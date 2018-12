Terza Categoria, la Palleronese vede svanire il miracolo negli ultimi secondi

Domani si gioca il secondo recupero, in campo Real Marina di Massa e Montagna Seravezzina

Terza Categoria - I riflettori dell'ultimo turno erano puntati sul match di cartello del “Lombardi” di Pallerone e i locali non hanno tradito le aspettative, i granata di mister Massimo Preti hanno disputato la miglior gara della stagione contro la prima della classe ma il miracolo è svanito negli ultimissimi secondi: sotto nelle prime battute riescono nei quindici finali a rimettere in parità il difficile confronto contro i versiliesi e quasi allo scadere il vantaggio che premia il forcing dei locali con Leka Lucian, dal 90’ in poi si vede un nuova partita, nei primi cinque minuti di recupero lo Sporting pareggia su calcio di rigore, con Alaimo, e nei successivi altri cinque trova il terzo gol quello della vittoria con il bomber Macchiarini. Nell’acceso extra time vengono espulsi due giocatori locali e in precedenza uno per ospiti dalla panchina. Nonostante l’incredibile sconfitta, condizionata anche da svariati errori arbitrali, da segnalare l’ottima prestazione della Palleronese che presentava il nuovo acquisto Gabriele Moise, prelevato dal Monzone.



A ridosso della “lepre” Forte dei Marmi tiene il passo il San Vitale Candia che nell’inedito derby din Remola regola con un poker di gol il Cinqualem privo del faro Matteo Poli. La formazione di mister Luca Bennati mette in archivio il quinto acuto consecutivo, prezioso successo che permette al club massese di continuare la rincorsa al momento solitaria alla vetta. Il Cinquale nonostante lo stop mantiene la terza posizione con un punto di vantaggio sul Barbarasco che è stato fermato da una ritrovata Montagna Seravezzina, al secondo successo consecutivo con una gara da recuperare in casa del Real Marina di Massa. Per il team di mister Dario Giorgi non è bastato l’ennesimo gol del rientrante bomber lunigianese Andrea Oligeri, i granata presentavano il nuovo arrivato Sacha Varanini, ex delle giovanili della Carrarese, Monti e Fivizzanese.



In terza fila in compagnia con altre due squadre (Barbarasco e M.Seravezzina) rimane in scia l’Attuoni che incassa il secondo pareggio di fila: in vantaggio sul campo del Vallizeri con Lapo Esposito, viene raggiunti nel finale dal punto del subentrato Nicolò Conti. Nelle file dei valligiani alla corte di mister Fabiano Centofanti sono arrivati l’attaccante Michele Polloni dal Monti e il centrocampista Matteo Bestazzoni dalla Palleronese.



Vince lo Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi con il classico risultato all’inglese sull’Uniome Montignoso, con i sigilli di Jason Manfredi e Maccarone e riscatta lo stop in casa del Cinquale. I locali mettevano in campo dal primo minuto i nuovi arrivati, quali l’esperto difensore Roberto Canciello dall’Antica Luni e l’interessante giovane Jacopo Mussi dall’Atletico Carrara, tre punti fondamentali che proiettano i bianco rossi a ridosso della griglia piuttosto affollata dei play off.



Nelle rimanenti due gare sono terminate con due pareggi con gol tra l’Azzurra contro la tonificata Academy Montignoso e quello pirotecnico del Fosdinovo in casa del Real Marina di Massa che in settimana avevano cambiato l’allenatore, al posto del dimissionario Andrea Vinazzani è subentrato Luano Vita.



Domani sera in campo per il recupero della 7° giornata (maltempo) il Real Marina di Massa contro al Montagna Seravezzina, fischio d'inizio alle ore 18.00 presso il centro sportivo di Marina di Massa.



Risultati 9° giornata



Azzurra.Academy M.Montignoso 0-1

Mont.Seravezzina-Barbarasco 3-1

Palleronese-Sp.Forte dei Marmi 1-2

Real Marina di Massa-Fosdinovo 2-2

San Vitale Candia-Cinquale 4-2

Spartak Apuane-Un.Montignoso 2-0

Vallezeri-Attuoni Avenza 1-1



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 25, San Vitale Candia 18, Cinquale 15, Montagna Seravezzina 13, Attuoni 13, Barbarasco 13, Academy Massa Montignoso 12, Spartak Apuane 12, Palleronese 11, Azzurra 11, Real Marina di Massa 10,Vallizeri 9, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 2.



Prossimo turno (sabato 15/12/2018)



Academy M.Montignoso-Barbarasco

Cinquale-Vallezeri

Fosdinovo-San Vitale

Attuoni-Mont.Seravezzina

Spartak Apuane-Palleronese

Sp.Forte dei Marmi-Real M. Massa

Un. Montignoso-Azzurra.