampolini), Brugioni, Ussi, Esposito(80’ Ghirlanda),Da Pozzo(78’ Lucetti),Menconi N.(Ambrosi, Giuliani, Menconi M.)All. Secchiari

Palleronese :Ricci, Leka R., Franchetti, Mastrini,Baldini,Sisti,Diouf(46’ Amendola), Maraffetti, Sartini(46’ Migliore), Bregasi, Leka L.( Zannardi,Guerra, Massour, Bucci)All. Preti

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 7’ Esposito, 14’ Da Pozzo (rig.),27’ Esposito, 39’ Da Pozzo, 61’ Migliore.



Sp.Forte dei Marmi-Spartak Apuane 5-1

Sp.Forte dei Marmi : Tarabella, Prosperi, Manfredi, Pelliccia, Lorenzioni, Brasciani , Celentano, Rosi,Maggi,Folliro,Macchiarini(Federigi,Poli)All. Picchi

Spartak Apuane :Tovani, Bianchi, Nicoletti, Alberti, Marino, Ulivi T., Maccarone, Alibani, Fubiani, Sodini(Del Sarto, Galizia, Marchini, Borsalino, Martisca, Turba) All. Ulivi P.

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 20’ Macchiarini, 50’ Maggi, 54’ Macchiarini,69’ Rosi,79’ Maggi, 88’ Pacolini

Note : al 41’ pt. Espulso per doppia ammoniz. Fubiani



Un. Montignoso-Cinquale 2-3

Un. Montignoso: Viviani, Pardini, Battolla, Giunta, Basteri, Bonfighli, Guiorgeri, Grillotti, Lorenzetti, Ceccarelli, Rebaa(Baudoni, Lorenzoni, Pallonetto, Pietri, Infantino, Suignorino, Maretti) All. Mariotti

Cinquale : Ricci, Gabrielli G., Gabrielli J., Grassi, Baldi, Baldoni,El Bannaoui, Ceragioli, Masini, Poli, Rocca(Ciregia, Coli, ,Francini, Lenzetti, Giannini, Mori, Giorgetti)All. Ciregia R.

Arbitro : Patanè di Carrara

Marcatori : 30’ Masini,41’ El Bannaoui, 50’ Rebaa,52’ Giunta, 54’ Rocca.