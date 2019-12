Terza Categoria, lo Spartak in casa dell’Academy per difendere il primato

Terza Categoria - A due settimane dalla chiusura dell’anno solare 2019 l’avvincente campionato di Terza Categoria presenta un’interessante giornata, con sfide per l’alta classifica e quelle per il girone dei play off, dove le due capoclassifica giocano il lo primato a distanza.



Lo Spartak Apuane di Paolo Ulivi anticipa il 12° turno in casa dell’Academy Massa Montignoso, nel nuovo “Del Freo” sono cadute squadre come Vallizeri e Azzurra, fortino inaccessibile per il club di mister Riccardo Montaresi sul quale è ancora imbattuto. Sabato il Cerreto riceve sullo stesso impianto l’altra squadra di Montignoso per un altro tesissimo derby, i rossoblu di Enrico Mori. Ennesimo esame di continuità per i blucerchiati di mister Paolo Bertelloni, dopo il netto successo in lunigiana sul campo dei Rangers Soliera. La terza forza del girone Mtg. Seravezzina sarà di scena al comunale di Fosdinovo per il testacoda di giornata. Le altre inseguitrici Mulazzo e Vallizeri saranno impegnate nelle due strapaesane, il primo derby è tra i valligiani di zeri opposti ai Rangers Soliera, mezzora dopo sarà la volta del Mulazzo in casa della Villafranchese al mitico “Bottero” . I gialloneri di Fabio Bellotti hanno due gare a disposizione per tornare nelle posizioni che contano. In odor di play off ci sono l’Azzurra e il San Vitale Candia, i versiliesi di mister Emiliano Bertelloni ospitano i lungianesi della Palleronese, in crisi di risultati ma non di gioco, mentre il San vitale riceve la visita del Versilia Calcio, test per sulla carta abbordabile.



Venerdi 13/12/ 2019, anticipo

Academy M.M.-Spartak Apuane (“Del Freo” 21,°°,Giorgio Malacarni di Carrara )



Sabato 14/12/2019



Azzurra-Palleronese (“Aliboni”, 18,15, Joe Dalessandro di Viareggio)

Cerreto-Fc.Montingoso (“Del Freo”, 17,30, Daniele Verona di Viareggio)

Fosdinovo-Mtg.Seravezzina (Comunale,15,00, Giacomo Sergiampietri di Crarrara)

San Vitale Candia-Versilia (Remola, 14,30, Giorgio Puccunelli di Carrara)

Vallizeri-Rangers Soliera (Tolaro, 14,30, Deaniele Cavallini di Carrara)

Villafranca-Mulazzo (Bottero, 15,00, Francesco Cecchini di Carrara)

Riposa: Tirrenia Marina



Mercoledi 11 dicembre: Tirrenia Marina-Villafranchese 1-5

Tirrenia Marina: De Nardi,Lucchesi, Lofrese, Lucchi, Cappè, Tarantino, Morelli, Neri, Giorgieri, Kumanaku, Cima (Del Freo, Ciuffi, Dell’Amico, Grande, Zavaglia, Tongiani, Mamone, Colle)A ll. Giusti

Villafranchese: Varoli, Caroli Riccardo, Ricci, Giubbani, Mandaliti Vincenzo, Giacopinelli, Caroli Luca, Chelotti, Brregasi, Fontana, Polloni (Pucci, Bartolini, Mandaliti Matteo,Gabrielli) All. Bellotti

Arbitro: Carulli di Viareggio

Marcatori: 5’ Giorgeri, 23’ Caroli R., 32, Mandaliti V., 41’ Polloni, 45’ Fontana, 75’ Bregasi (rig.)

Note: Al 50’ De Nardi para rigore a Bregasi



E’ terminato con il largo successo della Villafranchese in casa del Tirrenia Marina l’ultimo dei recuperi relativi alla nona giornata del 23 novembre scorso quando erano state rinviate tre gare per l’impraticabilità dei campi.

Il recupero dei Ronchi si è aperto con il vantaggio della Tirrenia Marina con Giorgieri dopo soli cinque minuti, i lunigianesi dopo venti minuti pareggiano con Riccardo Caroli che riprende una corta respinta del portiere su punizione del fratello Luca. Alla mezzora arriva il vantaggio con Mandaliti di testa su punizione da posizione decentrata di Caroli. Passano pochi minuti e il nuovo acquisto ex Vallizeri Michele Polloni porta a tre le marcature con un preciso tiro su lancio calibrato di Bregasi dai venticinque metri. Prima dell’intervallo i gialloneri spingono ancora, calano il poker con l’altro nuovo arrivato Raffaele Fontana che finalizza un veloce scambio sull’asse Giubbani-Fontana-Chelotti.



La ripresa si apre con il penalty a favore degli ospiti con Bregasi, il tiro dagli undici metri viene parato da De Nardi, il largo vantaggio dei lunigianesi permetteva loro di congelare il match, nel finale da segnalare il quinto punto con Bregasi su calcio di rigore che questa volta non falliva.



Nuova classifica: Cerreto 25,Spartak Apuane 25, Mtg.Seravezzina 23, Mulazzo 19, Vallizeri 19, Academy Massa Montignoso 16, San Vitale Candia 15,Azzurra 14, Fc.Montignoso 13, Rangers Soliera 9, Villafranchese 8, Palleronese 8, Tirrenia Marina 7, Versilia Calcio 6, Fosdinovo 5.