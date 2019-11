Terza Categoria, lo spartak sale in vetta

Terza Categoria - La due giorni dell’avvincente campionato di Terza Categoria ha riservato molte emozioni e colpi di scena. La capolista Cerreto non va oltre il pareggio sull’ostico campo della Mtg.Seravezzina mentre l’altra prima della classe Vallizeri inciampa in casa dello Spartak Apuane che raggiunge la vetta. Nell’anticipo del venerdi sera l’Academy con un gol per tempo a ragione di una inarrendevole Azzurra, penalizzata non poco dalla direzione arbitrale.



Il settimo turno si era aperto con il successo del team di mister Riccardo Montaresi sui versiliesi dell’Azzurra, il match giocato sotto una incessante pioggia, condita da lampi tuoni, premiava i locali con i punti di Mengaroni dopo venti minuti e nel recupero il definitivo due a zero di Coppa. Gara condizionata da alcune clamorose sviste del direttore di gara, come l’espulsione di Mosti per gli ospiti e diverse decisioni dubbie, gli ospiti nel corso del match hanno trovato di fronte un Imelli superlativo che ha negato in più occasioni la rete ai versiliesi.



Il piatto forte del sabato regolare presentava la sfida in altura tra i lucchesi della Montagna Seravezzina e il quotato Cerreto: divisione dei punti al termine di un intenso e vibrante confronto, caratterizzato da diverse ammonizioni e due espulsioni. Partita aperta e viva fino all’ultimo secondo del recupero. I gialloneri di Paolini iniziano forte, vanno avanti con il diagonale di Berti, subito “annullato” dagli ospiti dalla perla su calcio di punizione di Conti. Prima dell’intervallo i gialloneri si riportavano in vantaggio con il cannoniere della squadra Federico Tarabella (nono centro stagionale) dagli undici metri, per fallo su Berti. I blucerchiati rispondevano allo scadere con la massima punizione trasformata da Conti (doppietta), per atterramento di Aliboni. Nella ripresa le due squadre si annullavano a vicenda, i collinari perdevano per infortunio due pedine come Giannecchini e Pellegrini, abbassando il baricentro della squadra. Ci pensava il portiere Bertoni a sventare due tiri ravvicinati e salvare la porta e il risultato.



Il colpaccio del giorno è quello dello Spartak che assapora il primato storico dopo quattro anni di attività. Riesce a ribaltare lo svantaggio dei valligiani dello Zeri, siglato dal solito Giannetti, la rimonta porta la firma dell’intramontabile Turba, pareggio su rigore e gol partita nel finale. Per i lunigianesi secondo k.o. consecutivo nelle ultime due trasferte, il team di mister Fabiano Centofanti ha lasciato per strada quei punti che gli permettevano di conservare il primo posto solitario, ora il podio è condiviso in tre.



Da segnalare la costante risalita dei mulazzesi di mister Fabio Giovannacci, vittoria di misura ma meritata sull’Fc. Montignoso acuto determinante soprattutto per la classifica, ora i rossoblu si sono affacciati al quarto posto. Tornano alla vittoria i granata di mister Massimo Preti, dopo aver recuperato qualche pedina la Palleronese, vince nettamente l’inedito derby contro i cugini di Soliera, in evidenza la doppietta del talentuoso Moisè.



Si registra l’unica vittoria esterna della giornata che è quella del San Vitale Candia che conferma l’ottimo trend positivo con tre vittorie consecutive, il successo con la Tirrenia Marina, dove l’assoluto protagonista è stato il portiere massese Lupetti, è firmato dai due Bongiorni Nicolò e Diego.



Infine il Fosdinovo annerisce la casella delle vittorie battendo in rimonta i gialloneri della Villafranchese che presentavano in panchina il nuovo allenatore Fabio Bellotti. Al vantaggio di Bregasi su punizione rispondevano i castellani di Matteo Baldoni con i punti tutti nella ripresa, di Fusani dagli undici metri, Aquaro e dal neo entrato Corsini.



Risultati 7° giornata:



Academy M.M.-Azzurra 2-0

Fosdinovo-Villafranchese 3-1

Mtg.Seravezzina-Cerreto 2-2

Mulazzo-Fc.Montignoso 1-0

Palleronese-Rangers Soliera 3-0

Spartak Apuane-Vallizeri 2-1

Tirrenia Marina-San Vitale Candia 1-2

Ha riposato : Versilia calcio



Classifica: Vallizeri 15, Cerreto 15, Spartak Apuane 15, Mtg. Seravezzina 14, San Vitale Candia 12, Mulazzo 11, Academy Massa Montignoso 9, Palleronse 7, Azzurra 6, Fc.Montignoso 6, Rangers Soliera 6, Versilia Calcio 5, Fosdinovo 5,Tirrenia Marina 4, Villafranchese 4.



Prossimo turno (sabato 16/11/2019):

Azzurra-Tirrenia Marina

Cerreto-Mulazzo

Fc.Montignoso-Palleronese

Rangers Soliera-Versilia

San Vitale Candia-Spartak Apuane

Vallizeri-Mtg.Seravezzina

Villafranchese-Academy M.M..

Riposa : Fosdinovo





Tabellini:



Academy M.M.-Azzurra 2-0

Academy M.M. : Imelli, Orlacchio, Giorgieri, Sorrentino,Mosti Gianni, Ledda, De Santis, Borghini, Masini, Bertonelli, Antompaoli (Belloni, Coppa, Pitanti, Della Pina, Vignali, Lorenzetti, Peselli, Mengaroni) All. Montaresi

Azzurra : Tonarelli, Pardini,Toignocchi, Biancalani,Quadrelli,Bigini,Mosti Andrea, Venturini, Ricci, Chioni,Coluccini( Bertoneri, Viacava, Mandoli, Bresciani, Pelliccia, Rebughini, Michetti) All. Bertelloni

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 19’st. Mengaroni , 90+2’ Coppa

Note : 30’ espulso Mosti Andrea (A)



Fosdinovo-Villafranchese 3-1

Fosdinovo : Morotti C., Della Valle, Castelli(75’ Donazza),Aquaro,Morotti M.,Bugliani,Cafà(63’ Corsini), Di Benedetto,(46’ Della Valle), Stelitano, Stelitano ,Fusani( a disp.l Baldoni M., Trabucchi) All. Baldoni M.

Villafranchese : Varoli, Cervara, Mariani,Caldi,Mandaliti V.,Giacopinelli,Caroli L.,Mandaliti M., Bregasi,Trevisan, Gabrielli Nicolò,(Giubbani, Botti, Bartolini, Gabrielli Thomas, Petriccioli,Trapani)All. Bellotti

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 4’ Bregasi, 51’ Fusani(rig.),57’ Aquaro, 87’ Corsini



Mtg.Seravezzina-Cerreto 2-2

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Lucchesi G.,Bacci, Lucchesi D., Tovani, Mattei, Giannecchini(11’st. Bazzichi), Pellegrini (69’ Tarabella Michele), Berti(78’ Tarabella Alessio), Tarabella Federico, Moscardini( a disp, Cagnoni F.,Balderi, Cagnoni S., Marrai Michele, Marrai Marco) All. Paolini

Cerreto : Rebellino, Baldini, Gabrielli, Lenzetti(15’st. Francini), Albano, Spallanzani, Raffaelli(27’st. Baldi), Manfredi, Aliboni, Conti, Rubino(a disp. Farina, Grossi, Balloni, Della Pina) All. Bertelloni P.

Arbitro : Della Valle di Viareggio

Marcatori : 16’ Berti, 22’ Conti, 35’ Tarabella F.(rig.), 43’ Conti(rig.)



Mulazzo-Fc.Montignoso 1-0

Mulazzo : Ferrari, Belli, Ribolla(67’ Vannini), Bianchi, Francini, Chamj, Uberti(81’ Castellotti E.), Baldassini, Castellotti E.(89’ Tamagna), Ferrara(78’ Greco), Baciu(a disp. Boggi, Bregasi,Della Brtolomea, Gussoni, Luppi) All. Giovannacci

Fc. Montignoso : Di Maria, Menchini, Nicoletti, Giorgini, Aldovardi, Manfredi, Rustighi(56’ Tenerini), Tognocchi, Rocca, Borsalino(81’ Poggi),Vita(a disp. Bellè, Cinquini, Batti, Tonarelli, Baldini)All. Mori

Arbitro : Cavallini di Carrara

Marcatori : 55’Cham



Palleronese-Rangers Soliera 3-0

Palleronese : De Francesco, Diouf(86’ Franchetti), Bellacci, Mastrini(89’ Montani), Leka R.,Sisti, Leka L.(80’ Amendola), Maraffetti,Guza(73’ Sartini), Moisè, Oligeri(a disp. Seidi, Massour, Diallo)All. Preti

Rangers Soliera : Ceci, Argenti R.(80’ Argenti D.), Maraglia, Goeders (72’ Serafini), Moscatelli(72’ Cini),Micheli(62’ Ferrari),Mandorlini, Bertolotti, Signanini, Contarino (46’ Loranzani)( a disp. Elisei,Lombardi,Van Asselt, Mattellini) All. Bambini-Velqazquez

Arbitro : Bombarda di Carrara

Marcatori : 13’ Leka L., 37’ Moisè, 78’ Moisè



Spartak Apuane-Vallizeri 2-1

Spartak Apuane : De Vita, Canciello, Bernacca, Guadagni, Marino,Ulivi T., Gavarini, Marchini, Baldoni, Turba, Magnani (Lenzi, Bianchi, Bertaccini, Albani, Tassinari,Baldini,Cervetti, Galizia)All. Ulivi P.

Vallizeri : Brunotti C.,Kadiu, Ricci, Lastrucci, Essaharaoui Imad, Toninelli, Giannotti, Zuccarelli,Geye, Manganelli, Essaharaoui Jamal( Fiorini, Conti, Ferrari, Fontana, Coppola, Casttellotti)All. Centofanti

Arbitro : Bragoni di Carrara

Marcatori : 34’ Giannotti, 40’ Turba, 78’ Turba(rig.)

Norte : Al 38’st. Espulso Canciello



Tirrenia Marina-San Vitale Candia 1-2

Tirrenia Marina : De nardi, Del Freo, Neri(68’ Cappè), Lofrese, Fialdini, Giusti, Morelli, Vita, Giorgieri, Kumanaku, Lucchi(75’ Grande),( a disp. Dell’Amico, Manfredi,Savino) All. Giusti

San Virale Candia : Lupetti, Gallia(67’ Damiano), Deda, Berti, Poli, Ricci, Donadel, Sarno, Bongiorni N., Contadini, Bongiorni D.(72’ Monti) (a disp. Tonarelli, Fazzi,De Melo, Del Mancino, Finelli) All. Lampitelli

Arbitro : Sidane di Carrara

Marcatori : 10’ Bongiorni N., 61’ Bongiorni D., 76’ Kumanaku