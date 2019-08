Terza Categoria, la `nuova` Villafranchese fa paura

Terza Categoria - È partita la nuova stagione della Villafranchese, società che prende il posto del Filvilla e partirà dalla Terza categoria. Dirigenti e gran parte di giocatori gialloneri iniziano questa nuova scommessa calcistica a Villafranca. Il nome Villafranchese non è nuovo alla piazza calcistica, ha già scritto molte pagine di calcio in terra di Lunigiana e ha sfornato diversi giocatori che hanno calcato il professionismo. Le nuove vespe, che rimarranno di casa al "Bottero", sono intenzionate a pungere ancora, una radicale rifondazione societaria e tecnica sono le nuove credenziali per dare continuità “pallonara” alla città di Villafranca.



Varata la nuova dirigenza con le cariche principali, quali Diego Giacopinelli presidente del club, nonché esperto centrocampista in arrivo dallo Zeri, vice Fabrizio Gneri, alla segreteria lo storico segretario Aldo Cerioli, amministrazione e bilancio Giada Ricci, marketing e comunicazioni Matteo Martini. Fanno parte del gruppo dei consiglieri Chiara Peccia, Gianfranco Armanetti, Denise Biancardi e Oscar Romiti, responsabile del magazzino e inossidabile accompagnatrice Maria Pecci, per la struttura del Bottero consolidata la fattiva coppia Fabiano e Marino Lazzeri. Per il settore giovanile e scuola calcio rimangono i punti fermi come Davide Liccia e Alberto Biancardi, responsabili nonché storici fondatori del settore.



Per la conduzione tecnica della prima squadra riconfermato il tecnico Andrea Albareni. L’elenco dei riconfermati inizia dall’icona del calcio lunigianese, l’intramontabile Luca Caldi, la pedina del reparto difensivo Vincenzo Mandaliti, il jolly Jacopo Ginesi, Giacomo Cervara, Pierre Paolo Antoniotti e Davide Trevisan. Per quanto concerne i nuovi arrivati l’operativo diesse Valerio Giacopinelli, ritornato in sella al club villafranchese dopo qualche stagione di “pausa”, ha riportato in via delle Piscine i fratelli Luca (ex Filattierese) e Riccardo Caroli, il portiere Nicolò Negrari gradito ritorno (dal Corsanico, dove ha contribuito al salto di categoria), i difensori Davide Venuti ed Elia Pucci, quest’ultimo dai cugini dello Zeri.

Dal Monti il centrocampista Matteo Giubbani, sempre nel reparto di centrocampo Diego Giacopinelli (Zeri) e Fabio Chelotti dal Monzone, dal Barbarasco Thomas Gabrielli e infine i due giovani (classe 2000) Alessio Trapani e Alessio Petriccioli. entrambi dalla Pontremolese. A completamento dell’organico mancano ancora alcune pedine nei ruoli determinanti come un altro portiere, un centrale di difesa, un centrocampista e due attaccanti, ma la rosa per la Terza Categoria è più che lussuosa.



“L'obiettivo della Villafranchese – associa il neo ds Giacopinelli – è quello di costruire una squadra che ben figuri anche in Terza, dove il livello tecnico in questi ultimi tornei si è notevolmente alzato. Cercheremo di completare la rosa nei tempi giusti, il mercato chiuderà a metà settembre, quindi c’è tutto il tempo per ritoccare ma sopratutto rinforzare l’attuale team. Vogliamo dare battaglia alle avversarie che da quanto si sente e si legge si sono considerevolmente attrezzate. Il nostro progetto stilato in prospettiva, non dimentichiamolo, è quello di inserire possibilmente giocatori del nostro territorio che ne è ricco, alcune trattative sono ancora in piedi, infine riportare allo stadio tifosi e sportivi”.